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Cặp đôi của Công an Hà Nội qua mặt tiền đạo tuyển Anh, vào đội hình tiêu biểu AFC Champions League Elite

Đặng Lai

TPO - Lượt trận thứ 3 AFC Champions League Elite vừa khép lại với một cột mốc đầy tự hào dành cho bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Công an Hà Nội nói riêng. Trong Đội hình tiêu biểu vòng đấu, đại diện của LPBank V.League 1 góp tới 2 cái tên xuất sắc trên hàng công: Brayan Perea và Leo Artur.

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Brayan Perea (phải) ghi 2 bàn trước Shanghai Port

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của đội hình 11 ngôi sao xuất sắc nhất vòng đấu này, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và tự hào khi thấy logo của CLB Công an Hà Nội xuất hiện trang trọng ở hai vị trí cao nhất, trực tiếp dẫn dắt hàng công của cả vòng đấu. Đây là điều hiếm có vì ở đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB có sự hiện diện của các đội bóng đắt giá, sở hữu hàng loạt ngôi sao đến từ châu Âu.

Tuy nhiên, trong vòng đấu bùng nổ, 2 cái tên vô danh đến từ Việt Nam đã che lấp phần còn lại. Sự ăn ý, tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng chớp thời cơ nhạy bén của bộ đôi ngoại binh này đã trở thành mối đe dọa thường trực đối với hệ thống phòng ngự Shanghai Port.

Leo Artur thể hiện sức càn lướt, khả năng độc lập tác chiến. Anh kiến tạo 2 bàn và ghi 1 bàn, trong khi Brayan Perea ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn. Cả 3 pha lập công của Công an Hà Nội trước CLB Trung Quốc đều do 2 chân sút này phối hợp với nhau.

Trong số 5 CLB Đông Nam Á góp mặt ở chiến dịch 2026/27, không đội nào ngoài Công an Hà Nội ghi tên ở đội hình tiêu biểu. Đây là cột mốc rất đáng tự hào vì AFC Champions League Elite là sân chơi quy tụ những thế lực hùng mạnh nhất, những đội bóng hàng đầu châu Á, nơi các CLB liên tục vung tiền để mang về các bản hợp đồng "bom tấn".

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Đội hình tiêu biểu lượt trận 3 AFC Champions League Elite

Để có thể chen chân vào đội hình tiêu biểu danh giá này, Perea và Artur đã xuất sắc vượt qua hàng loạt ngôi sao tấn công trứ danh mang đẳng cấp thế giới như Steven Bergwijn, Julian Quinones hay 2 tiền đạo đắt giá của đội tuyển Anh là Ollie Watkins và Ivan Toney để giành lấy vị trí vinh dự nhất.

Ollie Watkins góp mặt trong đội hình Al Hilal nhưng ở vòng đấu vừa qua, anh đã nhận thất bại. Quinones ghi 1 bàn, Ivan Toney cũng lập công cho CLB chủ quản, trong khi Bergwijn góp 1 kiến tạo. Đặt lên bàn cân, rõ ràng các ngôi sao hàng đầu này chưa thể hiện xuất sắc bằng cặp đôi của Công an Hà Nội.

Những ngôi sao từng làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh hay các giải đấu hàng đầu châu Âu nay lại phải ngậm ngùi nhường lại sân khấu tỏa sáng cho 2 tiền đạo đang cống hiến tại Việt Nam. Điều này là một minh chứng cho thấy bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị; ở đó, sự nỗ lực, quyết tâm, tính hiệu quả trên sân cỏ và phong độ điểm rơi hoàn toàn có thể làm lu mờ danh tiếng hay giá trị chuyển nhượng.

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#Công an Hà Nội #Leo Artur #Brayan Perea #AFC Champions League Elite #đội hình tiêu biểu #Shanghai Port #Ollie Watkins

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