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Real Madrid thắng dễ Racing Santander, Bellingham tìm lại niềm vui

Nguyễn Khánh

TPO - Real Madrid đánh bại Racing Santander 3-0 ngay trên sân khách ở vòng 11 La Liga 2026/27, với 3 bàn thắng được ghi trong hiệp một. Chiến thắng giúp thầy trò Jose Mourinho tiếp tục bám đuổi Barcelona, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của đối thủ.

Real Madrid đã giải quyết gọn gàng chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng trước Racing Santander, đội bóng đang duy trì thành tích bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ cần một hiệp đấu để giải quyết trận đấu, với những dấu ấn đến từ Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Yan Diomande.

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Mbappe (trái) ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Real Madrid trước Racing Santander.

Ngay phút thứ 10, Real Madrid được hưởng phạt đền sau tình huống Matteo Prati va chạm với Mbappe trong vòng cấm. Quyết định của trọng tài Munuera Montero gây tranh cãi, khi truyền thông Tây Ban Nha cho rằng tiền đạo người Pháp đã chủ động ngã xuống. Dù vậy, trọng tài vẫn giữ nguyên phán quyết và Mbappe không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, mở tỷ số cho đội khách.

Đây tiếp tục là tín hiệu tích cực với Real Madrid. Theo thống kê, cả 9 trận đấu trước đó mà Mbappe ghi bàn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mùa này đều kết thúc bằng chiến thắng. Tiền đạo người Pháp cũng đang có phong độ cao khi ghi bàn lần thứ 5 chỉ trong 3 trận gần nhất.

Bàn thua sớm không khiến Racing Santander đánh mất tinh thần. Đội chủ nhà lập tức tìm kiếm bàn gỡ và suýt thành công khi Iker Luque tung cú sút chìm nguy hiểm, buộc thủ môn Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua. Nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng của Racing Santander, bởi chỉ ít phút sau, Real Madrid tiếp tục gia tăng cách biệt.

Phút giữa hiệp một, từ một pha phối hợp một chạm nhanh và chính xác, Arda Guler tung đường chuyền thuận lợi để Bellingham thoát xuống đối mặt thủ môn Julen Agirrezabala. Tiền vệ người Anh xử lý bình tĩnh, vượt qua thủ thành đối phương trước khi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

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Bellingham đã "nổ súng" trở lại cho Real Madrid.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Bellingham cho Real Madrid kể từ tháng 9, đồng thời là pha lập công thứ 50 của anh trong màu áo đội bóng Tây Ban Nha. Sự kết nối giữa Guler và Bellingham cũng tiếp tục cho thấy hiệu quả, khi cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong cách triển khai tấn công của Real Madrid.

Khi các ngôi sao lớn tìm lại được niềm vui, không khó hiểu khi đội khách có bàn thắng thứ ba trước khi hiệp một khép lại. Sau một tình huống phạt góc, hàng thủ Racing Santander không thể phá bóng dứt khoát. Diomande xuất hiện ở rìa vòng cấm và tung cú vô lê một chạm đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Đây là bàn thắng thứ ba của Diomande trong 4 trận gần nhất, tiếp tục khẳng định giá trị của bản hợp đồng “bom tấn” này.

Dẫn trước 3-0, Real Madrid chủ động chơi chậm lại để kiểm soát thế trận ở hiệp 2, trong khi Racing Santander nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự. Yassir Zabiri có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm lại đi chệch khung thành. Ở chiều ngược lại, Mbappe suýt hoàn tất cú đúp sau pha đi bóng xuyên qua hàng phòng ngự đối phương, trước khi cú cứa lòng của anh đưa bóng tìm đến cột dọc.

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Trọng tài từ chối cho đội chủ nhà được hưởng penalty ở phút 73.

Trận đấu tiếp tục xuất hiện một tình huống gây chú ý khi Racing Santander được hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Aurelien Tchouameni trong vòng cấm ở phút 73. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Munuera Montero quyết định hủy bỏ quả phạt đền. Trọng tài xác định bóng bật từ chân Tchouameni lên tay tiền vệ người Pháp, nên không đủ cơ sở để thổi phạt.

Real Madrid thậm chí còn đưa được bóng vào lưới lần thứ tư nhờ pha dứt điểm của Bellingham, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dù vậy, tỷ số 3-0 chung cuộc cũng đủ giúp Real Madrid có trận thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường và tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

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#Real Madrid #Racing Santander #Jude Bellingham #Kylian Mbappe #Yan Diomande #La Liga #Jose Mourinho

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