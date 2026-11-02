Hơn 1.200 người tham gia Giải Việt dã “Tắt thuốc lá - Thắp tương lai” tại Đắk Lắk

TPO - Hơn 1.200 vận động viên ở nhiều lứa tuổi đã tham gia Giải Việt dã với thông điệp “Tắt thuốc lá - Thắp tương lai” tại Đắk Lắk. Không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, giải chạy còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, chung tay xây dựng môi trường sống và học đường không khói thuốc.

Ngày 1/11, tại Đắk Lắk, diễn ra Giải Việt dã năm 2026 với thông điệp “Tắt thuốc lá - Thắp tương lai”, thu hút hơn 1.200 vận động viên tham gia.

Hơn 1.200 vận động viên tham gia Giải Việt dã năm 2026 với thông điệp “Tắt thuốc lá - Thắp tương lai”.

Giải chạy quy tụ đông đảo cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người yêu thích chạy bộ trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, nhiều vận động viên nhỏ tuổi cũng hào hứng tham gia, trong đó có em mới 5 tuổi.

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung nam, nữ với cự ly lần lượt 3km và 1,5km. Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí phần chạy hưởng ứng từ 1-4 vòng sân, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia.

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung nam, nữ với cự ly lần lượt 3 km và 1,5 km.

Phát biểu tại chương trình, ThS. Nguyễn Hùng Vừa, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, cho biết giải chạy không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà còn góp phần tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Đoàn viên, thanh niên, tiếp nước cho các vận động viên.

Tham gia giải chạy, em Nguyễn Lê Hương Thuý (sinh viên trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) chia sẻ, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp em có cơ hội rèn luyện sức khỏe, giao lưu với các bạn và hòa mình vào không khí thể thao sôi nổi. Đặc biệt, thông điệp ‘Tắt thuốc lá - Thắp tương lai’ giúp em hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền, vận động mọi người nói không với thuốc lá.

Ban tổ chức trao giải và chụp hình lưu niệm cùng các vận động viên.

Hào hứng tham gia giải chạy, anh Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, phường Ea Kao) chia sẻ, anh rất vui khi thấy giải chạy thu hút đông đảo người tham gia, từ các bạn trẻ đến người lớn tuổi. Những hoạt động như thế này không chỉ khuyến khích mọi người duy trì thói quen vận động mà còn lan tỏa lối sống tích cực. Anh Hùng mong muốn thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, để mỗi gia đình và cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Kết thúc tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở hai nội dung nam, nữ.