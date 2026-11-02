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Nhận định Newcastle vs Everton, 03h00 ngày 3/11: Chích chòe quyết phục hận

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Everton, vòng 9 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Newcastle đang quyết tâm đòi lại món nợ sau thất bại trước Everton tại Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng khi đối thủ vừa có thêm sự tự tin, liệu điểm tựa St James’ Park có giúp Chích chòe phục hận thành công?

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Nhận định Newcastle vs Everton

Newcastle bước vào vòng 9 Premier League với tâm trạng không mấy dễ chịu sau thất bại trước Everton tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Trên sân Hill Dickinson, đội bóng của HLV Matthias Jaissle đã phải nhận trận thua 1-3. Kết quả này nối dài chuỗi trận thiếu ổn định của Newcastle. Trong 4 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, họ phải nhận 3 thất bại. Điểm đáng lo nhất của Newcastle nằm ở khả năng phòng ngự. Họ đã để lọt lưới 14 bàn sau 8 vòng đấu, con số tương đối cao nếu đặt cạnh những đội bóng đang cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Everton đang có lý do để tự tin trước chuyến hành quân đến St James' Park. Chiến thắng 3-1 tại Cúp Liên đoàn Anh không chỉ giúp họ tạo ra cú hích tinh thần đáng kể trước cuộc tái đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes, Everton đang cho thấy sự khó chịu trong cách tổ chức lối chơi. Họ không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội, nhưng thường biết cách tận dụng thời điểm đối phương mất tập trung để tổ chức những đợt phản công tốc độ.

Trận thắng Newcastle vừa qua là minh chứng rõ ràng. Everton không cần tạo ra quá nhiều cơ hội liên tiếp, nhưng lại đạt hiệu quả cao trong những tình huống quyết định. Dẫu vậy, phong độ của Everton tại Premier League lại không thực sự thuyết phục. Sau khi trải qua 6 vòng đầu tiên bất bại, đội bóng của Moyes liên tiếp nhận thất bại trước Chelsea và Arsenal. Đáng chú ý, họ không ghi được bàn thắng nào trong cả hai trận đấu này.

Hiện Everton có 10 điểm, chỉ kém Newcastle 1 điểm. Điều đó khiến cuộc đối đầu sắp tới trở nên quan trọng với cả hai đội. Nếu giành chiến thắng, đội khách không chỉ vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng mà còn có thể lấy lại sự tự tin sau giai đoạn chững lại tại giải quốc nội. Tuy nhiên, Everton cũng có những hạn chế cần khắc phục. Đội bóng này chưa giành được chiến thắng nào trên sân khách tại Premier League mùa giải năm nay. Việc phải thi đấu tại St James' Park trước một Newcastle đang khát điểm sẽ là thử thách không nhỏ.

Lợi thế sân nhà vốn được xem là điểm tựa quan trọng của Newcastle, nhưng những cuộc đối đầu gần đây lại cho thấy Everton không hề e ngại khi hành quân đến St James' Park. Đội bóng vùng Merseyside đã thắng trong hai chuyến làm khách gần nhất trước Newcastle tại Premier League.

Tính rộng hơn, Newcastle chỉ thắng 1 trong 6 lần chạm trán Everton gần nhất tại Premier League, còn lại là 2 trận hòa và 3 thất bại. Những con số này cho thấy đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với đối thủ đến từ vùng Merseyside. Tuy nhiên, lịch sử không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả trận đấu. Newcastle vẫn có chất lượng đội hình đủ tốt để tạo ra khác biệt, đặc biệt khi được chơi trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Everton

Phong độ của Newcastle.
Phong độ của Newcastle.
Phong độ của Everton.
Phong độ của Everton.
Thành tích đối đầu giữa Newcastle và Everton.
Thành tích đối đầu giữa Newcastle và Everton.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Everton

Newcastle thiếu Osula, Livramento và Jaouen do chấn thương. Lewis Miley và Matias Fernandez-Pardo bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bên phía Everton, Grealish vẫn chưa rõ khả năng ra sân sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Newcastle tại Cúp Liên đoàn vì vấn đề kỷ luật nội bộ.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Everton

Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Joelinton, Gonzalez; Murphy, Willock, Barnes; Wissa.

Everton: Pickford; Rohl, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Dự đoán tỷ số Newcastle 1-1 Everton

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