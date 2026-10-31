Nhận định Nam Định vs Thể Công Viettel: Thiên Trường thử thách đội khách đang sa sút

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs Thể Công, vòng 6 LPBank V.League 2026/27, lúc 18h00 ngày 31/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc so tài tại Thiên Trường là cơ hội để chủ nhà nối đà khởi sắc, còn đội khách tìm cách chặn đà sa sút.

Nhận định trước trận đấu

Nam Định khởi đầu mùa giải không hoàn toàn suôn sẻ: thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-0, thua SHB Đà Nẵng 0-3, hòa Ninh Bình 1-1. Tuy nhiên, hai vòng gần nhất cho thấy đội bóng thành Nam đang tìm lại sự ổn định khi lần lượt thắng Thanh Hóa 2-0 và Trường Tươi Đồng Nai 4-0. Sáu bàn thắng, không để thủng lưới trong hai trận là cú hích cần thiết trước khi trở về sân nhà.

Chiến thắng trước Đồng Nai cũng cho thấy Nam Định có thể tạo khác biệt bằng nhiều phương án. Sau hiệp một không bàn thắng, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn và Lâm Ti Phông ghi bàn liên tiếp trong khoảng 13 phút. Nguyễn Văn Vĩ ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Dẫu vậy, đội chủ nhà chưa thể có lực lượng mạnh nhất. Nguyễn Xuân Son đang điều trị chấn thương rách cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng hai tháng để hồi phục. Thiếu trung phong này khiến Nam Định mất một điểm đến quan trọng trong vòng cấm, nên nhiệm vụ ghi bàn tiếp tục được chia sẻ cho những phương án như Phạm Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn và Ti Phông. Việc hàng công vẫn ghi sáu bàn trong hai trận gần nhất là tín hiệu tích cực, nhưng gặp Thể Công Viettel sẽ là phép thử khó hơn so với trận thắng Đồng Nai.

Trên sân Thiên Trường, Nam Định có cơ sở để chủ động cầm bóng và đẩy cao đội hình. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt cần luân chuyển bóng đủ nhanh để kéo giãn hàng thủ đối phương, đồng thời giữ cự ly hợp lý phía sau mỗi đợt tấn công. Nếu quá mải dồn quân lên phía trước, họ có thể để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác khi chuyển trạng thái.

Trong khi đó, Thể Công Viettel mới thắng một, hòa một và thua 3 trận ở V.League mùa này. Trận hòa 2-2 trước Bắc Ninh ở vòng trước phơi bày vấn đề đáng lo: đội bóng áo lính hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ gỡ hòa ở phút 90+10.

Khó khăn càng chồng chất sau trận thua FC Seoul 0-5 tại AFC Champions League Two hôm 28/10. Thể Công Viettel chỉ có ba ngày trước chuyến làm khách ở Thiên Trường, vì vậy khả năng hồi phục thể lực và tinh thần sẽ là một trong những bài toán của ban huấn luyện. Thất bại nặng nề ấy cũng nhấn mạnh yêu cầu phải siết lại hệ thống phòng ngự, vốn đã để lọt lưới 7 bàn sau 5 vòng đấu tại giải quốc nội.

Đội khách vẫn có những hướng để tạo nguy hiểm. Lucas Ribamar và Hernandes đều ghi bàn trong trận gặp Bắc Ninh, còn Khuất Văn Khang có thể tạo đột biến bằng những pha dẫn bóng và chuyển trạng thái.

Với tình thế hiện tại, Thể Công Viettel khó chọn cách chơi đôi công kéo dài. Phòng ngự chắc, hạn chế sai sót cá nhân rồi tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Nam Định có thể là phương án thực tế hơn.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Nam Định thắng 1, hòa 0 và thua 4. Hai lần gặp nhau gần nhất tại V.League, Thể Công Viettel thắng 1-0 hồi tháng 2 và 2-0 ngay trên sân Thiên Trường hồi tháng 5. Kết quả gần đây của hai đội đã đổi chiều khi Nam Định đang có phong độ tốt hơn, song thành tích đối đầu ấy đủ để đội khách bước vào trận với niềm tin rằng họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nam Định sở hữu lợi thế sân nhà và nhiều phương án tấn công hơn. Thể Công Viettel vẫn có thể gây nguy hiểm nếu khai thác được những khoảng trống trong các pha dâng cao của đối thủ, nhưng hàng thủ phải đứng vững trước sức ép từ đầu trận. Nếu chủ nhà duy trì được sự kiên nhẫn và tránh để trận đấu bị cuốn vào các pha phản công, họ có nhiều cơ hội nối dài mạch thắng.

Thông tin lực lượng

Hai đội có trong tay đầy đủ lực lượng cho cuộc đối đầu này.