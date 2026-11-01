Trực tiếp Liverpool vs Arsenal (23h30 ngày 1/11): Bứt tốc trên đỉnh

TPO - Chuyến làm khách tại Anfield lúc 23h30 ngày 01/11/2026 sẽ là cơ hội của Arsenal. Họ đang đứng trước thời cơ chiếm ngôi đầu sau khi Man City thua Brighton.

Arsenal đang vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong bối cảnh Man City thua liền 2 trận (trước Aston Villa và Brighton), Pháo thủ hiểu rằng đây là thời cơ không thể tốt hơn cho họ. Nhưng đối thủ của Arsenal là cái tên rất khó chịu: Liverpool.

Liverpool bước vào trận cầu tâm điểm với mục tiêu rút ngắn khoảng cách điểm số. Đội bóng thành phố cảng đứng thứ 5 với 15 điểm, kém Arsenal 6 điểm. Một chiến thắng ngay tại “chảo lửa” Anfield sẽ giúp đoàn quân áo đỏ phả hơi nóng trực tiếp vào nhóm dẫn đầu, tái khẳng định vị thế của một ứng viên cạnh tranh trực tiếp.

Về mặt phong độ, cả hai đều đang duy trì sự ổn định ấn tượng khi bất bại trong 5 vòng đấu gần nhất. Liverpool cho thấy sự thăng hoa rõ nét với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước khi bị cầm hòa ở lượt trận gần nhất. Với 4 thắng và 1 hòa, phong độ của đội chủ nhà mang tới nguồn năng lượng lớn cùng sự tự tin cao độ cho cuộc đón tiếp đối thủ khó chịu đến từ London.

Arsenal cũng sở hữu mạch trận đáng tin cậy với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dẫu vậy, việc để chia điểm ở hai trận đấu phần nào cho thấy đoàn quân của Mikel Arteta đôi lúc đánh rơi những điểm số then chốt - điều tối kỵ khi đang bám đuổi đỉnh bảng.

Yếu tố lịch sử đang tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Liverpool hoàn toàn áp đảo về thành tích khi giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa, trong khi Arsenal chưa một lần ca khúc khải hoàn. Việc các trận hòa chiếm phần lớn trong chuỗi đối đầu này phản ánh rõ sự giằng co và tính chất nghẹt thở mỗi khi hai thế lực đụng độ.

Bước vào cuộc thư hùng tối nay, khi cả hai đều giữ thành tích bất bại và khát khao chiến thắng để phục vụ những toan tính riêng, 90 phút tại Anfield hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và kịch tính đến những phút bù giờ cuối cùng.