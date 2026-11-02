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Tuấn Anh vào Top 30, Anh Huy khép lại AAC 2026 bằng vòng đấu tốt nhất

Trọng Đạt

TPO - Trong lần đầu tham dự Asia-Pacific Amateur Championship 2026, Nguyễn Tuấn Anh cán đích đồng hạng 30, còn Hồ Anh Huy khép lại giải bằng vòng đấu 72 gậy - thành tích tốt nhất của anh trong tuần tranh tài tại New Zealand.

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Golfer Nguyễn Tuấn Anh.

Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) lần thứ 17 diễn ra trên sân South Course thuộc Te Arai Links, New Zealand. Trong ba golfer Việt Nam góp mặt, Nguyễn Tuấn Anh và Hồ Anh Huy giành quyền vào vòng đấu cuối cạnh tranh chức vô địch.

Nguyễn Tuấn Anh khởi đầu bằng vòng 71 gậy đạt điểm even par, rồi lần lượt đánh 74 và 73 gậy trong hai ngày tiếp theo. Sau 54 hố, golfer 17 tuổi đứng trong nhóm 15 người dẫn đầu.

Vòng cuối khó khăn hơn khi Tuấn Anh đánh 77 gậy, khép lại giải với tổng điểm lên +11 và xếp đồng hạng 30. Dù thứ hạng giảm trong ngày cuối, ba vòng đầu cho thấy khả năng cạnh tranh của golfer trẻ Việt Nam tại một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Hồ Anh Huy có hành trình đi lên qua từng vòng. Sau hai ngày đầu lần lượt đánh 78 và 77 gậy, anh vượt cắt ở mức tổng +13. Golfer 16 tuổi tiếp tục cải thiện với 75 gậy ở vòng ba, trước khi khép lại giải bằng 72 gậy ở ngày cuối. Bốn birdie giúp Anh Huy bù lại năm bogey, đưa tổng điểm lên +18 và vị trí T44. Vòng 72 cũng là kết quả tốt nhất của anh trong tuần.

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Golfer Hồ Anh Huy.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hòa đã phải dừng bước sau 36 hố với kết quả 81-83 (+22). Dù chưa thể đi tiếp, lần đầu góp mặt tại đấu trường nghiệp dư hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương vẫn là hành trình đáng nhớ, mang đến cho golfer trẻ những trải nghiệm và bài học quý giá.

Ở cuộc đua vô địch, golfer người Thái Lan Fifa Laopakdee bảo vệ thành công danh hiệu với tổng điểm -6 (278 gậy), tạo khoảng cách so với golfer chủ nhà Zack Swanwick ba gậy.

Đây là lần thứ hai Laopakdee đăng quang AAC và cũng là lần thứ hai trong lịch sử giải có một nhà vô địch bảo vệ được danh hiệu, sau Hideki Matsuyama, người thắng liên tiếp năm 2010 và 2011. Nhà vô địch Thái Lan nhận suất dự The Masters 2027 và The Open lần thứ 155 tại St Andrews.

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Golfer Nguyễn Văn Hoà.

Laopakdee bước vào vòng cuối kém Swanwick hai gậy. Bước ngoặt đến ở hố 11 par 4 khi Swanwick mắc triple bogey, trong khi Laopakdee ghi birdie, tạo ra cách biệt bốn gậy trong một hố. Golfer Thái Lan sau đó giữ nhịp thi đấu, đánh vòng cuối 70 gậy để hoàn tất màn bảo vệ ngôi vô địch. Swanwick vẫn có một giải đấu đáng nhớ khi trở thành golfer New Zealand đạt thứ hạng cao nhất lịch sử AAC với vị trí á quân.

Khép lại giải đấu tại New Zealand, golf Việt Nam hướng đến cột mốc tiếp theo khi AAC 2027 sẽ lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, từ ngày 28 đến 31/10 tại Hoiana Shores Golf Club, Hội An.

Sân links do Robert Trent Jones Jr. thiết kế có địa hình cát ven biển và thường đặt ra thử thách về gió. Anh Huy nhận xét Hoiana có những nét tương đồng với Te Arai Links, còn Tuấn Anh kỳ vọng giải đấu trên sân nhà sẽ tạo cơ hội để golfer Việt Nam thể hiện năng lực và hướng tới các suất dự major.

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#AAC 2026 #Nguyễn Tuấn Anh #Hồ Anh Huy #Fifa Laopakdee #golf Việt Nam #Te Arai Links #AAC 2027

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