Inter Miami giành chiến thắng nhờ siêu phẩm của Messi

Inter Miami đánh bại New England Revolution.

Inter Miami bước vào chuyến làm khách trên sân New England Revolution với áp lực phải giành trọn 3 điểm sau hai trận liên tiếp không có được chiến thắng. Đặc biệt, cuộc đối đầu này còn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh thứ hạng khi hai đội đang bám đuổi nhau sát sao ở nhóm dẫn đầu miền Đông.

Đội bóng của Lionel Messi đã gặp không ít khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên. New England Revolution tận dụng lợi thế sân nhà để triển khai thế trận chủ động, trong khi Inter Miami chưa thể tìm được phương án xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt xuất hiện sau giờ nghỉ. Phút 53, Daniel Gazdag tận dụng cơ hội để đưa New England Revolution vượt lên dẫn trước.

Bàn thua buộc Inter Miami phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong tình thế khó khăn, Messi một lần nữa trở thành nhân vật quan trọng nhất của đội khách. Phút 69, siêu sao người Argentina tham gia vào tình huống phối hợp cùng Telasco Segovia trước khi German Berterame đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn thắng này giúp Inter Miami lấy lại sự tự tin, còn New England bắt đầu gặp nhiều khó khăn trước sức ép ngày càng lớn. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, đẳng cấp cá nhân của Messi đã tạo nên sự khác biệt. Phút 83, nhận bóng trong vòng cấm, Messi xử lý khéo léo trước sự truy cản của các hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ thành Matt Turner. Pha lập công giúp Inter Miami hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-1.

Messi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 26 của Messi tại MLS mùa giải năm nay. Tiền đạo 39 tuổi tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới, đồng thời nâng tổng số lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng lên con số 42. Chiến thắng trước New England còn mang ý nghĩa lớn đối với cuộc đua thứ hạng. Inter Miami hiện có 59 điểm, vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ hai tại bảng miền Đông.

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