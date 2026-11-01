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Đà Nẵng gây sốc, đánh bại Công an TPHCM ngay trên sân khách

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Pha lập công duy nhất của ngoại binh Mattias giúp SHB Đà Nẵng đánh bại Công an TPHCM 1-0 trong cuộc đối đầu ở vòng 6 LPBank V.League 2026/27 diễn ra tối 1/11.

foul Hết giờ, Công an TPHCM thua 0-1 trong trận đấu quá thiếu may mắn
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report Bóng lại đập xà ngang

90'+2: Cummings hãm thành, bóng vẫn chỉ đập xà ngang thay vì đi vào lưới. Quá đen đủi cho đội chủ nhà.

report Sẽ chỉ có 4 phút bù giờ

Với diễn biến hiện tại, trận đấu coi như sẽ khép lại với tỷ số 0-1 nghiêng về Đà Nẵng.

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report Công an TPHCM vẫn chưa gặp may

89': Williams Minh Hoàng đánh đầu chuyền bóng rất vừa tầm để Cummings dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, Mattias đã chơi lăn xả, bịt kín góc sút của chân sút Công an TPHCM. Có lẽ đội chủ nhà sẽ phải chấp nhận thất bại.

report Đà Nẵng FC đang đứng trước chiến thắng thứ 2 liên tiếp

84': Trận đấu đang trôi về cuối và hàng thủ Đà Nẵng FC vẫn chơi tốt. Họ sắp có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và đó đều là các trận thắng trước đối thủ mạnh gồm Hà Nội FC và Công an TPHCM.

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report Tiến Linh dứt điểm hụt

79': Olaha lướt đi mạnh mẽ, vượt qua hàng loạt hậu vệ áo xanh rồi căng vào. Tuy nhiên Tiến Linh lại chạm bóng hụt.

catphcm-5.jpg
ảnh: Công an TPHCM
report Bóng lại đập xà ngang Đà Nẵng

74': Lần thứ 2 Công an TPHCM đưa bóng đi trúng xà ngang. Lần này là Williams Minh Hoàng. Anh vẫn chưa có duyên tại LPBank V.League 1 mùa giải năm nay.

report Không được!

67': Trong cơ hội hiếm hoi có thể tiếp cận vòng cấm, chân sút của Đà Nẵng đã được trao cơ hội rõ nét. Nhưng ở tư thế thuận lợi, anh lại sút hụt bóng.

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report Công an TPHCM bỏ lỡ cơ hội khó tin

60': Từ đường tạt bên cánh phải, Olaha đánh đầu cực khó nhưng thủ môn Sỹ Huy vẫn kịp phản xạ, đẩy bóng ra. Ngay sau đó, Williams Minh Hoàng tiếp cận, tung cú đá khi trước mắt là khung thành trống. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, thủ môn Đà Nẵng vẫn kịp đẩy bóng ra.

report Công an TPHCM liên tục được hưởng phạt góc

58': Các pha tấn công biên của Công an TPHCM chưa tạo ra điểm nhấn. Có chăng, họ chỉ tạo được những tình huống đá phạt góc. Trong phần lớn cú đá, Quốc Cường đều đưa bóng đi khá hiền.

report Quá tiếc cho Williams Minh Hoàng

53': Cơ hội phản công hiếm hoi của Công an TPHCM đã xuất hiện khi Quốc Cường dẫn bóng lên khá thoáng. Tiền vệ áo đỏ chuyền điểm rơi cho Williams Minh Hoàng. Tiếc rằng tiền đạo 19 tuổi lại chậm một nhịp, lỡ đi thời cơ dứt điểm.

foul Hiệp 2 bắt đầu

46': Công an TPHCM đã đưa Williams Minh Hoàng vào sân. Khoa Ngô bị rút ra sớm. Sự xuất hiện của tiền đạo tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ giúp hàng công chủ nhà tạo ra nhiều đột biến hơn.

foul Hiệp 1 kết thúc, Công an TPHCM bế tắc

45 phút đầu chứng kiến sự trầy trật của Công an TPHCM. Họ bị dẫn bàn từ sớm, loay hoay với các pha phối hợp. Trong hiệp 2, HLV Diles chắc chắn cần cải thiện hàng công, đặc biệt là khả năng sáng tạo từ hàng tiền vệ.

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report Quá khó cho Công an TPHCM

45': Cuối hiệp 1, đội chủ nhà tỏ ra nóng vội. Họ chủ yếu tạt bóng vu vơ vào vòng cấm. Hàng tiền vệ thiếu sáng tạo của Công an TPHCM khiến mọi thứ với họ rất khó khăn.

report Đà Nẵng FC đang cố gắng xé vụn trận đấu

40': Dù mới hiệp 1 nhưng các cầu thủ Đà Nẵng FC đã nằm sân khá nhiều. Họ muốn làm vỡ vụn trận đấu để giảm nhịp điệu tấn công của đối phương.

report Chủ nhà bế tắc

34': Các cầu thủ chủ nhà nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội dứt điểm nhưng thực tế là họ chưa thể phối hợp khi tiến sát vòng cấm.

catphcm-6.jpg
ảnh: Công an TPHCM
report Công an TPHCM đang tiếp cận vòng cấm bằng những pha tạt cánh

28': Công an TPHCM đang nỗ lực lên bóng ở 2 bên rồi tạt vào. Tuy nhiên, hàng thủ Đà Nẵng chống bóng bổng rất tốt.

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report Đà Nẵng đang đưa trận đấu đi theo kịch bản ưa thích

22': Sau khi ghi bàn, các cầu thủ Đà Nẵng giảm nhịp độ, lùi đội hình về phòng thủ. Họ đang tập trung toàn lực cho mặt trận phòng ngự. Đây là cách chơi làm khó Công an TPHCM, đội ghi đúng 1 bàn/trận từ đầu mùa.

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goal VÀOOO, 1-0 cho đội khách

17': SHB Đà Nẵng bất ngờ mở điểm. Brandon Ly tạt bóng như đặt để Mattias đánh đầu cận thành ghi bàn. Bất ngờ đã đến ở sân Bình Dương.

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report Tiếp tục là Olaha Mạnh Đức lên tiếng

12': Cumming khống chế bóng rất khéo, anh trả bóng ra để Olaha Mạnh Đức tung cú sút búa bổ. Đường bóng nguy hiểm hơn tình huống trước, nhưng thủ môn Sỹ Huy vẫn chủ động.

report Công an TPHCM thử vận may

10': Trong thế trận kín kẽ, Olaha Mạnh Đức đã quyết định thử vận may bằng cú volley từ cự ly khó. Bóng đi căng song ra ngoài.

report 2 đội đang thăm dò

5': Công an TPHCM như thường lệ vẫn nhập cuộc chậm rãi trong khi Đà Nẵng FC chọn cách phòng ngự lùi sâu. Do vậy, bóng đang lăn chủ yếu ở giữa sân.

foul Trận đấu bắt đầu
report Đội hình ra sân của Đà Nẵng FC
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report Ngô Đăng Khoa trở lại đội hình xuất phát của Công an TPHCM

Ngô Đăng Khoa có lần tái xuất đội hình chính sau thời gian chưa đạt thể lực tối ưu. Cầu thủ này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ Olaha và Cumming.

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CLB Công an TPHCM đang liên tiếp chứng minh bản lĩnh của một đội bóng đáng gờm. Toàn đội đã trải qua 5 vòng đấu với thành tích ấn tượng: giành 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua vỏn vẹn 1 trận. Điều khiến người hâm mộ nức lòng nhất là sự lỳ lợm trong các trận cầu đinh, khi Công an TPHCM lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ được đánh giá rất cao như Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Ở vòng đấu gần nhất, chiến thắng tối thiểu 1-0 đầy quả cảm ngay trên sân khách của Ninh Bình đã trở thành liều thuốc tinh thần cực lớn. Kết quả này giúp họ bước vào cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng với sự tự tin tuyệt đối. Nhờ phong độ thăng hoa và màn thể hiện gắn kết, giới chuyên môn rất khó có thể mường tượng ra một kịch bản thất bại cho đội chủ nhà ở trận đấu này.

Nền tảng vững chắc làm nên chuỗi thành tích ấn tượng của Công an TPHCM cho tới lúc này chính là một hệ thống phòng ngự thi đấu cực kỳ kỷ luật. Trải qua 5 vòng đấu khốc liệt, mành lưới của đội bóng mới chỉ rung lên vỏn vẹn 3 lần.

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Sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang cùng bộ khung hậu vệ đã và đang tạo ra một bức tường chắn đáng tin cậy. Đây đang là đội bóng nhận ít bàn thua nhất giải đấu, thậm chí ít hơn rất nhiều các ông lớn.

Tuy nhiên, bài toán mà HLV Arthur Diles cần sớm khắc phục lại nằm ở sự kém duyên của hàng công khi họ mới chỉ ghi được 6 bàn thắng. Những ngòi nổ được kỳ vọng như Jason Cummings, Olaha Mạnh Đức hay Williams Minh Hoàng bắt buộc phải chắt chiu cơ hội và dứt điểm sắc bén hơn nữa nếu muốn đem về một chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang hành quân đến sân đối phương với một tâm thế đầy quyết tâm. Dù có màn khởi đầu mùa giải khá chật vật, song đội bóng sông Hàn vừa bất ngờ tạo ra cú sốc khi quật ngã ông lớn Hà Nội FC ở vòng 5. Trận thắng mang tính bước ngoặt này không chỉ đem về 3 điểm quý giá mà còn là cú hích tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn, chứng minh họ luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ trước các đối thủ cửa trên.

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#Công an TPHCM #SHB Đà Nẵng #V.League 2026 #nhận định bóng đá #Arthur Diles #Lê Đức Tuấn

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