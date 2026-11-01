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Hưng Yên FC hụt bước, cuộc đua ngôi đầu giải hạng Nhất hình thành thế tam mã

Đặng Lai

TPO - Tại vòng 6 Sacombank V.League 2-2026/27, Hưng Yên FC đã bất ngờ thua 1-2 trong thế hơn người. Tuy nhiên, họ vẫn bảo vệ được vị trí dẫn đầu.

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Trận cầu tâm điểm giữa Bình Minh Sài Gòn và Hưng Yên FC vừa khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Dù phải thi đấu trong thế bất lợi quân số do tấm thẻ đỏ tai hại từ khá sớm, song Bình Minh Sài Gòn vẫn xuất sắc hạ gục đối thủ được đánh giá rất cao là Hưng Yên với tỷ số chung cuộc 2-1. Bùi Duy Nam là người mở điểm cho chủ nhà, đến phút 66 đội khách gỡ hòa 1-1. Trước khi trận đấu kết thúc, Bình Minh Sài Gòn đã bất ngờ ghi bàn ấn định chiến thắng.

Chiến thắng này khẳng định cho sự lỳ lợm của Bình Minh Sài Gòn. Trong thế trận phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp, đội bóng đã trình diễn một thứ bóng đá phòng ngự phản công cực kỳ sắc lẹm, tận dụng triệt để những khoảng trống chết người nơi hàng thủ Hưng Yên để tung ra những đòn trừng phạt đích đáng.

Thực tế, thắng lợi quả cảm vừa qua không phải là một phút lóe sáng nhất thời. Nó là bản lề khẳng định phong độ bùng nổ và sự lột xác ngoạn mục của Bình Minh Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Họ đang trở thành một "kẻ ngáng đường" vô cùng khó chịu đối với bất kỳ ông lớn nào. 4 trận vừa qua, Bình Minh Sài Gòn thắng tới 3 và đang áp sát Tốp 3 BXH.

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Hưng Yên FC bất ngờ bước hụt

Ở nửa trên của bảng xếp hạng, cú sẩy chân của Hưng Yên FC đã vô tình khiến cuộc đua đến ngôi vương trở nên nghẹt thở và khốc liệt hơn bao giờ hết. SACOMBANK V.League 2-2026/27 đang chứng kiến cục diện "tam mã" giằng co đầy hấp dẫn khi có tới ba đội bóng cùng sở hữu 13 điểm: Hưng Yên FC, Becamex TPHCM và "ngựa ô" Thái Nguyên.

Hưng Yên FC dù vừa phải nếm mùi thất bại trước Bình Minh Sài Gòn vẫn đang tạm thời bảo toàn vị trí trí số 1 nhờ nhỉnh hơn các đối thủ bám đuổi về hiệu số bàn thắng bại. Họ ghi tới 20 bàn, sở hữu hàng công tốt nhất giải.

Tuy nhiên, trận thua vừa qua đã bộc lộ những điểm yếu của Hưng Yên FC, và vị thế độc tôn của họ đang bị đe dọa. Bám sát ngay phía sau là Becamex TPHCM, một tập thể luôn duy trì được bản lĩnh của nhà cựu vương V.League. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hiện tượng mang tên Thái Nguyên. Đội bóng này đang viết nên một chặng đường cảm xúc tại mùa giải năm nay. Sự vươn lên mạnh mẽ của Thái Nguyên hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua thăng hạng lên LPBank V.League 1 trở nên khó lường.

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