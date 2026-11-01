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Vì sao số lượng thẻ đỏ tại LPBank V.League 1 lập đỉnh?

Đặng Lai

TPO - Mùa giải LPBank V.League 1 - 2026/27 mới chỉ đi qua 6 vòng nhưng đã nhanh chóng để lại một ấn tượng đáng ngại là "cơn mưa" thẻ đỏ kỷ lục. Số lượng cầu thủ bị truất quyền thi đấu tăng vọt một cách chóng mặt đang để lại nhiều dấu hỏi.

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Trọng tài đã phải rút ra tới 15 thẻ đỏ qua 6 vòng đầu

Sự bùng nổ thẻ đỏ so với hơn 1 thập kỷ qua

Để có cái nhìn toàn cảnh và đánh giá chính xác nhất hiện tượng này, người hâm mộ cần đặt con số của mùa giải năm nay lên bàn cân so sánh với dữ liệu thống kê trong suốt 10 năm qua. Nếu lấy chung cột mốc là 6 vòng đầu mùa thì chưa bao giờ số lượng thẻ đỏ lại nhiều đột biến như năm nay.

Vào chiến dịch 2016, qua 6 vòng đầu chỉ có 5 thẻ đỏ, năm 2017 giảm xuống còn 3, năm 2018 là 4. Mùa giải 2019 từng được coi là một "điểm nóng" bất thường khi số thẻ đỏ vọt lên con số 12, báo động về những cái đầu nóng trên sân.

Tuy nhiên, sau đó, các mùa giải 2020 (3 thẻ), 2021 (5 thẻ), 2022 (6 thẻ) chứng kiến sự hạ nhiệt đáng kể. Đặc biệt, ở mùa giải 2022/23, giải đấu khởi đầu với sự fair-play đáng khen ngợi khi chỉ có vỏn vẹn 2 tấm thẻ đỏ được rút ra sau 6 vòng. Các mùa giải tiếp theo cũng chỉ cho thấy những biến động nhỏ. Thế nhưng, bước sang chiến dịch 2026/27, một cột mốc đã chính thức được thiết lập khi có tới 15 tấm thẻ đỏ được các vị vua áo đen rút ra chỉ sau 6 lượt trận.

Con số 15 thẻ đỏ gấp tới 7,5 lần so với mùa giải 2022/23, gấp đôi mùa 2023/24 và vượt qua cả "đỉnh tháp" 12 thẻ đỏ của mùa giải 2019. Trung bình, cứ mỗi vòng đấu trôi qua, người hâm mộ lại phải chứng kiến ít nhất 2 đến 3 cầu thủ phải ngậm ngùi rời sân sớm.

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Những vòng đầu tiên thường là khoảng thời gian các đội bóng thi đấu thăm dò, cọ xát và bắt nhịp, nhưng ở mùa giải năm nay, sự quyết liệt đã bị đẩy lên mức đỉnh điểm. Sự chênh lệch quá lớn này đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu bóng đá Việt Nam đang trở nên bạo lực hơn, hay còn nguyên nhân nào khác?

Quyền lực của VAR và sự thích ứng với luật mới

Sự gia tăng đột biến của số lượng thẻ đỏ không phải là một sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả của một cuộc cách mạng đang diễn ra thầm lặng nhưng quyết liệt trong cách thức điều hành trận đấu, bao gồm sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ và những tinh chỉnh nghiêm ngặt trong luật thi đấu.

Nguyên nhân cốt lõi và trực tiếp nhất dẫn đến "cơn mưa" thẻ đỏ chính là sự can thiệp ngày càng sâu rộng và hiệu quả của công nghệ VAR. Trong quá khứ, không ít pha vào bóng quyết liệt hơn mức cần thiết đã qua mắt được trọng tài chính do diễn biến trên sân quá nhanh hoặc góc quan sát bị che khuất.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2026/27, VAR đã thực sự trở thành "đôi mắt thần" không thể trốn tránh. Các tổ trọng tài VAR được trang bị hệ thống camera đa góc độ, cho phép họ soi xét kỹ lưỡng từng pha va chạm dù là nhỏ nhất.

VAR gần như không bỏ sót những tình huống vào bóng nguy hiểm

Khi một cầu thủ có hành vi chuồi bóng bằng gầm giày, đạp vào cổ chân hoặc có đạp bóng mang tính bạo lực, VAR ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Trọng tài chính sẽ tiến ra màn hình xem lại tình huống và các quyết định truất quyền thi đấu được đưa ra một cách dứt khoát, không khoan nhượng.

Công nghệ đã loại bỏ những yếu tố cảm tính và sự chần chừ, buộc các cầu thủ phải đối mặt với hậu quả cho những pha xử lý vượt quá ranh giới của sự quyết liệt thông thường. Rất nhiều thẻ đỏ ở 6 vòng đấu vừa qua đến từ các pha bóng mà nếu không có VAR, có lẽ người phạm lỗi chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng cảnh cáo (Văn Hậu, Đức Phú...).

Bên cạnh sức mạnh của VAR, nguyên nhân thứ hai và cũng không kém phần quan trọng đến từ những thay đổi và quán triệt luật thi đấu mới từ FIFA. Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang nỗ lực bảo vệ hình ảnh bóng đá đẹp bằng cách áp dụng hình phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với các hành vi phi thể thao, và Ban trọng tài VFF cũng đã quán triệt rất rõ tinh thần này trước thềm mùa giải mới.

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Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc xử lý triệt để hành vi ăn vạ hoặc phản ứng thái quá với trọng tài. Nỗ lực đánh lừa trọng tài để kiếm phạt đền hay thẻ phạt cho đối phương giờ đây cũng bị cảnh báo, mà tiêu biểu là pha ngã vờ của cầu thủ SLNA dẫn tới thẻ vàng thứ 2 trong trận gặp Công an Hà Nội. Sự khắt khe này khiến nhiều cầu thủ chưa kịp thích nghi và phải trả giá đắt.

Ngoài ra, áp lực thành tích ngay từ giai đoạn đầu mùa cũng khiến tâm lý các cầu thủ trở nên căng thẳng. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ giữa các đội bóng tại LPBank V.League 1 đang ngày càng thu hẹp, mỗi pha tranh chấp bóng đều mang ý nghĩa sống còn. Khát khao chiến thắng đôi khi đã lấn át sự tỉnh táo, dẫn đến những pha xử lý thiếu kiểm soát. Khi cái đầu nóng gặp phải hệ thống giám sát lạnh lùng và chính xác của VAR cùng luật lệ khắt khe, việc thẻ đỏ xuất hiện dày đặc là điều tất yếu.

Con số 15 thẻ đỏ sau 6 vòng đấu đầu tiên của LPBank V.League 1 - 2026/27 thực sự đã phá vỡ mọi tiền lệ trong vòng nhiều năm qua. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn nó như một sự thụt lùi về mặt đạo đức thi đấu, có lẽ nên coi đây là một giai đoạn mà giải đấu đang trở nên nghiêm khắc hơn, chuyên nghiệp hơn để theo kịp mọi tiêu chuẩn của FIFA.

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#LPBank V.League 1 #thẻ đỏ V.League #VAR V.League #V.League 2026/27 #luật bóng đá #trọng tài VFF

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