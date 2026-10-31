Elite Fitness tuổi 16: Đầu tư toàn diện, nâng chuẩn trải nghiệm tập luyện

Đánh dấu hành trình 16 năm phát triển, Elite Fitness đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái tập luyện, công nghệ số và chất lượng dịch vụ nhằm cá nhân hóa trải nghiệm cho hội viên. Cùng chiến lược nâng cấp toàn diện, thương hiệu chuẩn bị khai trương câu lạc bộ mới tại HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Sau 16 năm phát triển, Elite Fitness xem mỗi cột mốc không phải là đích đến mà là khởi đầu cho những chuẩn mực cao hơn. Chiến dịch lần nàyđánh dấu bước tiến mới của thương hiệu với chiến lược đầu tư đồng bộ vào chuyên môn, công nghệ và hệ sinh thái tập luyện, hướng tới trải nghiệm hội viên toàn diện và bền vững hơn. Thương hiệu cũng kiên định đặt con người làm trọng tâm, đảm bảo chính sách phúc lợi và phát triển đội ngũ bền vững ngay cả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Đại diện Ban Lãnh đạo của Elite Fitness chia sẻ, thành công của thương hiệu không đo bằng số lượng thẻ hội viên bán ra, mà bằng những thay đổi thật sự của khách hàng sau mỗi buổi tập. Một cơ thể khỏe hơn, một lối sống tích cực hơn và thói quen vận động được duy trì lâu dài mới là giá trị mà thương hiệu theo đuổi suốt 16 năm qua. Chính vì vậy, Elite Fitness ưu tiên các gói hội viên linh hoạt thay vì những cam kết dài hạn, hướng tới mô hình kinh doanh minh bạch và bền vững.

Tập luyện được thiết kế tối ưu cho mục tiêu cá nhân

Trong năm 2026, đội ngũ Huấn luyện viên Cá nhân trên toàn hệ thống được đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế thông qua nhiều chương trình hợp tác cùng FEA Group, Monaco Healthcare Clinic và các đối tác uy tín như Attivo International, Move Private Fitness hay HYROX Việt Nam, nhằm liên tục cập nhật những xu hướng tập luyện và phục hồi tiên tiến.

Từ nền tảng đó, Elite Fitness không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với hàng loạt giải pháp mới như Elite Movement Restoration (EMR), BootySize, chương trình dành cho người chơi Pickleball, Group Kid, Small Group Training, PT Đồng hành 30 và PT Đồng đội. Đồng thời, thương hiệu đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm với Pilates và Yoga 1:1 hoặc nhóm nhỏ, liên tục bổ sung các bộ môn tập nhóm thời thượng kết hợp fitness và giải trí, cùng chuỗi workshop và retreat, góp phần đưa tập luyện trở thành một phong cách sống cân bằng và truyền cảm hứng.

Công nghệ số hỗ trợ theo dõi hành trình tập luyện

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, phiên bản nâng cấp của Elite App đánh dấu bước tiến quan trọng với tính năng Workout Tracking, giúp huấn luyện viên theo dõi toàn diện quá trình thay đổi của hội viên thông qua chỉ số InBody, số đo cơ thể và hình ảnh trước – sau. Ứng dụng cũng tích hợp thư viện hướng dẫn tập luyện, sắp bổ sung tính năng Meal Plan và chương trình Elite Start với buổi hướng dẫn 1:1 miễn phí, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa ngay từ những ngày đầu.

Mở rộng mạng lưới và chăm chút trải nghiệm

Tiếp nối chiến lược phát triển dài hạn, Elite Fitness chuẩn bị khai trương câu lạc bộ mới tại HUD Tower (37 Lê Văn Lương, Hà Nội), mở rộng mạng lưới phục vụ cộng đồng yêu thể thao tại khu vực phía Tây Thủ đô. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, thương hiệu đồng thời triển khai thống nhất 7 Tiêu chuẩn Chăm sóc Hội viên, lấy sự minh bạch, thấu hiểu, phản hồi kịp thời, bảo mật thông tin và quyền lợi khách hàng làm nền tảng cho mọi hoạt động dịch vụ.

Ở tuổi 16, những sự đầu tư vào đội ngũ, chuyên môn, công nghệ và dịch vụ của Elite Fitness đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giúp mỗi hội viên xây dựng lối sống khỏe mạnh một cách bền vững. Với tinh thần "Nạp đầy cảm hứng – Tận hưởng tinh hoa", Elite Fitness không chỉ mang đến một nơi để tập luyện, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái đồng hành, nơi mỗi trải nghiệm đều góp phần truyền cảm hứng để hội viên trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.