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Nhận định Liverpool vs Arsenal, 23h30 ngày 1/11: Kỳ phùng địch thủ

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Arsenal, vòng 9 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 1/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu tại Anfield hứa hẹn căng thẳng khi Liverpool muốn tiếp tục áp sát nhóm dẫn đầu, còn Arsenal cần bảo vệ vị trí trong cuộc đua vô địch.

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Nhận định trước trận đấu

Những lời bàn về khả năng Liverpool đua vô địch đã bắt đầu xuất hiện tại Merseyside. Cuối tuần trước, thầy trò HLV Andoni Iraola vượt qua phép thử quan trọng khi đánh bại Brighton & Hove Albion, đội sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League.

Liverpool thắng 2-0 dù chỉ kiểm soát bóng 36%, tỷ lệ thấp thứ hai của họ trong một chiến thắng trên sân nhà ở Premier League. Sau trận, HLV Fabian Hurzeler của Brighton cho rằng chỉ có một đội thực sự muốn giành chiến thắng trong hiệp hai.

Dù vậy, Liverpool mới là đội có trọn ba điểm. Chiến thắng giúp họ rút ngắn cách biệt với Brighton xuống còn một điểm. Đây cũng là trận thắng thứ ba của Liverpool trong bốn vòng gần nhất, đưa đội bóng lên vị trí thứ tư, ngay sau Brighton và kém Arsenal cùng Manchester City sáu điểm.

Chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở Premier League mùa này đến giữa hai lần Liverpool ca khúc khải hoàn tại Anfield: màn ngược dòng trước Villarreal ở Champions League và trận thắng Chelsea trên loạt sút luân lưu tại Cúp Liên đoàn. Những kết quả ấy tiếp tục củng cố danh tiếng của Iraola, người hiếm khi thất bại.

Trong năm 2026, HLV Liverpool chỉ thua hai trong 27 trận Premier League, bên cạnh 13 trận hòa. Một trong hai thất bại đó là trận thua Arsenal hồi tháng 1, khi ông còn dẫn dắt Bournemouth.

Trong khi đó, Arsenal từng có chuyến làm khách thành công trước một đội bóng do Iraola dẫn dắt. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Premier League sẽ tới Anfield sau cú sốc ở Cúp Liên đoàn, một trong những thất bại đáng quên nhất lịch sử giải đấu.

Ngay cả đội hình hai của Arsenal cũng được kỳ vọng đủ sức chấm dứt hành trình của Fleetwood Town. Nhưng sau trận hòa 1-1 đầy căng thẳng, “Pháo thủ” bất ngờ thua trên loạt sút luân lưu và bị loại ở vòng bốn trước “Cods”, biệt danh của Fleetwood.

Tấm thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho Max Dowman, cùng việc Arsenal kháng cáo bất thành, khép lại một đêm Halloween đáng quên với đội bóng Bắc London. Người hâm mộ Arsenal vẫn đang chờ đội nhà giành Cúp Liên đoàn lần đầu tiên kể từ năm 1993.

Tại Premier League, Arsenal đứng thứ hai, bằng điểm Manchester City nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng 2-0 trước Everton cuối tuần trước là trận thắng thứ ba liên tiếp của họ ở giải đấu, đồng thời là chiến thắng thứ bảy trong tám vòng từ đầu mùa 2026/27.

Arsenal chỉ thua một trong tám lần gần nhất gặp Liverpool tại Premier League. Dù vậy, họ chưa thắng trên sân Anfield ở giải đấu này kể từ năm 2012, khi Lukas Podolski và Santi Cazorla cùng ghi bàn. Nếu không thể giành chiến thắng ở chuyến làm khách sắp tới, “Pháo thủ” sẽ nối dài chuỗi trận không thắng tại đây lên con số 14, lần đầu tiên trong lịch sử.

Thông tin lực lượng

Dominik Szoboszlai (chấn thương gân kheo) và Victor Munoz (đầu gối) vẫn còn cơ hội ra sân cho Liverpool cuối tuần này. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Andoni Iraola xác nhận cả hai “có cơ hội” thi đấu.

Florian Wirtz cũng kịp bình phục chấn thương mắt cá chân để góp mặt trong trận gặp Chelsea giữa tuần. Tuy nhiên, Liverpool vẫn thiếu Hugo Ekitike (gân Achilles), Conor Bradley (đầu gối), Jeremie Frimpong (gân kheo) và Giovanni Leoni (đầu gối).

Sau khi xoay tua đội hình ở trận đấu giữa tuần, Iraola nhiều khả năng sẽ đưa các trụ cột trở lại. Wirtz được kỳ vọng góp mặt, bên cạnh Alexander Isak, tiền đạo ghi sáu bàn trong sáu trận Premier League gần nhất và Bradley Barcola, người có ba bàn thắng cùng hai pha kiến tạo trong bốn lần ra sân vừa qua.

Bên kia chiến tuyến, tài năng trẻ Max Dowman sẽ bắt đầu chấp hành án treo giò ba trận trong nước sau khi Liên đoàn Bóng đá Anh giữ nguyên thẻ đỏ dành cho anh ở trận gặp Fleetwood. Án phạt khiến HLV Mikel Arteta mất thêm một lựa chọn bên cánh phải, trong bối cảnh Bukayo Saka vẫn đang hồi phục chấn thương cơ tứ đầu đùi nghiêm trọng.

Noni Madueke (mắt cá chân) cũng chưa chắc kịp trở lại. Trong khi đó, Declan Rice, Riccardo Calafiori và Christos Tzolis đã tập luyện và được kỳ vọng góp mặt trong chuyến làm khách tới Merseyside. William Saliba (lưng) là trường hợp phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Sau màn thể hiện không tốt của nhiều cầu thủ dự bị ở trận giữa tuần, Illan Meslier, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Myles Lewis-Skelly và Cristhian Mosquera nhiều khả năng sẽ nhường chỗ cho các trụ cột.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-1 Arsenal

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#Liverpool vs Arsenal #Premier League #nhận định bóng đá #sân Anfield #đội hình dự kiến #Andoni Iraola #Mikel Arteta

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