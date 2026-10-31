MU gục ngã trước Chelsea, ghế của HLV Carrick khó giữ

TPO - Hai bàn thắng của Morgan Rogers và Cole Palmer giúp Chelsea đánh bại MU 2-0 ở vòng 9 Premier League 2026/27. Thất bại này kéo dài chuỗi không thắng của Quỷ đỏ lên 9 trận, đồng thời khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick tại Old Trafford thêm lung lay.

foul MU thua 0-2, hứng chịu trận không thắng thứ 9 liên tiếp. Liệu ghế của Carrick có chính thức đổ? report Quá khó tin, Chelsea bỏ lỡ bàn thứ 3 90'+10: Barco đón bóng một mình bên cánh trái, anh không chịu áp lực nào nhưng lại đệm bóng lên trời. Bàn thắng thứ 3 vẫn đang ngoảnh mặt với MU. report Bóng đập xà ngang, quá tiếc cho MU 90'+2: Mbeumo đón bóng ở rìa vòng cấm rồi bắt volley cực căng. Bóng đập xà ngang bật xuống nhưng không đi vào lưới. MU chưa thể ghi bàn danh dự. time Sẽ có tới 10 phút bù giờ report Lại là Lammens xuất sắc 84': Estevao nhận bóng rồi tung ra cú sút nguy hiểm. Nhưng Lammens một lần nữa cản phá. report Hàng thủ MU đang chao đảo 82': Với tâm lý hưng phấn, Chelsea đang tấn công dồn dập. Họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ môn Lammens vẫn chơi tốt, giúp số bàn thua mới dừng lại ở con số 2. report MU loay hoay trong tình thể hiểm nghèo 75': Các cầu thủ áo đỏ vẫn đang lên bóng, nhưng quá khó cho họ khi đôi chân đã quá nặng nề. var MU thoát thua bàn thứ 3 71': Thẻ đỏ của Lisandro Martinez đã khiến MU sụp đổ. Các cầu thủ của họ buông xuôi, để Estevao dễ dàng ghi bàn thứ 3. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. report MU suýt thua thêm 68': Hàng thủ áo đỏ để lộ ra nhiều khoảng trống, giúp Chelsea tạo ra cơ hội rõ ràng. May mắn là ở tình huống then chốt, Maguire đã kịp phá bóng giải nguy. goal 2-0 cho Chelsea 64': Cole Palmer thực hiện cú sút cực căng. Lammens đã chạm tay vào bóng nhưng không thể đẩy bóng ra. 2-0 và Chelsea coi như nắm chắc 3 điểm. red Lisandro Martinez dính thẻ đỏ, MU nhận phạt đền 61': Trong một pha tranh chấp không có gì đáng nói, Lisandro Martinez đã phi tay thẳng vào mặt Fonfana. Trọng tài xem VAR và rút thẻ vàng thứ 2 cho Lisandro Martinez. Đồng nghĩa MU thiếu người và họ còn bị phạt penalty. report MU đang lúng túng 55': Sau bàn thua, các cầu thủ MU đang đánh mất sự liên kết. Họ mất bóng liên tục, khiến Chelsea lấn lướt. goal VÀO, Rogers lập siêu phẩm cho Chelsea 49': Rogers đi bóng qua hàng loạt cầu thủ áo đỏ. Sau đó, trong pha đối mặt Lammens, anh đã bấm bóng nhạy cảm làm tung lưới MU. Chelsea mở điểm ngay từ đầu hiệp 2, mang tới vô vàn khó khăn cho MU. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Chelsea đưa bóng trở lại với cuộc chơi. foul Hết hiệp 1 Hai đội tạo ra vô số cơ hội, thậm chí đã 2 lần đưa bóng vào lưới của nhau. Nhưng rốt cuộc, tỷ số vẫn là 0-0. report Lại thêm tình huống bị lãng phí 43': Pedro chớp thời cơ đi bóng áp sát khung thành. Anh dứt điểm vội vàng từ góc hẹp, bóng đi chệch cột. Nếu tạt vào cho đồng đội, chắc chắn cơ hội làm bàn của Chelsea sẽ lớn hơn. report MU quá lãng phí 42': Diallo một mình một bóng đối mặt thủ môn Chelsea. Lần này, anh lại dứt điểm lên trời. Các cơ hội của Chelsea và MU đều rất rõ nét. Nhưng không hiểu sao họ lại phung phí. report Chelsea đưa bóng đi trúng cột dọc 39': Rogers vừa có tình huống dứt điểm đưa bóng đập cột. Bóng tìm đến chân tiền vệ Chelsea nhưng tư thế dứt điểm chưa thuận lợi khiến anh không thể làm rung mành lưới. var MU ghi bàn nhưng không được công nhận 34': Bruno đá phạt góc, Maguire không chiến thành công để Cunha chớp thời cơ đánh đầu vào góc gần. Trọng tài tham khảo VAR và từ chối bàn thắng của MU. report MU vẫn chưa thể ghi bàn dù cơ hội đến dồn dập 32': Fonfana mắc sai lầm mất bóng tai hại để Diallo băng lên đối mặt thủ môn Chelsea. Lần này, do góc sút hẹp nên chân sút áo đỏ bị từ chối. report Quá tiếc cho MU 30': Diallo sút rất hiểm từ ngoài vòng cấm. Bóng bật ra đến chân Mbeumo. Anh chuyền vào để Cunha băng cắt nhưng hậu vệ Chelsea đã giải nguy. Đây là cơ hội nguy hiểm thứ 3 liên tiếp mà MU tạo ra. report Thêm cơ hội bị MU bỏ lỡ 23': Cunha được đồng đội đặt vào tư thế thuận lợi. Tiếc rằng trong pha chạm bóng, anh lại xử lý không tốt, lỡ mất cơ hội dứt điểm. report Quá tiếc cho MU 19': Mbeumo mở đầu pha phản công rất thoáng của MU. Anh chuyền sang cánh trái đặt Bruno vào thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên cú đá của tiền vệ 32 tuổi lại đi lên trời, ném đi cơ hội mười mươi để MU mở điểm. report Bóng đã vào lưới MU nhưng bàn thắng không được công nhận 14': Dalot phá bóng phiêu lưu tạo điều kiện để Chelsea tấn công. Sau đó, Pedro Neto có bóng, dứt điểm từ cánh phải. Bóng bật ra đến vị trí của Estevao. Cầu thủ này dứt điểm tung lưới nhưng trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. report Không vào, MU đáp trả 9': Dalot kéo bóng lên dũng mãnh, sau đó anh chuyền lại để Bruno kiến tạo cho Santos dứt điểm. Tuy nhiên cú đá lại đi chệch cột trong gang tấc. report Không được! 8': Thấy Lammens băng lên cao, tiền vệ Chelsea thử sức mình với cú sút từ rất xa. Tuy nhiên thủ môn MU đã kịp băng về. report 2 đội đang đá rát 5': MU pressing liên tục trong khi Chelsea cũng vào bóng quyết liệt, biến thế trận trở nên căng thẳng từ những phút đầu. foul Trận đấu bắt đầu 1': MU là đội giao bóng trước. report Đội hình ra sân của 2 đội không có một tiền đạo thực sự Trong đội hình ra sân của 2 đội, không xuất hiện bất cứ tiền đạo cắm nào thực thụ. MU mất Sesko trong khi Chelsea vắng Joao Pedro. Đó là lý do họ để tiền vệ Rogers đá cao nhất còn MU tin vào Mbeumo. report Tần suất bàn thắng từ cả hai phía Trong 50 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, có tới 58% số trận xuất hiện kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn, cho thấy tính chất cởi mở và căng thẳng của cuộc đại chiến này. report Bữa tiệc rượt đuổi kịch tính nhất thập kỷ Chelsea và MU sở hữu cặp đấu được coi là ngược dòng hay nhất thập kỷ ở Ngoại hạng Anh. Màn so tài tại Stamford Bridge ngày 04/04/2024 đi vào lịch sử khi Cole Palmer hoàn tất cú hat-trick bằng 2 bàn thắng ở các phút 90+10' và 90+11', giúp Chelsea lội ngược dòng thắng nghẹt thở 4-3 dù bị dẫn 2-3 trước đó. report Chelsea sợ sân của MU Chelsea từng trải qua chuỗi hơn 11 năm liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi làm khách tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong khuôn khổ Premier League (kể từ tháng 5/2013). Nhưng hôm nay họ là chủ nhà nên cái dớp này sẽ không phải là vấn đề của The Blues. report 2 bên sẽ lại hòa nhau? Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, cuộc so tài giữa Chelsea và MU giữ kỷ lục là cặp đấu có nhiều kết quả hòa nhất (hơn 26 trận chia điểm), trong đó có giai đoạn đôi bên hòa nhau liên tiếp 5 trận từ năm 2020 đến 2022. report MU đang lấn lướt Chelsea về đối dầu Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 199 lần trên mọi đấu trường: Manchester United chiếm ưu thế với 85 chiến thắng, Chelsea có 57 chiến thắng, và 57 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Sau thất bại bẽ bàng 0-3 ngay tại Old Trafford trước Bournemouth - trận thua thứ 3 trên sân nhà trước đối thủ này trong 4 mùa giải gần đây - tương lai của HLV Michael Carrick tưởng chừng đã đi đến hồi kết.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo đội bóng bất ngờ quyết định trao thêm thời gian cho ông, phần lớn nhờ vào sự kiên nhẫn và ủng hộ từ người hâm mộ. Quỷ đỏ đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường (6 trận tại Premier League), tụt xuống vị trí thứ 16 và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm.

Với vỏn vẹn 7 điểm sau 8 vòng đấu, đây là khởi đầu tệ hại nhất của câu lạc bộ kể từ mùa giải 1986/87. Đây thực sự là gánh nặng đặt lên vai Carrick, yêu cầu ông phải thay đổi, trước mắt là trong trận gặp Chelsea.

Rất may cho MU là đối thủ của họ cũng không khá hơn nhiều. Dù đang xếp trên MU 11 bậc và hơn 6 điểm, song Chelsea của HLV Alonso cũng đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Đội bóng Tây London vừa liên tiếp nhận hai thất bại đau đớn: để thua trắng 0-2 trước đại kình địch Tottenham trên sân nhà khi vắng chân sút chủ lực Joao Pedro, rồi sau đó bị Liverpool loại khỏi vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh trên chấm luân lưu.

Hàng phòng ngự The Blues trở nên lỏng lẻo báo động khi nhận tới 15 bàn thua - tệ nhất trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Crystal Palace và Ipswich Town, đồng thời để lọt lưới trung bình 2 bàn mỗi trận sân nhà.

Lịch sử đối đầu cũng mở ra hy vọng cho đội khách, khi Chelsea từng để thua MU ở cả 2 lượt trận mùa trước và chỉ thắng vỏn vẹn 3 trong 19 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên. Liệu MU sẽ vượt ải hay Chelsea sẽ tìm lại niềm vui trên sân nhà?