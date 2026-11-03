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Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026: Cuộc thi gắn với thành phố Hải Phòng giàu khát vọng vươn ra biển lớn

Ngọc Ánh

TPO - Tại họp báo sáng 3/11, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá cao sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương cũng như khát vọng phát triển, vươn ra biển lớn của thành phố Cảng.

Phát biểu khai mạc họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 3/11 tại Hà Nội, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - nhìn lại hành trình của các thí sinh, đồng thời chia sẻ công tác chuẩn bị cho đêm chung kết tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

6 tháng trước, Ban tổ chức phát động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Thủ đô Hà Nội. Sau hành trình qua nhiều địa phương, cuộc thi trở lại Hà Nội để tổ chức họp báo chung kết, tại khách sạn Ascott Tây Hồ trong không gian thơ mộng vào những ngày thu.

Với chủ đề Miền Hương Sắc, Ban tổ chức muốn gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Miền Hương Sắc không phải vùng đất hay địa danh cụ thể mà là miền của chiều sâu văn hóa, của những rung động từ trái tim.

Mỗi thí sinh mang vẻ đẹp, một sắc màu riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng của cuộc thi.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - nhìn lại hành trình của các thí sinh, đồng thời chia sẻ về công tác chuẩn bị cho đêm chung kết sắp tới.

Nhìn lại hành trình của 25 thí sinh bước vào chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ sự trân trọng trước những thay đổi của các cô gái sau nhiều tháng tham gia cuộc thi.

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi đăng ký dự thi, các thí sinh đã trải qua quá trình tập luyện, rèn luyện và vượt qua đêm chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Đến nay, các cô gái đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt trong phong thái, kỹ năng và sự tự tin.

"Trên gương mặt các bạn đã toát lên sự tự tin, rạng ngời. Đây là những điều kiện quan trọng để chúng tôi có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho đêm chung kết đã sẵn sàng", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Đề cập địa điểm tổ chức, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 gắn với nhiều danh thắng, di sản và điểm đến của TP Hải Phòng. Ông đánh giá cao sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương cũng như khát vọng phát triển, vươn ra biển lớn của thành phố.

Tinh thần ấy cũng phù hợp với định hướng của Hoa hậu Việt Nam là phát huy sức trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Chia sẻ về sân khấu đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết chương trình sẽ được tổ chức tại Quảng trường Danh Vọng thuộc Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Sân khấu được xây dựng theo ý tưởng "Dệt miền thanh xuân", lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái trong quá khứ đến vẻ đẹp, hương sắc của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập ngày nay.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, từ khi phát động hoạt động tiếp nhận câu hỏi đến ngày 2/11, Ban tổ chức đã nhận được hơn 4.000 câu hỏi từ độc giả và những người yêu mến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

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25 thí sinh đã sẵn sàng cho đêm chung kết.

Các câu hỏi này sẽ được đưa vào ngân hàng câu hỏi phục vụ phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Đây là sự tương tác, tham gia trách nhiệm của cộng đồng. Đó cũng là chất xám, trí tuệ tập thể giúp Ban tổ chức có thêm những câu hỏi hay, hấp dẫn và kịch tính dành cho các thí sinh bước vào phần thi ứng xử.

Trưởng Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chỉ đạo, chính quyền TP Hải Phòng, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho cuộc thi, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, đối tác, Ban cố vấn, Ban giám khảo và những người tham gia công tác tổ chức.

Đối với các thí sinh, nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá cao tinh thần kỷ luật, sự nỗ lực và khả năng vượt qua khó khăn trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Các cô gái đã từng bước thích nghi với lịch trình cuộc thi, vượt qua thử thách và trưởng thành qua từng ngày.

"Khi đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi, các bạn đã giành chiến thắng rồi. Và khi bước đến đêm chung kết, chiến thắng ấy càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cuộc thi cũng chỉ là một chặng đường. Phía trước các bạn còn rất nhiều mục tiêu, nhiều thử thách. Tôi mong rằng dù kết quả thế nào, các bạn vẫn luôn nỗ lực, coi hành trình Hoa hậu Việt Nam là nguồn lực, là tài sản quý giá để tiếp tục chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp và cuộc sống", nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời động viên tới 25 thí sinh.

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