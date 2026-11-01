Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tâm thư xúc động của HLV Popov

Kiều Khanh

TPO - Sau khi rời CLB Thể Công Viettel, HLV Popov đã chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân Facebook. Trong bức tâm thư, ông bày tỏ những cảm xúc trong khoảng thời gian dẫn dắt đội bóng áo lính.

Sau khi rời Thể Công Viettel, HLV Popov chia sẻ trên trang cá nhân Facebook: "Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, mọi khởi đầu đều sẽ có hồi kết. Tuy nhiên, khi những khoảnh khắc tuyệt vời vượt xa những điều tiêu cực, thì sự chia ly là điều sớm muộn gì cũng phải đến, điều đó mang đến cảm giác của một nhiệm vụ đã được hoàn thành trọn vẹn.

Một năm rưỡi vừa qua sẽ mãi là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Việc giành vị trí á quân đã đi kèm với hàng loạt kỷ lục lịch sử của câu lạc bộ: số điểm cao nhất đạt được trong một mùa giải, chuỗi 38 trận đấu chính thức liên tiếp ghi bàn, thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu (với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất), cùng tấm vé tham dự AFC Champions League Two. Đây là một trong những thành công ngọt ngào nhất, một thắng lợi cá nhân đáng nhớ từ mùa giải trước, và sẽ mãi là ký ức trân quý trong lòng tôi về quãng thời gian gắn bó với câu lạc bộ.

Nơi đây đã trao cho tôi tất cả những gì tôi từng mơ ước trên cương vị huấn luyện viên: điều kiện làm việc lý tưởng, cơ cấu quản lý chuyên nghiệp, sự tự do trong công việc, đội ngũ huấn luyện và y tế đầy năng lực, những cầu thủ tuyệt vời với tinh thần làm việc xuất sắc, cùng những người hâm mộ độc đáo - những người luôn ủng hộ tôi không điều kiện, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Vì vậy, với tâm thế của một người đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm của bản thân đã dẫn đến khởi đầu không như ý ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng mình đã luôn nỗ lực hết sức có thể. Tôi luôn đấu tranh để bảo vệ câu lạc bộ trước mọi sự công kích, luôn đứng ra che chở cho đội bóng, chủ động gánh vác mọi áp lực tiêu cực để các cầu thủ có được sự an tâm xứng đáng. Tôi luôn nỗ lực hết mình để người hâm mộ có thể tự hào về màn trình diễn của đội.

Việc giành huy chương bạc và đưa câu lạc bộ trở lại đấu trường AFC Champions League Two ở mùa giải trước, đúng với vị thế mà đội bóng xứng đáng có được, là thành quả đáng tự hào. Thành công ấy được tạo nên trong cuộc cạnh tranh với những đối thủ có tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng vượt trội hơn rất nhiều trong giải đấu. Đây sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất trong quãng thời gian tôi làm việc tại đây, đồng thời là một trong những thành tựu cá nhân lớn lao nhất của tôi. Chỉ có tôi, cùng những cộng sự trong đội ngũ và câu lạc bộ, mới thực sự thấu hiểu để đạt được thành quả này, chúng tôi đã phải nỗ lực hết mình, làm việc vô cùng vất vả và trải qua biết bao đêm không ngủ.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người tại câu lạc bộ và trong đội bóng - từ các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, bộ phận quản lý, Hội đồng quản trị cho đến tất cả người hâm mộ. Các bạn sẽ mãi ở trong tim và trong ký ức của tôi; tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn, chúc các bạn gặp nhiều may mắn và đạt được những điều tốt đẹp nhất!!!".

Xem thêm

#Thể Công Viettel #HLV Popov #V League #Việt Nam

Cùng chuyên mục

Nhận định Liverpool vs Arsenal, 23h30 ngày 1/11: Kỳ phùng địch thủ

Nhận định Liverpool vs Arsenal, 23h30 ngày 1/11: Kỳ phùng địch thủ

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Arsenal, vòng 9 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 1/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu tại Anfield hứa hẹn căng thẳng khi Liverpool muốn tiếp tục áp sát nhóm dẫn đầu, còn Arsenal cần bảo vệ vị trí trong cuộc đua vô địch.

Diện mạo mới của sân vận động lớn bậc nhất Việt Nam

Diện mạo mới của sân vận động lớn bậc nhất Việt Nam

TPO - Sân vận động PVF với quy mô 60.000 chỗ ngồi bước vào giai đoạn hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng dần thành hình. Sau khi hoàn thành nâng mái vòm, hàng loạt hàng ghế được lắp đặt, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 3/2027.

Nhận định Juventus vs Napoli, 02h45 ngày 2/11: Đại chiến duyên nợ

Nhận định Juventus vs Napoli, 02h45 ngày 2/11: Đại chiến duyên nợ

TPO - Nhận định bóng đá Juventus vs Napoli, vòng 9 Serie A - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đọ sức tại Turin mang theo nhiều duyên nợ khi hai chiến lược gia Luciano Spalletti và Massimiliano Allegri chống lại chính đội bóng cũ của mình, trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang chật vật bám đuổi top 6.

Nhận định Racing Santander vs Real Madrid, 22h15 ngày 1/11: Mbappe tiếp đà thăng hoa

Nhận định Racing Santander vs Real Madrid, 22h15 ngày 1/11: Mbappe tiếp đà thăng hoa

TPO - Nhận định bóng đá Racing Santander vs Real Madrid, 22h15 ngày 1/11, vòng 11 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng quan trọng trước Barcelona ở El Clasico, Mbappe và các đồng đội đang hướng tới 3 điểm tiếp theo để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu La Liga.

Nhận định Công an TPHCM vs Đà Nẵng FC, 18h00 ngày 1/11: Khác biệt nơi hậu tuyến

Nhận định Công an TPHCM vs Đà Nẵng FC, 18h00 ngày 1/11: Khác biệt nơi hậu tuyến

TPO - Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs Đà Nẵng FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công an TPHCM đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải trong khi Đà Nẵng vốn nổi tiếng phóng khoáng. Sự khác biệt ấy sẽ được thể hiện trên bảng tỷ số vào tối nay.

Nomura Samurai Run Fest 2026 khép lại, lan tỏa nụ cười từ từng bước chạy

Nomura Samurai Run Fest 2026 khép lại, lan tỏa nụ cười từ từng bước chạy

Sau hai ngày hoạt động tại Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, Hải Phòng, Nomura Samurai Run Fest 2026 – Miles to Smiles – A Charity Run đã khép lại với dấu ấn của một sự kiện thể thao hướng đến cộng đồng. Khoảng 2.000 vận động viên cùng tham gia các cự ly 2 km, 6 km, 10 km và 21 km, góp phần đưa thông điệp “Mỗi bước chạy, một nụ cười” đến gần hơn với nhiều thế hệ.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast: Hơn hai thập kỷ mở lối cho golf Việt

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast: Hơn hai thập kỷ mở lối cho golf Việt

TPO - Ra đời năm 2005, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã nhiều lần đổi mới để song hành với sự phát triển của golf Việt Nam. Từ bước ngoặt gia nhập VGA Tour năm 2022 đến dấu mốc lần đầu gắn với chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, giải tiếp tục là nơi tìm ra nhà vô địch, thử thách tài năng và tạo cơ hội để các đoàn khẳng định lực lượng.

Bayern hòa Dortmund 2-2: Ngày không vui của Quả bóng Vàng

Bayern hòa Dortmund 2-2: Ngày không vui của Quả bóng Vàng

TPO - Bayern Munich đánh rơi chiến thắng trước Dortmund trong trận Der Klassiker kịch tính, khi Quả bóng Vàng Harry Kane đá hỏng phạt đền còn Fabio Silva ghi bàn gỡ hòa ở phút 89, giúp đội khách rời Allianz Arena với 1 điểm.

Carrick nói gì sau thất bại khiến MU chạm đáy 42 năm?

Carrick nói gì sau thất bại khiến MU chạm đáy 42 năm?

TPO - MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng sau khi để thua Chelsea 0-2 ngay tại Stamford Bridge. Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick thừa nhận đội bóng đã có một hiệp 1 đầy triển vọng nhưng nhanh chóng sụp đổ sau giờ nghỉ, đặc biệt khi phải chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez.

Tiền đạo MU: Chúng tôi thua vì dứt điểm kém

Tiền đạo MU: Chúng tôi thua vì dứt điểm kém

TPO - Một kịch bản đầy nghiệt ngã vừa diễn ra với Man United khi họ thua Chelsea 0-2, phải rời sân trong tiếc nuối dù đã có khởi đầu đầy hứa hẹn. Sau trận đấu, Bryan Mbeumo đã thể hiện rõ cảm giác tiếc nuối này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe