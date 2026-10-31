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Thể thao

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Thể Công Viettel chính thức chia tay HLV trưởng sau trận thua Nam Định

Đặng Lai

TPO - Thất bại 1-3 trước Nam Định không chỉ khiến Thể Công chìm sâu trong khủng hoảng mà còn chính thức chấm dứt tương lai của HLV Velizar Popov tại đội bóng áo lính.

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Trang chủ Thể Công Viettel thông báo: "Huấn luyện viên Velizar Popov đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội Thể Công - Viettel. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công - Viettel trong chặng đường đã qua! Chúc HLV Popov cùng gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc!".

Có lẽ đây là kết cục không thể khác dành cho nhà cầm quân Bulgaria. Trên sân Thiên Trường vào tối 31/10, Thể Công từng có khởi đầu như mơ khi Wesley Nata sớm mở tỷ số ngay phút thứ 8. Lối chơi áp sát quyết liệt, không ngại va chạm của đội khách đã gây ra khó khăn cho chủ nhà trong suốt hiệp một. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai khi trung vệ Paulo Tapeu nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý với Ezequiel Santo.

Chơi thiếu người, hệ thống phòng ngự của Viettel nhanh chóng sụp đổ trước sức ép nghẹt thở từ Nam Định. Phút 55, Văn Vĩ căng ngang dọn cỗ để Trần Ngọc Sơn đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Đến phút 76, Caio Cesar tung cú cứa lòng hiểm hóc đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước. Kịch bản tồi tệ của họ khép lại ở phút bù giờ thứ sáu, khi thủ môn Văn Việt dâng cao tấn công trong quả phạt góc, tạo cơ hội cho Ngọc Sơn dứt điểm từ giữa sân vào lưới trống ấn định thắng lợi 3-1 cho Nam Định.

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Thông báo chia tay HLV Popov của Thể Công Viettel

Trận thua này khiến Thể Công Viettel tụt xuống vị trí thứ 12 tại LPBank V.League 1 với vỏn vẹn 4 điểm. Trên mọi mặt trận, CLB này không thắng 8 trận gần nhất, vừa đứng nhóm cuối giải VĐQG vừa đội sổ ở AFC Champions League 2.

Chuỗi kết quả bết bát đang đẩy ban lãnh đạo Thể Công Viettel đến giới hạn kiên nhẫn. Và ngay khi trận đấu với Nam Định khép lại, ban lãnh đạo đội bóng áo lính đã định đoạt tương lai của chiến lược gia sinh năm 1976. Trợ lý Nguyễn Văn Biển hoặc Trưởng đoàn Đỗ Mạnh Dũng sẽ tạm thời tiếp quản chiếc ghế nóng trước chuyến làm khách gặp FC Seoul vào ngày 4/11 và màn tiếp đón Thanh Hóa ngày 8/11.

Viễn cảnh này gợi lại cái kết buồn của chính ông tại Thanh Hóa hồi đầu năm 2025 sau chuỗi 10 trận không thắng. Tài năng của ông từng được kiểm chứng qua cú ăn ba lịch sử cùng New Radiant (Maldives) năm 2013, tấm HCĐ SEA Games 30 cùng U23 Myanmar, cũng như 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu Cúp Quốc gia thời còn dẫn dắt Thanh Hóa. Thế nhưng, tại Thể Công Viettel, Popov chỉ còn lại ánh hào quang quá khứ.

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#Thể Công Viettel #Velizar Popov #Nam Định #V.League 1 #HLV Popov #LPBank V.League 1

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