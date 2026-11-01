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Thể thao

Nomura Samurai Run Fest 2026 khép lại, lan tỏa nụ cười từ từng bước chạy

P.V

Sau hai ngày hoạt động tại Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, Hải Phòng, Nomura Samurai Run Fest 2026 – Miles to Smiles – A Charity Run đã khép lại với dấu ấn của một sự kiện thể thao hướng đến cộng đồng. Khoảng 2.000 vận động viên cùng tham gia các cự ly 2 km, 6 km, 10 km và 21 km, góp phần đưa thông điệp “Mỗi bước chạy, một nụ cười” đến gần hơn với nhiều thế hệ.

Diễn ra với các hoạt động đồng hành ngày 24/10 và ngày chạy chính thức 25/10/2026, giải chạy do Nomura Real Estate Vietnam tổ chức đã tạo nên điểm hẹn cho những người yêu vận động tại thành phố cảng. Trên cung đường thuộc Vinhomes Royal Island, mỗi vận động viên mang theo một mục tiêu khác nhau: thử sức với thành tích mới, hoàn thành cự ly đầu tiên, hay đơn giản là dành một buổi sáng ý nghĩa bên gia đình, bạn bè.

Nomura Samurai Run Fest 2026 khép lại, lan tỏa nụ cười từ từng bước chạy ảnh 1

Nomura Samurai Run Fest 2026 diễn ra tại Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, Hải ngày 25/10 vừa qua

Không đặt trọng tâm duy nhất vào tốc độ, Nomura Samurai Run Fest 2026 chọn thể thao làm điểm khởi đầu cho sự kết nối. Tinh thần đó được thể hiện qua thông điệp “Miles to Smiles”, gắn niềm vui chinh phục đường chạy với mong muốn góp thêm những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bốn cự ly, nhiều hành trình đáng nhớ

Bốn cự ly được thiết kế để người tham dự có thể lựa chọn thử thách phù hợp với lứa tuổi và khả năng. Đường chạy 2 km dành cho trẻ em mở ra cơ hội để các vận động viên nhí làm quen với thể thao trong không khí sôi nổi. Cự ly 6 km hướng tới người mới bắt đầu, các nhóm bạn và gia đình, trong khi 10 km là dịp kiểm chứng quá trình rèn luyện đều đặn. Với những người yêu thích chạy đường dài, bán marathon 21 km đòi hỏi thêm sự chuẩn bị, kiên trì và quyết tâm.

Khoảnh khắc vận động viên nhí hoặc các gia đình cùng tham gia cự ly 2 km

Sự đa dạng ấy góp phần tạo nên nét riêng của giải: người tham dự không nhất thiết phải có cùng tốc độ hoặc cùng kinh nghiệm để chia sẻ một niềm vui. Một người lần đầu hoàn thành 6 km có thể hào hứng không kém vận động viên chinh phục 21 km. Với trẻ nhỏ, một tấm huy chương hoàn thành đường chạy cũng có thể trở thành kỷ niệm đầu tiên về tinh thần bền bỉ và thói quen vận động.

Khi mỗi bước chạy mang thêm ý nghĩa sẻ chia

Tên gọi “Miles to Smiles – A Charity Run” cho thấy ý nghĩa thiện nguyện là một phần trong định hướng của giải chạy. Theo thông tin công bố trước sự kiện, mỗi vé tham gia góp phần vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Nhờ đó, hành trình vận động không chỉ dừng ở lợi ích sức khỏe của từng cá nhân, mà còn mở ra một cách để nhiều người cùng hướng về những giá trị chung.

Ý nghĩa này không cần được đo bằng một kỷ lục trên đường chạy. Điều đáng trân trọng là sự chủ động tham gia của mỗi cá nhân và sức mạnh cộng hưởng khi những người xa lạ cùng đứng trên vạch xuất phát. Một hoạt động thể thao gần gũi có thể giúp thông điệp sẻ chia được tiếp nhận tự nhiên hơn, đặc biệt khi có sự hiện diện của các gia đình, người trẻ và cộng đồng yêu chạy bộ.

Bên cạnh phần thi đấu ngày 25/10, các hoạt động kết nối trong hai ngày sự kiện cũng mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm. Sự đồng hành của các đối tác, đơn vị hỗ trợ và đội ngũ tình nguyện viên đã góp phần hình thành không gian chung cho vận động viên cũng như những người đến cổ vũ, tạo thêm những điểm chạm vui vẻ bên ngoài đường đua.

Từ một ngày chạy đến tinh thần cộng đồng lâu dài

Với Nomura Real Estate Vietnam, việc tổ chức giải chạy cũng là một cách thể hiện cách nhìn về chất lượng sống: không gian đô thị có ý nghĩa hơn khi tạo điều kiện để con người vận động, gặp gỡ và hình thành các mối liên kết tích cực. Đặt sự kiện trong không gian Vinhomes Royal Island, ban tổ chức đưa một hoạt động thể thao cộng đồng đến gần hơn với nhịp sống thường ngày, nơi những trải nghiệm chung góp phần làm phong phú đời sống tinh thần.

Nomura Samurai Run Fest 2026 khép lại, lan tỏa nụ cười từ từng bước chạy ảnh 3

Các thành viên Ban Tổ chức Nomura Samurai Run Fest 2026 cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện tinh thần gắn kết và niềm vui trong sự kiện

Từ định hướng “Kiến tạo đô thị, làm giàu cuộc sống”, Nomura Real Estate Vietnam không chỉ nhấn mạnh yếu tố kiến trúc hay tiện ích, mà còn hướng đến những trải nghiệm nuôi dưỡng sự gắn bó. Một giải chạy không thể tạo ra thay đổi chỉ sau một buổi sáng, nhưng có thể khơi gợi động lực duy trì lối sống lành mạnh và tinh thần quan tâm đến cộng đồng. Đó là giá trị có thể tiếp tục được mỗi người mang theo sau khi sự kiện kết thúc.

Lời cảm ơn sau vạch đích

Khép lại Nomura Samurai Run Fest 2026 là những chặng đường đã hoàn thành và những trải nghiệm đáng nhớ của người tham dự. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các vận động viên, gia đình, cộng đồng chạy bộ, các đơn vị đồng hành, đối tác phối hợp, lực lượng hỗ trợ và tình nguyện viên đã cùng góp sức cho sự kiện.

Thành tích trên đồng hồ là dấu mốc của từng người, còn nụ cười và sự kết nối là điều giải chạy mong muốn để lại. Khi các cung đường tại đảo Vũ Yên trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày, tinh thần “Miles to Smiles” vẫn có thể tiếp nối trong những buổi chạy tiếp theo, trong sự khích lệ dành cho người khác và trong các hành động sẻ chia. Đó là dư âm đáng quý của ngày hội thể thao này.

#Nomura Samurai Run Fest 2026 #Nomura Real Estate Vietnam #Giải chạy từ thiện #Chạy bộ #Thể thao cộng đồng

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