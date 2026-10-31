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Nhận định Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kane

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11, vòng 8 Bundesliga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau khi giành Quả bóng Vàng 2026, Harry Kane đứng trước cơ hội khẳng định vị thế trong trận Der Klassiker đầu tiên của mùa giải, nơi Bayern Munich và Dortmund đang cùng chia sẻ ngôi đầu Bundesliga.

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Nhận định trước trận Bayern Munich vs Dortmund

Trận Kinh điển của nước Đức (Der Klassiker) luôn là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất Bundesliga, và cuộc đối đầu này cũng không phải ngoại lệ khi Bayern Munich và Dortmund đang cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu. Sau 7 vòng đấu, hai đội cùng có 17 điểm và Bayern tạm thời xếp trên nhờ hơn các chỉ số phụ.

Bayern Munich đang hướng tới chức vô địch Bundesliga thứ 3 liên tiếp, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế thống trị bóng đá Đức. Trong bối cảnh đó, việc khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ được phân định bằng hiệu số khiến cuộc tiếp đón Dortmund trở thành cơ hội để thầy trò HLV Vincent Kompany bứt lên tạo lợi thế ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Ở chiều ngược lại, Dortmund cũng có lý do để quyết tâm giành điểm. Đội bóng áo vàng-đen chưa vô địch Bundesliga kể từ mùa giải 2011/12, thời điểm họ còn được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp. Những mùa giải gần đây, Dortmund không ít lần chứng kiến Bayern vượt lên trong cuộc đua đường dài, dù đối thủ từng bộc lộ những thời điểm sa sút.

Thầy trò Niko Kovac không muốn lặp lại những kịch bản đáng buồn đó. Vì thế, mục tiêu thực tế và sát sườn nhất lúc này với Dortmund là giành chiến thắng, hoặc nếu không, buộc Bayern Munich phải cưa điểm tại Allianz Arena.

Phát biểu trước trận, hậu vệ Nico Schlotterbeck của Dortmund cho biết: “Hiện tại chúng tôi chúng tôi đang tiến bộ và muốn thể hiện một màn trình diễn tốt trước Bayern”. Còn HLV Kovac thì mạnh mẽ tuyên bố: “Chúng tôi là Borussia Dortmund, và chúng tôi đến đó (Allianz Arena) với những tham vọng riêng của mình”.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Dortmund

Bayern Munich vừa có chiến thắng đậm 6-1 trước Magdeburg tại Cúp Quốc gia Đức, một kết quả cho thấy sức mạnh tấn công rất đáng gờm của nhà đương kim vô địch Bundesliga.

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Bayern Munich đang sở hữu hỏa lực mạnh nhất Bundesliga.

Đoàn quân của HLV Vincent Kompany đang là đội ghi bàn nhiều nhất Bundesliga mùa này với 25 pha lập công sau 7 trận, đạt trung bình 3,6 bàn mỗi trận. Đây là con số vượt trội so với mức trung bình 12,4 bàn của toàn giải. Mùa này, họ đã ghi 18 bàn trên sân nhà, chiếm 72% tổng số bàn thắng của họ tại Bundesliga, biến Allianz Arena trở thành một miền hiểm địa mà bất cứ đối thủ nào cũng phải chùn chân khi đến làm khách.

Tuy nhiên, hàng công mạnh không đồng nghĩa Bayern luôn duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Theo thống kê phong độ 5 trận gần nhất tại Bundesliga, họ thắng 4 và hòa 1, trong đó trận gần nhất là chiến thắng 3-1 trên sân Freiburg. Trên mọi đấu trường, đội bóng của Kompany cũng vừa trải qua một số trận đấu không thực sự dễ dàng, với 3 trận hòa trong 6 lần ra sân gần nhất

Dortmund cũng đang có phong độ tốt với chuỗi 7 trận bất bại tại Bundesliga, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng gần nhất. Đội bóng của HLV Niko Kovac vừa đánh bại Frankfurt với tỷ số 1-0 ở vòng đấu trước, trước khi vượt qua Werder Bremen 3-2 tại Cúp Quốc gia Đức. Trên sân khách, Dortmund thắng 2 và hòa 1 trong 3 trận Bundesliga từ đầu mùa, đồng thời mới để thủng lưới 2 bàn. Đây là cơ sở để đội khách tự tin hơn khi hành quân đến Munich.

Xét về lịch sử đối đầu, Bayern đang chiếm ưu thế rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ Bavaria thắng 3 và hòa 2, đồng thời không thua Dortmund trong cả 5 trận này. Đáng chú ý, Bayern đã thắng cả 3 cuộc đối đầu gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-1 ở trận Siêu cúp Đức ngày 22/8/2026.

Dortmund vẫn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ, nhất là khi họ đã ghi bàn trong 6 chuyến làm khách liên tiếp tại Allianz Arena ở Bundesliga. Tuy nhiên, muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Bayern, thầy trò Kovac cần phải hết sức tập trung và chắt chiu cơ hội. Ghi bàn vào lưới Bayern đã khó, bảo vệ mành lưới trước hàng công cực mạnh của Hùm Xám Bavaria còn khó hơn.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Dortmund

Cầu thủ được chú ý nhiều nhất ở trận này đương nhiên là Harry Kane. Tiền đạo người Anh vừa giành Quả bóng Vàng 2026 và Der Klassiker sẽ là trận đầu tiên của Kane kể từ khi nhận danh hiệu cá nhân cao quý này. Một sân khấu không thể phù hợp hơn để anh tiếp tục chứng minh giá trị.

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Quả bóng Vàng 2026 Harry Kane sẽ là mối đe dọa lớn nhất và thường trực nhất với khung thành Dortmund.

Kane đang có 10 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Riêng tại Bundesliga, anh đã ghi 4 bàn sau 7 trận. Tiền đạo người Anh cũng có thành tích rất tốt khi đối đầu Dortmund với 8 bàn thắng sau 9 lần chạm trán trong sự nghiệp, tính cả thời gian khoác áo Tottenham và Bayern.

Không chỉ ghi bàn, Kane còn thường xuyên lùi sâu để kết nối lối chơi, tạo khoảng trống cho các đồng đội và tham gia vào quá trình tổ chức tấn công. HLV Kompany đánh giá cao khả năng đọc tình huống của học trò, trong khi HLV Niko Kovac cũng thừa nhận Dortmund không thể ngăn chặn Kane chỉ bằng nỗ lực của một cá nhân. Nhà cầm quân người Croatia nhấn mạnh cả 11 cầu thủ Dortmund sẽ phải phối hợp để hạn chế tầm ảnh hưởng của chân sút người Anh.

Đáng tiếc, Bayern sẽ không có sự phục vụ của Luis Diaz do chấn thương gân kheo. Cầu thủ chạy cánh người Colombia được dự báo phải nghỉ thi đấu đến cuối tháng 11. Trong bối cảnh đó, Michael Olise sẽ là nhân tố quan trọng hỗ trợ Kane.

Tiền vệ Joshua Kimmich cũng được kỳ vọng phát huy khả năng kiến tạo và tổ chức tấn công. Bản lĩnh của Kimmich, người đã thắng 20 trong 28 trận Der Klassiker trong sự nghiệp, cũng là thứ vũ khí lợi hại của đội chủ nhà.

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Dortmund (áo vàng) sẽ phải nỗ lực hơn 100% phong độ mới có thể hy vọng giành điểm ở Allianz Arena.

Bên phía Dortmund, Serhou Guirassy sẽ là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo người Guinea đã có 7 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và đang tìm lại phong độ săn bàn ấn tượng. Anh từng ghi 21 bàn tại Bundesliga mùa trước, sau khi có 28 pha lập công trong 28 trận cho Stuttgart ở mùa giải 2023/24.

Bên cạnh đó, Dortmund cũng có thể trông đợi vào Jobe Bellingham. Em trai của Jude Bellingham đã thực hiện 2 pha kiến tạo trong 2 trận gần nhất. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Konstantinos Karetsas và Giannis Konstantelias sẽ khiến Guirassy phải gánh vác phần lớn trách nhiệm trên hàng công và đó có thể là điểm yếu quan trọng ngăn Dortmund giành được kết quả tốt ở trận này.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Dortmund

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Gnabry; Kane.

Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Sabitzer, Beier; Guirassy.

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 3-2 Dortmund

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