Tiền đạo MU: Chúng tôi thua vì dứt điểm kém

TPO - Một kịch bản đầy nghiệt ngã vừa diễn ra với Man United khi họ thua Chelsea 0-2, phải rời sân trong tiếc nuối dù đã có khởi đầu đầy hứa hẹn. Sau trận đấu, Bryan Mbeumo đã thể hiện rõ cảm giác tiếc nuối này.

Tiền đạo người Cameroon trải lòng trên kênh TNT Sports: “Thực sự là rất nhiều nỗi thất vọng. Tôi nghĩ toàn đội đã làm đúng rất nhiều điều, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên khi chúng tôi hoàn toàn có thể dẫn trước 1 hoặc 2 bàn”.

Lời nhận xét của Mbeumo là rất có cơ sở vì xét về số cơ hội, MU áp đảo Chelsea trong hiệp đầu. Họ tạo ra ít nhất 3 tình huống đối mặt thủ môn Chelsea nhưng Bruno Fernandes, Amad Diallo (2 lần) đều dứt điểm không tốt. Hệ quả là ngay đầu hiệp 2, CLB này phải trả giá bằng bàn thua sớm rồi sụp đổ sau tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez.

Mbeumo chỉ ra sự tiến bộ về mặt lối chơi so với chuỗi trận nghèo nàn trước đó, nhưng anh thừa nhận rằng điều đó là chưa đủ khi các chân sút áo đỏ bỏ lỡ còn đối thủ thì vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình: “Hiệp 1, chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, đó là điểm tích cực rõ rệt. Những trận gần đây MU không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, phải thừa nhận đối thủ là một tập thể mạnh và sở hữu chất lượng đồng đều.”

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Lisandro Martinez đã đảo lộn mọi tính toán chiến thuật, buộc MU phải lùi sâu phòng ngự và hứng chịu sức ép nghẹt thở từ một đối thủ vốn đầy bản lĩnh và chất lượng. Dù cả tập thể đã gồng mình bọc lót kiên cường suốt phần lớn thời gian thi đấu, song sự mệt mỏi và ức chế tâm lý đã khiến họ bất lực. Dấu ấn duy nhất của MU sau khi mất người vẫn đến từ Mbeumo với tình huống bắt volley đẳng cấp ở phút bù giờ. Tiếc rằng bóng đập xà ngang bật ra.

Trước câu hỏi gai góc từ truyền thông về việc liệu các cầu thủ có đang làm phụ lòng huấn luyện viên trưởng và người hâm mộ sau cú sảy chân này hay không, chân sút của MU lập tức lên tiếng. Mbeumo phản bác một cách dứt khoát:

“Không, chắc chắn là không. Tôi nghĩ tinh thần chiến đấu đã hiện diện ngay từ phút thi đấu đầu tiên. Rõ ràng chơi với 10 người thì mọi thứ khó khăn hơn gấp bội. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Việc thiếu người khiến cả đội có đôi chút ức chế vào cuối trận, nhưng hôm nay chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể với tư cách một tập thể”.

Khép lại cuộc phỏng vấn, Mbeumo khẳng định thất bại này chủ yếu đến từ khâu chuyển hóa cơ hội kém chứ không đến từ hệ thống vận hành có vấn đề: “Có lẽ hôm nay chúng tôi chỉ thiếu một chút sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng. Đáng lẽ đội bóng đã có thể vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Dẫu sao, việc tìm lại cảm hứng tạo cơ hội vẫn là tín hiệu đáng khích lệ. Toàn đội sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa trên sân tập để hoàn thiện các chi tiết, bởi trước mắt chúng tôi là hai trận đấu cực kỳ quan trọng”.