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Thể thao

Khởi động giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Huy Hoàng

TPO - Nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X-2026, giải Vô địch Golf Quốc gia có sự thay đổi lớn về nội dung thi đấu. Không chỉ là cuộc cạnh tranh của các golfer để tìm ra những nhà vô địch cá nhân nam, nữ, giải còn là đấu trường nội dung đồng đội, đánh giá sự phát triển phong trào của các địa phương.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM) với bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

So với những mùa giải trước, việc bổ sung các nội dung đồng đội là một trong những thay đổi quan trọng nhất về chuyên môn, tạo nên sự khác biệt cả về phương thức thi đấu lẫn chiến thuật cạnh tranh giữa các đoàn thể thao.

Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp qua ba vòng đấu. Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm hai trận đối kháng đơn.

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