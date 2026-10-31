Sôi động giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026

TPO - Sáng 31/10, tại Sân Havana (Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, TP Hà Nội), báo Tiền Phong tổ chức giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và 35 năm báo Hoa học trò ra số báo đầu tiên (15/10/1991 - 15/10/2026).

Phát biểu khai mạc giải đấu, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, được sự đồng ý về chủ trương của Ban Biên tập, Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong phối hợp với một số đơn vị tổ chức giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026 – sân chơi thể thao kết nối, giao lưu và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu khai mạc giải đấu và chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên tham dự giải. Ảnh: Duy Phạm - Tùng Đoàn.



Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nêu rõ, trải qua qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, cùng với nhiệm vụ của một tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu là truyền tải đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên, báo Tiền Phong còn khởi xướng nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao lớn có sức ảnh hưởng sâu rộng như: cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Giải vô địch quốc gia Marathon; Siêu Cúp bóng đá Quốc gia; Giải Golf Vô địch quốc gia; Giải Golf vì tài năng trẻ…

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong và nhà báo Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Kinh tế báo Tiền Phong tri ân các nhà tài trợ cho giải đấu. Ảnh: Duy Phạm - Tùng Đoàn.



“Giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026 được tổ chức với mong muốn tăng cường giao lưu, kết nối giữa cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo với các đồng nghiệp trong giới, với các đối tác, đơn vị gắn bó, đồng hành với báo trong suốt thời gian qua”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ, hy vọng qua giải đấu, cũng sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, động viên, khuyến khích các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng lối sống khoa học, lành mạnh…

Với 31 đôi vận động viên tham gia nội dung thi đấu đôi nam và 13 đôi vận động viên tham gia nội dung thi đấu đôi nam nữ, trong buổi sáng, các vận động viên đã cống hiến các trận đấu hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp.

Một số pha bóng trong các trận đấu. Ảnh: Duy Phạm - Tùng Đoàn.



Kết thúc thi đấu, với mỗi nội dung, ban tổ chức đã trao 1 giải vô địch (gồm cúp, 3 triệu đồng tiền mặt, quà tặng), 1 giải nhì (gồm cúp, 2 triệu đồng tiền mặt, quà tặng) và 2 giải đồng hạng ba (gồm cúp, 1 triệu đồng tiền mặt, quà tặng).

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam nữ. Cặp đôi vận động viên Trần Văn Quang – Nguyễn Thu Phương (CLB Thuỵ Khuê) giành chức vô địch, nhận cúp, 3 triệu đồng tiền mặt và quà tặng (2 bộ vợt: Gante, Prova; 2 chai nước hoa Đăng Khoa; cà phê Đắk Nguyễn). Cặp đôi vận động viên Nguyễn Huy Quang (Báo Tiền Phong) – Lê Hoài Thương (CLB Pick Xa La) giành giải nhì, nhận cúp, 2 triệu đồng tiền mặt và quà tặng (1 bộ vợt Gante, 1 đôi giày Wika, cà phê Đắk Nguyễn). Hai cặp vận động viên nhận giải đồng hạng ba, gồm Chung Phạm – Như Nguyễn (Cty Việt Phát) và Vũ Mạnh Thước – Nguyễn Thị Thanh Hiền (Bệnh viện Việt Đức) nhận cúp, tiền mặt 500.000 đồng/đôi và quà tặng (ba lô Lados, cà phê Đắk Nguyễn).