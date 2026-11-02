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Bức xúc vì bị gỡ hòa, HLV Park Hang-seo đòi ăn thua đủ với CĐV tại Thái Lan

Đặng Lai

TPO - Thêm một lần HLV Park Hang-seo khiến các nhân viên an ninh phải “bở hơi tai”. Lần này, ông đã nảy sinh xung đột với CĐV đối phương sau khi đội nhà Kanchanaburi đánh rơi chiến thắng ở Thai League 2.

Mâu thuẫn bắt đầu sau trận hòa Pattaya United vào tối 1/11. Kanchanaburi đã dẫn bàn trước 2 lần, nhưng liên tục bị gỡ hòa. Họ chính thức mất chiến thắng với tình huống chịu penalty ở phút 80, tạo điều kiện cho đội chủ nhà Pattaya United ấn định tỷ số 2-2.

Có lẽ vì ức chế vì tình huống nhận bàn thua phút cuối mà HLV Park Hang-seo đã mất bình tĩnh. Trong lúc rời sân, ông lời qua tiếng lại với CĐV đối phương, những người dường như buông lời khiêu khích trên khán đài. Không rõ những fan Pattaya United đã nói gì mà thầy Park tỏ ra rất tức tối. Ông không ngại ngần đấu khẩu tại chỗ, đồng thời gửi kèm tín hiệu đòi CĐV Pattaya United xuống sân để nói chuyện phải trái.

Các nhân viên an ninh đã có mặt đúng lúc để làm dịu những cái đầu nóng. Nhưng ngay khi vào trong đường hầm, HLV của Kanchanaburi liền quay ngược trở lại đòi làm cho ra nhẽ với người đã dùng lời lẽ khó nghe với mình. Đội ngũ an ninh phải rất vất vả để thuyết phục HLV Park Hang-seo rời điểm nóng, đồng thời họ cũng cử người lên tận khán đài để cảnh báo CĐV Pattaya United.

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Áp lực đang dồn lên vai HLV Park Hang-seo

Thêm một lần HLV Park Hang-seo tạo tranh cãi ở Thai League 2 (hạng nhì Thái Lan). Trước đó ông từng có những pha va chạm với trọng tài, cầu thủ đối phương. Ví dụ như trận hòa Muang Loei United 1-1. Ngay sau hồi còi mãn cuộc, HLV Park Hang-seo lao thẳng về phía tổ trọng tài để chất vấn vì cho bù giờ quá nhiều, nhưng ông nhanh chóng bị can ngăn.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam không chấp nhận. ông tiếp tục đứng chặn ở lối vào đường hầm nhằm chờ gặp trực tiếp trọng tài chính để nói chuyện. Tình hình căng thẳng đến mức ban tổ chức sân phải huy động lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân an toàn, tránh để nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp cận.

Trước đó, HLV Park từng gây chấn động khi chỉ trích nặng nề công tác trọng tài ở xứ chùa vàng. Ông kết luận rằng “đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan luôn thua Việt Nam”. Những gì vừa xảy ra càng dồn thêm áp lực lên thầy Park. Ông gánh trên vai trọng trách nặng nề là đưa Kanchanaburi thăng hạng Thai League. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra khắc nghiệt. Sau 9 vòng, nghĩa là hơn 1/4 chặng đường thì đoàn quân của ông chỉ giành được vỏn vẹn 14 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ đã bị ngôi đầu bỏ cách tới 7 điểm.

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#HLV Park Hang-seo #Kanchanaburi #Pattaya United #Thai League 2 #CĐV Thái Lan #bóng đá Thái Lan

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