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Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Dẫn bàn trước đối thủ nhờ pha lập công của Wesley nhưng Thể Công Viettel không bảo vệ được thành quả khi để Nam Định ngược dòng đánh bại 3-1 trong cuộc đối đầu ở vòng 6 LPBank V.League 2026/27, diễn ra tối 31/10 trên sân Thiên Trường.

foul Hết giờ, CLB Thép Xanh Nam Định 3-1 CLB Thể Công - Viettel

90'+8: Trọng tài Lê Vũ Linh thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả CLB Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 3-1 trước CLB Thể Công - Viettel. Với chiến thắng này, CLB Nam Định vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Thể Công - Viettel tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

nd-8158.jpg
goal Vàoooo!

90'+6: Thủ thành Văn Việt lên tham gia tấn công trong tình huống đội khách được hưởng một pha phạt góc. Một pha phạt góc khó hiểu của CLB Thể Công - Viettel. Ngọc Sơn nhanh chóng đoạt bóng và thực hiện pha dứt điểm ở giữa sân vào khung thành bỏ trống.

time Bù giờ 6 phút

90': Trận đấu có tối thiểu 6 phút bù giờ.

report Cơ hội

87': CLB Thể Công - Viettel được hưởng quả phạt trực tiếp bên hành lang cánh trái. Bóng được treo vào vòng cấm CLB Thép Xanh Nam Định. Andre Luiz nhảy cao đánh đầu. Dù vậy, bóng đi không trúng khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

report Thế trận một chiều

82': CLB Thép Xanh Nam Định duy trì thế trận một chiều, liên tiếp các tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành thủ môn Văn Việt.

nd-83.jpg
substitution Thay người

77': Lâm Ti Phông rời sân, vào sân thay người là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

goal Vàoooooo!

76': Caio Cesar xử lý bóng khéo léo trước khi tung ra pha cứa lòng vào góc xa hạ gục thủ thành Văn Việt. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định.

report Văn Việt cứu thua

72': Tiền đạo vào sân thay người Ezeqiuel xử lý khéo léo ngoài vòng cấm trước khi tung cú sút cực mạnh. Dù vậy, Văn Việt cũng cho thấy phong độ cao, anh bay người cản phá cơ hội mười mươi của CLB Thép Xanh Nam Định.

nd-8470.jpg
report Không vào!

65': CLB Thép Xanh Nam Định có pha tạt bóng nguy hiểm vào trong vòng cấm đội khách. Tuy nhiên, Lâm Ti Phông đã không thể chiến thắng được thủ thành Văn Việt trong pha tranh chấp bóng bổng.

report Thép Xanh Nam Định ép sân

59': CLB Thép Xanh Nam Định liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Việt.

nd-6053.jpg
Trần Ngọc Sơn có phong độ cao trong giai đoạn đầu mùa giải V.League 2026/27.
goal Vàooooo!

55': CLB Thép Xanh Nam Định có bàn thắng gỡ hoà tỷ số 1-1. Văn Vĩ bứt tốc vượt qua hai hậu vệ Thể Công - Viettel trước khi căng ngang, dọn cỗ cho Trần Ngọc Sơn dứt điểm tung lưới thủ thành Văn Việt.

substitution Thay người

54': CLB Thể Công - Viettel có sự thay đổi người nhằm bổ sung nhân sự cho hàng phòng ngự. Triệu Việt Hưng rời sân, Đinh Viết Tú vào sân.

red Thẻ đỏ cho Paulinho

51': Sau khi check VAR, trọng tài Lê Vũ Linh quyết định rút thẻ đỏ với hậu vệ Paulinho bên phía CLB Thể Công - Viettel.

foul Hiệp hai bắt đầu

46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu, CLB Thép Xanh Nam Định chủ động dâng cao ngay từ những phút đầu.

substitution Thay người

CLB Thể Công - Viettel: Hữu Nam vào sân - Hoàng Minh rời sân.

CLB Thép Xanh - Nam Định: Văn Vĩ vào sân - Mạnh Quỳnh rời sân.

foul Hết hiệp 1, Thép Xanh Nam Định 0-1 Thể Công Viettel

45'+3: Hiệp 1 trận đấu kết thúc, CLB Thể Công - Viettel tạm thời dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0.

nd-2338.jpg
report Hoàng Minh không thể dứt điểm

45'+3: Nguyễn Đức Hoàng Minh có cơ hội đối mặt thủ thành Nguyên Mạnh sau tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, chỉ một phút chần chừ, cầu thủ số 17 đã để hậu vệ đội chủ nhà kịp thời phá bóng ngay trong chân.

time Bù giờ

45': Trận đấu có 3 phút bù giờ.

report Đội chủ nhà bế tắc

42': CLB Thép Xanh Nam Định cầm bóng, tạo ra nhiều tình huống bóng chú ý. Nhưng đội chủ nhà tỏ ra bế tắc, thiếu sáng tạo ở những đường chuyền cuối cùng.

nd-9734.jpg
yellow Lương Chí Khải nhận thẻ vàng

37': Trung vệ Lương Chí Khải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm.

report Thế trận giằng co

32': Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng. CLB Thép Xanh Nam Định cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu. Nhưng đội chủ nhà tỏ ra bế tắc ở khu vực 1/3 cuối sân. CLB Thể Công - Viettel chơi rất khó chịu sau khi có được bàn thắng dẫn trước.

nd.jpg
report Không vào!

25': Hậu vệ Giáp Tuấn Dương đánh đầu cực mạnh trong vòng cấm CLB Thể Công - Viettel. Tuy nhiên thủ thành Văn Việt là người chiến thắng trong pha bóng này.

substitution Thay người

21': Tiền đạo Phạm Tuấn Hải được rút ra sân. Ngoại binh Ezequiel vào sân. Tuấn Hải rời sân với những bước chân tập tễnh. Đây sẽ là tin buồn cho HLV Kim Sang Sik và những người theo dõi ĐT Việt Nam.

report Tuấn Hải trở lại thi đấu

18': Tiền đạo tân binh của CLB Nam Định buộc phải rời sân bằng cáng ở phút 16. Tuy nhiên, sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, anh đã có thể trở lại thi đấu với những bước chân tập tễnh.

report Đội khách nắm thế chủ động

13': Sau khi nhận bàn thua, CLB Nam Định cố gắng tổ chức kiểm soát bóng, tấn công. Nhưng đội khách Thể Công - Viettel mới là đội giành quyền chủ động với đội hình dâng cao, pressing tốt.

nd-8208.jpg
goal Vàoooo!

8': Từ pha phạt góc bên cánh phải của Phan Tuấn Tài, Wesley Nata bật cao đánh đầu hiểm hóc. Thủ thành Nguyên Mạnh dù đã cản phá được bóng nhưng bóng đã đi qua vạch vôi. Trọng tài Lê Vũ Linh đã chỉ tay lên vị trí giao bóng giữa sân.

report Nguy hiểm!

4': Ngọc Sơn đi bóng từ bên cánh phải cắt vào trong vòng cấm CLB Thể Công - Viettel và tung ra cú dứt điểm. Đáng tiếc, cú sút bay vọt xà ngang CLB Thép Xanh Nam Định.

start Trận đấu bắt đầu

1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, CLB Thể Công - Viettel là đội giao bóng trước.

tatic Đội hình Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel

Trong chuyến làm khách quan trọng trước CLB Thép Xanh Nam Định, HLV Velizar Popov đưa ra tới 4 sự thay đổi trong đội hình. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Wesley Nata.

Cầu thủ gốc Đức mới trở lại sau thời gian dài chấn thương. Anh đã được HLV Popov sử dụng trong hiệp hai trận đấu gặp FC Seoul tại AFC Champions League Two. Nếu có kết quả không tốt ở trận đấu này, chiếc ghế của HLV Popov sẽ lung lay dữ dội.

Trong khi đó, đội chủ nhà CLB Nam Định chỉ có duy nhất một sự thay đổi người so với trận đấu gặp CLB Thành Phố Đồng Nai. Tiền vệ Romulo thay thế cho Lý Công Hoàng Anh. Sự trở lại của tiền vệ này sẽ là đối trọng đáng kể với Wesley Nata bên phía CLB Thể Công - Viettel.

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Nam Định khởi đầu mùa giải không hoàn toàn suôn sẻ: thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-0, thua SHB Đà Nẵng 0-3, hòa Ninh Bình 1-1. Tuy nhiên, hai vòng gần nhất cho thấy đội bóng thành Nam đang tìm lại sự ổn định khi lần lượt thắng Thanh Hóa 2-0 và Trường Tươi Đồng Nai 4-0. Sáu bàn thắng, không để thủng lưới trong hai trận là cú hích cần thiết trước khi trở về sân nhà.

Chiến thắng trước Đồng Nai cũng cho thấy Nam Định có thể tạo khác biệt bằng nhiều phương án. Sau hiệp một không bàn thắng, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn và Lâm Ti Phông ghi bàn liên tiếp trong khoảng 13 phút. Nguyễn Văn Vĩ ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Dẫu vậy, đội chủ nhà chưa thể có lực lượng mạnh nhất. Nguyễn Xuân Son đang điều trị chấn thương rách cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng hai tháng để hồi phục. Thiếu trung phong này khiến Nam Định mất một điểm đến quan trọng trong vòng cấm, nên nhiệm vụ ghi bàn tiếp tục được chia sẻ cho những phương án như Phạm Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn và Ti Phông. Việc hàng công vẫn ghi sáu bàn trong hai trận gần nhất là tín hiệu tích cực, nhưng gặp Thể Công Viettel sẽ là phép thử khó hơn so với trận thắng Đồng Nai.

Trên sân Thiên Trường, Nam Định có cơ sở để chủ động cầm bóng và đẩy cao đội hình. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt cần luân chuyển bóng đủ nhanh để kéo giãn hàng thủ đối phương, đồng thời giữ cự ly hợp lý phía sau mỗi đợt tấn công. Nếu quá mải dồn quân lên phía trước, họ có thể để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác khi chuyển trạng thái.

Trong khi đó, Thể Công Viettel mới thắng một, hòa một và thua 3 trận ở V.League mùa này. Trận hòa 2-2 trước Bắc Ninh ở vòng trước phơi bày vấn đề đáng lo: đội bóng áo lính hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ gỡ hòa ở phút 90+10.

Khó khăn càng chồng chất sau trận thua FC Seoul 0-5 tại AFC Champions League Two hôm 28/10. Thể Công Viettel chỉ có ba ngày trước chuyến làm khách ở Thiên Trường, vì vậy khả năng hồi phục thể lực và tinh thần sẽ là một trong những bài toán của ban huấn luyện. Thất bại nặng nề ấy cũng nhấn mạnh yêu cầu phải siết lại hệ thống phòng ngự, vốn đã để lọt lưới 7 bàn sau 5 vòng đấu tại giải quốc nội.

Đội khách vẫn có những hướng để tạo nguy hiểm. Lucas Ribamar và Hernandes đều ghi bàn trong trận gặp Bắc Ninh, còn Khuất Văn Khang có thể tạo đột biến bằng những pha dẫn bóng và chuyển trạng thái.

Với tình thế hiện tại, Thể Công Viettel khó chọn cách chơi đôi công kéo dài. Phòng ngự chắc, hạn chế sai sót cá nhân rồi tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Nam Định có thể là phương án thực tế hơn.

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#Nam Định #Thể Công Viettel #V.League #Thiên Trường #Vũ Hồng Việt #Nguyễn Xuân Son #trực tiếp bóng đá

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