NSND Xuân Bắc: 'Nhiều ca sĩ không bận tâm thù lao concert Ngày Văn hóa Việt Nam'

TPO - Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã hào hứng nhận lời tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Các nghệ sĩ không đặt vấn đề thù lao, không câu nệ về tiết mục hay vị trí biểu diễn, thậm chí sẵn sàng điều chỉnh lịch trình cá nhân để tham gia sự kiện.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo nghệ sĩ.

Điều khiến NSND Xuân Bắc xúc động là tinh thần sẵn sàng tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Dù có lịch trình làm việc dày đặc, nhiều người vẫn chủ động sắp xếp thời gian để có mặt trong chương trình.

Văn nghệ sĩ là lực lượng nòng cốt để Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Như Ý.

Đặc biệt, các nghệ sĩ không đề cập vấn đề thù lao, bồi dưỡng, cũng không đặt ra yêu cầu về bài hát, tiết mục hay vị trí biểu diễn. Chia sẻ với PV Tiền Phong, NSND Xuân Bắc cho biết có nghệ sĩ sẵn sàng điều chỉnh lịch live show, có người tạm gác lịch trình ở nước ngoài, trong khi một số khác thay đổi kế hoạch quay MV để tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

"Tất cả đều chung một tinh thần: Hào hứng, trách nhiệm và hết lòng vì một ngày hội lớn của văn hóa nước nhà!", NSND Xuân Bắc chia sẻ.



Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Sự kiện có quy mô khoảng 50.000 người, thời lượng tối đa 120 phút, kết hợp nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại. Nội dung chương trình được xây dựng theo mạch xuyên suốt, tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Một trong những điểm nhấn là màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, được bố trí đan xen với các tiết mục nghệ thuật và phần kết chương trình. Sự kiện cũng dự kiến được truyền hình trực tiếp để phục vụ khán giả trên cả nước. Ban tổ chức sẽ phát hành hơn 38.000 vé miễn phí.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã gửi thư ngỏ tới các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, các nhà hát, đoàn nghệ thuật, doanh nghiệp... về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ được thể hiện bằng số lượng các sự kiện, chương trình được tổ chức, mà quan trọng là toàn dân tham gia và thụ hưởng. Ảnh: Như Ý.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu được tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn trân trọng đề nghị và kêu gọi các cơ quan, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập tích cực hưởng ứng, chủ động xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật thiết thực, chất lượng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Cục Nghệ thuật biểu diễn khuyến khích các địa phương, đơn vị và nghệ sĩ chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và có dấu ấn riêng, tổ chức biểu diễn tại nhà hát, không gian công cộng, trường học, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.