Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quả Bóng Vàng và những vụ cá cược trục lợi phía sau các lễ trao giải

Nguyễn Khánh

TPO - Nghi vấn 12 tài khoản cá cược đặt cửa chính xác thứ hạng Quả Bóng Vàng 2026 làm dấy lên câu hỏi về nguy cơ rò rỉ thông tin nội bộ. Trong quá khứ, một số giải thưởng thể thao và danh hiệu lớn đã trở thành mục tiêu trục lợi của những người nắm giữ dữ liệu mật.

Có những người làm giàu nhờ thông tin lá phiếu

Cuộc điều tra về những khoản cược bất thường trên nền tảng Polymarket đang khiến lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2026 đối mặt với một vấn đề nhạy cảm: liệu có người đã tiếp cận được kết quả bình chọn trước thời điểm công bố và sử dụng thông tin này để kiếm tiền?

Theo điều tra của trang tin Pháp Upside, 12 tài khoản trên Polymarket đã đặt cược chính xác thứ tự 5 cầu thủ dẫn đầu Quả Bóng Vàng nam 2026, gồm Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri và Lionel Messi. Nhóm tài khoản này đặt tổng cộng hơn 264.000 USD và thu về gần 200.000 USD tiền lãi.

anh.jpg
Có một số khoản đặt cược đúng đến bất ngờ đối với kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng 2026.

Những dấu hiệu đáng ngờ nằm ở cách thức hoạt động: 7 tài khoản không tham gia bất kỳ thị trường cá cược nào khác, trong khi 6 tài khoản đặt cược lần đầu chỉ 15 phút sau khi được mở. Một tài khoản có tên kraben006 thậm chí dự đoán chính xác cả 5 vị trí, với tổng số tiền đầu tư khoảng 14.000 USD.

Những giao dịch được thực hiện từ đầu tháng 10, trước khi lễ trao giải diễn ra ngày 26/10. Sau khi Upside công bố phát hiện, France Football mở cuộc điều tra. Ngày 31/10, Groupe Amaury, tập đoàn sở hữu France Football, cho biết đang tiến hành nộp đơn khiếu nại để làm rõ nghi vấn rò rỉ kết quả và cá cược gian lận.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng xác nhận những người đứng sau 12 tài khoản đã tiếp cận thông tin mật, cũng chưa xác định được danh tính những người liên quan. Các giao dịch trên blockchain cho thấy một số tài khoản có mối liên hệ tài chính, nhưng chưa đủ cơ sở kết luận tất cả thuộc về cùng một cá nhân hoặc một tổ chức.

Dù vậy, vụ việc không phải hiện tượng hoàn toàn mới. Một trong những tiền lệ đáng chú ý nhất xuất hiện tại Australia, nơi giải "Brownlow Medal" của Liên đoàn bóng bầu dục Australia (AFL) từng trở thành mục tiêu của một đường dây cá cược dựa trên thông tin bình chọn bị rò rỉ.

Brownlow Medal là giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc và chơi fair-play nhất mùa giải. Sau mỗi trận đấu, trọng tài lựa chọn ba cầu thủ xuất sắc nhất và phân bổ điểm theo thứ tự 3-2-1. Những lá phiếu này được niêm phong, bảo mật và chỉ công bố trong đêm trao giải.

Tuy nhiên, cảnh sát bang Victoria cáo buộc cựu trọng tài Michael Pell đã tiết lộ thông tin về những cầu thủ nhận điểm bình chọn trong một số trận đấu thuộc mùa giải 2021 và 2022 cho anh trai cùng những người quen. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng dữ liệu để đặt cược qua nhiều công ty cá cược, thu lợi khoảng 300.000 AUD (khoảng 230.000 USD ở thời điểm đó).

anh-9528.jpg
Cựu trọng tài bóng bầu dục Australia, Michael Pell ra tòa vì làm lộ thông tin bầu chọn giải thưởng "Brownlow Medal".

Vụ việc được phát hiện sau khi một đối tác cá cược của AFL nhận thấy hoạt động giao dịch bất thường và thông báo cho ban tổ chức. Cảnh sát sau đó bắt giữ 4 người, trong đó có Michael Pell.

Đến tháng 6/2026, tòa án quyết định đưa cựu trọng tài này cùng hai bị cáo khác ra xét xử, bác lập luận của luật sư rằng việc tiết lộ thông tin không làm thay đổi kết quả Brownlow. Thẩm phán cho rằng hành vi bị cáo buộc đã tác động đến kết quả cá cược, tạo lợi thế cho những người nắm thông tin nội bộ.

Từ giải thưởng thể thao đến những cuộc bầu chọn trên truyền hình

Việc trục lợi từ thông tin nội bộ không chỉ giới hạn trong các cuộc bầu chọn thể thao. Trong giai đoạn 2017-2019, James Dawkins, một người đàn ông Australia, liên tiếp đặt cược chính xác người chiến thắng danh hiệu “Australian of the Year” - giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho đất nước.

Trong ba năm, Dawkins thực hiện 48 lượt cược thành công, thu về tổng cộng 13.302 AUD (khoảng 10.000 USD). Khả năng dự đoán chính xác liên tiếp khiến các công ty cá cược chú ý và dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát liên bang Australia.

anh-3361.jpg
Giải thưởng "Australian of the Year" cũng từng bị trục lợi từ thông tin nội bộ.

Cơ quan chức năng phát hiện nguồn thông tin của Dawkins là Dale Tristan Young, bạn học cũ làm việc tại Công ty Bưu chính Australia. Young tham gia công việc chuẩn bị tem bưu chính kỷ niệm mang hình ảnh những người được trao danh hiệu “Australian of the Year”. Do tiếp cận danh sách người chiến thắng trước thời điểm công bố, Young đã gọi điện tiết lộ thông tin cho Dawkins khoảng hai tuần trước lễ trao giải. Người nhận tin sau đó sử dụng nhiều tài khoản để đặt cược.

Tháng 8/2024, cả Young và Dawkins đều nhận tội trước tòa. Young thừa nhận hành vi lạm dụng chức vụ công, trong khi Dawkins nhận tội tiếp tay cho hành vi này. Vụ việc cho thấy chỉ một mắt xích nắm thông tin trong quy trình chuẩn bị lễ trao giải cũng có thể tạo điều kiện cho hoạt động cá cược bất hợp pháp kéo dài nhiều năm.

Nguy cơ tương tự từng xuất hiện trong chương trình truyền hình “The X Factor” tại Anh. Năm 2011, Ủy ban Cờ bạc Anh phát hiện ba nhân viên đơn vị tổ chức, Virgin Media sử dụng dữ liệu nội bộ về số lượt bình chọn qua điện thoại của khán giả để đặt cược vào những thí sinh sẽ bị loại. Tổng số tiền cược vượt 16.000 bảng Anh trên nền tảng Betfair.

Sau điều tra, Ủy ban Cờ bạc Anh xác định các khoản cược không công bằng vì người tham gia sở hữu thông tin nội bộ. Tuy không tìm thấy bằng chứng cho thấy kết quả bình chọn của công chúng hoặc tính toàn vẹn của chương trình bị tác động, nhưng các khoản cược vẫn bị hủy. Virgin Media sau đó sa thải những nhân viên liên quan và tăng cường kiểm soát quyền truy cập dữ liệu nội bộ.

ap26299828730867.jpg
Liệu có phải một số người đã biết trước việc Kane đoạt Quả bóng Vàng 2026?

Những vụ việc trên cho thấy thông tin mật có thể bị khai thác ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ dữ liệu bình chọn từng trận đấu, danh sách người chiến thắng trước lễ công bố đến số phiếu của khán giả. Trong những trường hợp đó, người trục lợi không nhất thiết phải can thiệp vào kết quả mà chỉ cần biết trước thông tin mà những người đặt cược khác chưa thể tiếp cận.

Với Quả bóng Vàng 2026, câu hỏi hiện nay vẫn là ai đứng sau những tài khoản dự đoán chính xác thứ hạng 5 cầu thủ dẫn đầu và họ có thực sự tiếp cận được kết quả bình chọn hay không. Vẫn biết cần có bằng chứng cụ thể trước khi kết luận về hành vi trục lợi từ thông tin rò rỉ, song những tiền lệ tại Australia và Anh cho thấy rằng đây không phải nghi vấn vô căn cứ.

Xem thêm

#Quả Bóng Vàng 2026 #Polymarket #cá cược bất thường #rò rỉ thông tin #Brownlow Medal #Australian of the Year #The X Factor

Cùng chuyên mục

Nomura Samurai Run Fest 2026 khép lại, lan tỏa nụ cười từ từng bước chạy

Nomura Samurai Run Fest 2026 khép lại, lan tỏa nụ cười từ từng bước chạy

Sau hai ngày hoạt động tại Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, Hải Phòng, Nomura Samurai Run Fest 2026 – Miles to Smiles – A Charity Run đã khép lại với dấu ấn của một sự kiện thể thao hướng đến cộng đồng. Khoảng 2.000 vận động viên cùng tham gia các cự ly 2 km, 6 km, 10 km và 21 km, góp phần đưa thông điệp “Mỗi bước chạy, một nụ cười” đến gần hơn với nhiều thế hệ.

Bayern hòa Dortmund 2-2: Ngày không vui của Quả bóng Vàng

Bayern hòa Dortmund 2-2: Ngày không vui của Quả bóng Vàng

TPO - Bayern Munich đánh rơi chiến thắng trước Dortmund trong trận Der Klassiker kịch tính, khi Quả bóng Vàng Harry Kane đá hỏng phạt đền còn Fabio Silva ghi bàn gỡ hòa ở phút 89, giúp đội khách rời Allianz Arena với 1 điểm.

Tiền đạo MU: Chúng tôi thua vì dứt điểm kém

Tiền đạo MU: Chúng tôi thua vì dứt điểm kém

TPO - Một kịch bản đầy nghiệt ngã vừa diễn ra với Man United khi họ thua Chelsea 0-2, phải rời sân trong tiếc nuối dù đã có khởi đầu đầy hứa hẹn. Sau trận đấu, Bryan Mbeumo đã thể hiện rõ cảm giác tiếc nuối này.

Sôi động giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026

Sôi động giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026

TPO - Sáng 31/10, tại Sân Havana (Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, TP Hà Nội), báo Tiền Phong tổ chức giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và 35 năm báo Hoa học trò ra số báo đầu tiên (15/10/1991 - 15/10/2026).

MU gục ngã trước Chelsea, ghế của HLV Carrick khó giữ

MU gục ngã trước Chelsea, ghế của HLV Carrick khó giữ

TPO - Hai bàn thắng của Morgan Rogers và Cole Palmer giúp Chelsea đánh bại MU 2-0 ở vòng 9 Premier League 2026/27. Thất bại này kéo dài chuỗi không thắng của Quỷ đỏ lên 9 trận, đồng thời khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick tại Old Trafford thêm lung lay.

Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel

TPO - Dẫn bàn trước đối thủ nhờ pha lập công của Wesley nhưng Thể Công Viettel không bảo vệ được thành quả khi để Nam Định ngược dòng đánh bại 3-1 trong cuộc đối đầu ở vòng 6 LPBank V.League 2026/27, diễn ra tối 31/10 trên sân Thiên Trường.

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kane

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kane

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Dortmund, 00h30 ngày 1/11, vòng 8 Bundesliga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau khi giành Quả bóng Vàng 2026, Harry Kane đứng trước cơ hội khẳng định vị thế trong trận Der Klassiker đầu tiên của mùa giải, nơi Bayern Munich và Dortmund đang cùng chia sẻ ngôi đầu Bundesliga.

Bóng đá Việt Nam: Sau chu kỳ lịch sử và sức ép ngàn cân của nhiệm kỳ 10

Bóng đá Việt Nam: Sau chu kỳ lịch sử và sức ép ngàn cân của nhiệm kỳ 10

TPO - Trong bối cảnh nguồn lực đã có dấu hiệu tới hạn, bóng đá Việt Nam đang hướng đến những cột mốc mới đầy thách thức. Bộ máy Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 10 liệu có thể tạo nên đột phá hay gãy dưới sức ép từ sự kỳ vọng của giới hâm mộ là câu hỏi khó trả lời.

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

TPO - Đội tuyển U17 Việt Nam đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết để sẵn sàng cho World Cup sắp tới. Trong hành trình chinh phục thử thách, 5 gương mặt xuất sắc dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, có thể trở thành ngôi sao mới ở sân chơi thế giới.

Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 31/10: Đại chiến trên đỉnh

Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 31/10: Đại chiến trên đỉnh

TPO - Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là một trận đại chiến trên đỉnh BXH, và cũng là bài test hạng nặng, kiểm chứng bản lĩnh thực sự của hiện tượng SLNA trước nhà đương kim vô địch CAHN.

Hải Phòng vs Đồng Nai

Nhận định Hải Phòng vs Đồng Nai, 18h00 ngày 31/10: Lạch Tray rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Đồng Nai, vòng 6 LPBank V. League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hải Phòng đang khát khao tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận thiếu ổn định. Liệu điểm tựa Lạch Tray có giúp đội bóng đất Cảng giành trọn 3 điểm, hay đội khách sẽ tạo nên bất ngờ?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe