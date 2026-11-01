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Nhận định Juventus vs Napoli, 02h45 ngày 2/11: Đại chiến duyên nợ

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Juventus vs Napoli, vòng 9 Serie A - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đọ sức tại Turin mang theo nhiều duyên nợ khi hai chiến lược gia Luciano Spalletti và Massimiliano Allegri chống lại chính đội bóng cũ của mình, trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang chật vật bám đuổi top 6.

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Nhận định trước trận Juventus vs Napoli

Juventus đang trượt dài trong cuộc khủng hoảng dưới sự lèo lái của HLV Luciano Spalletti. Thất bại 0-2 trước đội đua trụ hạng Genoa hôm giữa tuần đánh dấu trận thua thứ ba của "Bà đầm già" tại Serie A mùa này. Hiện tại, đội chủ sân Allianz đã bị hai đội đầu bảng Inter Milan và Lazio bỏ xa tới 11 điểm, đối mặt với nguy cơ hiển hiện đánh mất tấm vé dự Champions League.

Hàng công thi đấu vô hồn là nguyên nhân chính khiến Juventus rơi xuống vị trí thứ 8, ghi được ít bàn thắng hơn cả những câu lạc bộ khiêm tốn như Sassuolo, Bologna hay Monza. Áp lực đè nặng buộc HLV Spalletti - người từng giúp Napoli giải cơn khát Scudetto năm 2023 - phải ban bố lệnh cấm trại để xốc lại tinh thần toàn đội trước thềm trận đánh lớn.

Trái ngược với sự bế tắc của Juventus, Napoli dưới bàn tay của cựu thuyền trưởng Juve - Massimiliano Allegri - lại đang phô diễn lối đá tấn công rực lửa. Rũ bỏ phong cách thực dụng quen thuộc, Allegri tháo phanh cho các học trò, giúp Napoli ghi ít nhất 3 bàn ở 5 trong 6 trận gần nhất.

Đội bóng miền Nam Italia vừa đè bẹp Monza 4-1 hồi giữa tuần nhờ các pha lập công của Rasmus Hojlund và Kevin De Bruyne, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 và vượt mặt chính Juventus nhờ hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu tới, HLV Allegri tiếp tục bị cấm chỉ đạo và phải nhường quyền điều binh khiển tướng cho trợ lý Marco Landucci, nhưng sức mạnh hỏa lực của Napoli vẫn là mối đe dọa khổng lồ đối với chủ nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Juventus vs Napoli

Thành tích đối đầu gần đây cho thấy sự lấn lướt của đại diện miền Nam. Napoli đã giành 5 chiến thắng trong 8 lần chạm trán Juventus gần nhất tại đấu trường Serie A. Tuy nhiên, ở lần đụng độ mới nhất hồi tháng 1, Juventus đã xuất sắc đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0.

Thánh địa Turin luôn mang đến điểm tựa tâm lý vững chắc cho "Bà đầm già". Trong 15 lần tiếp đón Napoli gần nhất tại sân nhà, Juventus bỏ túi tới 11 chiến thắng, đồng thời duy trì thành tích trắng lưới trong cả 3 trận gần đây. Mặc dù phong độ thi đấu sân khách của Napoli trong vài tháng qua không thực sự thuyết phục, chuỗi trận ghi bàn thăng hoa hiện tại của họ hứa hẹn sẽ phá vỡ thế độc tôn của Juventus tại Allianz.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Juventus vs Napoli

Cơn bão chấn thương đang bòn rút sinh lực của cả hai đội bóng. Juventus vắng mặt hàng loạt trụ cột quan trọng: đội trưởng Manuel Locatelli, Zeki Celik, Nico Gonzalez, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Francisco Conceicao, Jeff Ekhator và Kamil Grabara. HLV Spalletti không có nhiều sự lựa chọn chất lượng trên hàng công ngoài hai tiền đạo đang sa sút là Nick Woltemade và Randal Kolo Muani. Kolo Muani đặc biệt gây thất vọng khi bị sức ép tâm lý đè bẹp, chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng sau 21 cú sút gần nhất tại sân Allianz.

Bên kia chiến tuyến, Napoli cũng khốn đốn vì bão chấn thương. Tiền vệ kiến thiết Stanislav Lobotka vừa dính chấn thương mắt cá chân trái hồi giữa tuần, chính thức gia nhập danh sách bệnh binh cùng Alessandro Buongiorno, David Neres, Costantino Favasuli, Alisson Santos, Leonardo Spinazzola và Benoit Badiashile.

Bù lại, sự trở lại của bộ đôi Giovane và Antonio Vergara giúp hàng công Napoli có thêm chiều sâu. Mọi hy vọng xuyên phá mành lưới Juventus sẽ đặt vào đôi chân của tiền vệ Kevin De Bruyne (đã có 4 bàn tại Serie A mùa này) và trung phong Rasmus Hojlund - người vừa giải cơn khát bàn thắng trong trận đè bẹp Monza.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lang; Hojlund.

Dự đoán tỷ số: Juventus 1-0 Napoli.

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