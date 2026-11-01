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Nhận định Racing Santander vs Real Madrid, 22h15 ngày 1/11: Mbappe tiếp đà thăng hoa

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Racing Santander vs Real Madrid, 22h15 ngày 1/11, vòng 11 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng quan trọng trước Barcelona ở El Clasico, Mbappe và các đồng đội đang hướng tới 3 điểm tiếp theo để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu La Liga.

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Nhận định trước trận Racing Santander vs Real Madrid

Chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở vòng đấu trước đã giúp Real Madrid trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch La Liga. Kylian Mbappe là người ghi bàn quyết định trong những phút cuối trận El Clasico, mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, giúp họ áp sát ngôi đầu.

Dù khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona hiện tại vẫn là 3 điểm và kém một điểm so với Atletico Madrid, đà hưng phấn từ chuỗi năm chiến thắng trên mọi đấu trường kể từ sau trận thua derby Madrid đã tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ cho toàn đội trước chuyến hành quân đến xứ Cantabria.

Tuy nhiên, trận đấu này diễn ra ngay trước thềm lịch trình Champions League giữa tuần khi Real Madrid chạm trán AEK Athens, đòi hỏi HLV Jose Mourinho phải tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự để duy trì nhịp độ ổn định.

Ở chiều ngược lại, Racing Santander đang trải qua một chiến dịch trở lại La Liga đáng khích lệ sau khi thăng hạng từ Segunda Division mùa trước. Thầy trò Jose Alberto Lopez đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 10 vòng đấu và sở hữu hai chiến thắng liên tiếp, gồm trận hạ gục Espanyol 2-1 tại giải quốc nội và khúc khải hoàn 2-0 trước Ribadesella tại Cúp Nhà Vua.

Tuy nhiên, thử thách sắp tới với Racing Santander mang một tầm vóc hoàn toàn khác biệt khi họ phải đối đầu với gã khổng lồ Real Madrid. Đây cũng là lần đầu tiên đội chủ sân El Sardinero tiếp đón đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau hơn một thập kỷ. Các học trò HLV Jose Alberto Lopez chắc chắn muốn tạo nên bất ngờ, nhưng nhiệm vụ giành điểm trước một đối thủ lớn, đang hừng hực quyết tâm trên đường đua vô địch sẽ vô cùng khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Racing Santander vs Real Madrid

Real Madrid đang sở hữu thành tích 8 chiến thắng và 2 thất bại sau 10 vòng đấu tại La Liga mùa này. Đội bóng Hoàng gia đã ghi được 25 bàn thắng, trong đó Kylian Mbappe đóng góp 11 pha lập công và hiện đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo người Pháp tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của HLV Mourinho, đặc biệt sau màn trình diễn ấn tượng trước Barcelona.

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Mbappe đã có 11 bàn thắng tại La Liga mùa này.

Tuy nhiên, khả năng phòng ngự khi thi đấu xa nhà vẫn là điều Real Madrid cần lưu ý. Họ mới ghi được 8 bàn trong 5 trận sân khách tại La Liga, đạt trung bình 1,6 bàn/trận, đồng thời để thủng lưới 7 lần. Thành tích này cho thấy Real Madrid chưa thực sự áp đảo đối thủ mỗi khi phải thi đấu bên ngoài Bernabeu.

Racing Santander lại có điểm tựa đáng kể từ sân nhà. Họ đã ghi 11 bàn trong 5 trận sân nhà mùa này, đạt trung bình 2,2 bàn/trận, nằm trong nhóm 3 đội có thành tích ghi bàn sân nhà tốt nhất giải đấu. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Racing không thực sự chắc chắn khi đã để thủng lưới 8 bàn trên sân El Sardinero.

Một thống kê khác cũng cho thấy những khó khăn mà Racing có thể gặp phải trước Real Madrid. Đội bóng này đã để đối thủ thực hiện tổng cộng 158 cú sút sau 10 vòng đấu, nhiều nhất La Liga, tương đương 15,8 cú sút mỗi trận. Trước một đội bóng sở hữu những cây làm bàn hàng đầu và rất giỏi chớp thời cơ như Real Madrid, đây rõ ràng là điểm yếu mà Racing cần khắc phục.

Xét về lịch sử đối đầu, Real Madrid chiếm ưu thế rõ rệt. Los Blancos thắng 9 trong 10 lần gặp Racing gần nhất trên mọi đấu trường. Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 2/2012, Real Madrid giành chiến thắng đậm 4-0. Trận lượt về tại El Sardinero hồi tháng 9/2011 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Racing Santander chưa thể đánh bại Real Madrid kể từ chiến thắng 2-1 trên sân nhà vào tháng 4/2007. Đáng chú ý, đội bóng này cũng không thắng trong 8 lần đối đầu gần nhất tại La Liga. Những con số lịch sử cho thấy Real Madrid có cơ sở để hướng tới một chiến thắng nữa, dù chuyến làm khách lần này vẫn tiềm ẩn những khó khăn nhất định.

Thông tin lực lượng Racing Santander vs Real Madrid

Racing Santander sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trái Jorge Salinas do án treo giò sau khi nhận đủ 5 thẻ vàng. Simon Eriksson cũng tiếp tục vắng mặt vì chấn thương vai. Đây là những tổn thất đáng kể với đội chủ nhà, đặc biệt khi họ phải đối đầu hàng công có sức sát thương lớn của Real Madrid.

Trên hàng công, Yassir Zabiri là cái tên đáng chú ý nhất bên phía Racing Santander. Tiền đạo 21 tuổi đang có phong độ cao với 8 bàn thắng sau 10 lần ra sân tại La Liga, đứng thứ tư trong danh sách ghi bàn của giải đấu. Anh được kỳ vọng tiếp tục lĩnh xướng hàng công và trở thành mối đe dọa đối với hàng phòng ngự đội khách.

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Nhiều khả năng, Real Madrid (áo trắng) sẽ lại có thêm một chiến thắng.

Bên phía Real Madrid, Vinicius bị treo giò và sẽ tiếp tục vắng mặt. Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio cũng không thể thi đấu do chấn thương. Federico Valverde đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khoeo gặp phải ở trận El Clasico, trong khi thủ môn Thibaut Courtois được kỳ vọng kịp bình phục sau khi bị ốm.

Ở hàng phòng ngự, Denzel Dumfries có thể được trao cơ hội đá hậu vệ phải. Nếu Valverde không kịp trở lại, HLV Mourinho sẽ phải tính toán phương án nhân sự cho tuyến giữa. Aurelien Tchouameni nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở khu vực trung tâm.

Trên hàng công, Kylian Mbappe vẫn là lựa chọn số một ở vị trí tiền đạo cắm. Jude Bellingham sẽ chơi ngay phía sau chân sút người Pháp, trong khi Arda Guler và Yan Diomande được kỳ vọng đảm nhiệm hai hành lang cánh. Với những nhân tố này, Real Madrid vẫn có đủ khả năng tạo ra sức ép dữ dội lên khung thành đội chủ nhà dù thiếu vắng Vinicius.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Racing Santander

Racing Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramon, Belocian, Aaron Martin; Ivan Martin, Almeida; Pablo Garcia, Canales, Inigo Vicente; Zabiri.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Dự đoán tỷ số: Racing Santander 1-3 Real Madrid

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#Racing Santander #Real Madrid #Kylian Mbappe #La Liga 2026/27 #nhận định bóng đá #đội hình dự kiến #lịch sử đối đầu

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