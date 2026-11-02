Điều thú vị về SHB Đà Nẵng, đội bóng ‘Robin Hood’ của LPBank V.League 1

TPO - Sau 6 vòng đấu đầu tiên tại LPBank V.League 1, SHB Đà Nẵng đang tạo nên một trong những nghịch lý thú vị và khó lường nhất của giải đấu. Họ thắng 3 và thua 3, nhưng kỳ lạ là Đà Nẵng hạ gục cả 3 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, trong khi lại trắng tay toàn diện trước những đối thủ vừa tầm.

Hình tượng Robin Hood - kẻ lấy của người giàu rồi chia cho người nghèo - từ lâu đã trở thành một ẩn dụ kinh điển trong bóng đá dành cho những tập thể chuyên ngáng đường các ông lớn nhưng lại hào phóng đánh rơi điểm số trước các đối thủ chiếu dưới. Ở V.League không thường xuất hiện những đội bóng như vậy. Nhưng mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng đang sắm trọn vai diễn ấy một cách ngoạn mục.

Hành trình 6 trận vừa qua của đội bóng sông Hàn giống như một đồ thị hình sin giật cục. Khi đối đầu với những thế lực hàng đầu giải đấu, Đà Nẵng biến thành một khối boong-ke lạnh lùng và sắc bén. Họ hạ gục Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu 1-0 bằng sự tập trung tuyệt đối. Họ tạo nên cơn địa chấn khi vùi dập đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định tới 3 bàn không gỡ - trận đấu mà hàng thủ Đà Nẵng bẻ gãy mọi mũi nhọn thượng thặng của đối phương.

Gần nhất, SHB Đà Nẵng tiếp tục khiến dàn hào thủ của Công an TPHCM nếm trái đắng với chiến thắng 1-0 đầy bản lĩnh. Không phủ nhận vận may đã “hỗ trợ” Đà Nẵng ở trận này với nhiều lần bóng đập khung gỗ, nhưng hàng thủ của họ đã chơi cực kỳ kỷ luật. Lấy trọn vẹn 9 điểm từ 3 ứng viên vô địch sáng giá nhất, giữ sạch lưới cả 3 trận, SHB Đà Nẵng phát đi thông điệp đanh thép: họ không hề e sợ bất kỳ gã khổng lồ nào.

Thế nhưng, ngay khi người hâm mộ bắt đầu mộng mơ về một điều xa xôi, SHB Đà Nẵng lại lập tức kéo tất cả trở về mặt đất bằng hàng loạt trận thua khó tin. Đối đầu với nhóm đội bóng tầm trung - những tập thể bị đánh giá ngang cơ hoặc bị đánh giá thấp hơn - đội bóng sông Hàn bỗng chốc đánh mất chiếc khiên kiên cố của mình.

Họ thảm bại 1-5 trước Hải Phòng, gục ngã 2-3 trong màn rượt đuổi nghẹt thở với Đông Á Thanh Hóa, và để thua trắng 0-3 trước một Hoàng Anh Gia Lai bị coi là yếu hơn. Đà Nẵng thủng lưới 11 bàn từ đầu chiến dịch thì tất cả đều đến ở 3 trận đấu trên.

Chỉ trong 3 trận đấu với các đối thủ ngang tầm, hàng thủ từng đứng vững trước Nam Định hay Hà Nội lại để lọt lưới tới 11 bàn. Sự tương phản này tạo nên cảm giác SHB Đà Nẵng như đang gom góp hết điểm số, sự kiêu hãnh của các đại gia để rồi "phát" lại cho phần còn lại của giải đấu. Một sự hào phóng đầy trớ trêu biến họ thành ẩn số kỳ lạ nhất LPBank V.League 1: Có thể đánh bại bất kỳ ai, và cũng có thể phơi áo trước bất kỳ đối thủ nào.

HLV Đức Tuấn đang biến SHB Đà Nẵng thành một tập thể khó lường

Nghịch lý "Robin Hood" ấy cho thấy họ sở hữu sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong cách tiếp cận trận đấu: SHB Đà Nẵng có thể đá thực dụng đến gai góc, nhưng cũng sẵn sàng chơi đôi công phóng khoáng khi cục diện yêu cầu.

Khi chạm trán những đội cửa trên như Hà Nội, Nam Định hay Công an TPHCM, HLV Đức Tuấn lựa chọn thứ bóng đá biết mình biết người. Họ chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, lùi sâu đội hình thiết lập khối phòng ngự khu vực tầng tầng lớp lớp. Cự ly đội hình được duy trì với độ kỷ luật cực cao, bóp nghẹt mọi khoảng trống ở trung lộ và buộc đối phương phải tạt bóng từ hai biên - nơi các trung vệ to cao của Đà Nẵng luôn sẵn sàng giải nguy.

Sự chặt chẽ ấy không đồng nghĩa với phòng ngự tiêu cực. Mỗi khi đoạt lại bóng, Đà Nẵng chuyển trạng thái từ thủ sang công. Chỉ cần 2 đến 3 nhịp chuyền trực diện, bóng đã được đặt vào khoảng trống phía sau lưng hàng thủ dâng cao của các ông lớn. Chiến thắng 3-0 trước Nam Định là hình mẫu kinh điển cho nghệ thuật "hồi mã thương" đó. Khả năng kéo bóng lên phía trên của các cầu thủ ngoại cũng đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thuật này.

SHB Đà Nẵng không mạnh với lối chơi tấn công chủ động

Ngược lại, trước Hải Phòng, Thanh Hóa hay HAGL, SHB Đà Nẵng lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Có lẽ rằng họ nhận thức rằng đây là những đối thủ vừa sức để hướng tới trọn vẹn 3 điểm nên tự tin đẩy cao đội hình, triển khai thế trận tấn công. Ở trạng thái đó, Đà Nẵng thể hiện sự phóng khoáng, lơi lỏng trong phòng thủ.

Có lẽ với cách phát triển bóng này, SHB Đà Nẵng chưa đủ độ kết dính để chống đỡ các pha phản công nhanh. Khoảng trống mênh mông sau lưng các hậu vệ biên trở thành tử huyệt để những đối thủ giỏi chớp thời cơ như Hải Phòng hay HAGL khai thác triệt để. Những trận thua đậm không đến từ việc Đà Nẵng lép vế về thế trận, mà xuất phát từ việc họ chưa đạt đến sự cân bằng giữa khát khao áp đặt trận đấu và khả năng bảo đảm an toàn phía sau.

Sự đa dạng chiến thuật này chứng minh SHB Đà Nẵng không phải là một tập thể một màu hay cam chịu phận lót đường. Họ có đủ mưu mẹo, sự lạnh lùng để khuất phục các thế lực hùng mạnh nhất, đồng thời có đủ dũng khí để chơi thứ bóng đá tấn công áp đặt trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vấn đề là khi chủ động áp đặt và tấn công cống hiến, nhân sự và chiến thuật của họ chưa đủ độ "chín" để mang tới sự cân bằng.