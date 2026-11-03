Hoa hậu Việt Nam giữ chuẩn mực riêng giữa thời kỳ bùng nổ cuộc thi nhan sắc

report Hoa hậu Hà Trúc Linh xúc động nhìn lại một năm đương nhiệm

Báo VnExpress hỏi:

- Chỉ còn ít ngày nữa, Hà Trúc Linh sẽ khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 và trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nhìn lại một năm qua, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Đâu là những dấu mốc, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình đương nhiệm mà bạn sẽ luôn trân trọng?

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ sau một năm đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trả lời:

- Thời gian gần đây, Trúc Linh có khá nhiều cảm xúc đan xen khi nghĩ đến việc sắp thực hiện final walk và kết thúc nhiệm kỳ. Đó không phải là sự hồi hộp khi chuẩn bị bước vào một cuộc thi mới, mà là cảm giác vừa buồn, vừa vui, vừa lo lắng khi nghĩ đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nói những lời cuối cùng với tư cách Hoa hậu Việt Nam.

Những ngày qua, Linh dành khá nhiều thời gian suy nghĩ về hành trình của mình, cố gắng tìm những lời lẽ phù hợp để gửi đến khán giả và những người đã luôn đồng hành trong suốt nhiệm kỳ.

Nhắc lại mùa giải năm 2024, đó là một năm có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Lần đầu tiên Linh chứng kiến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam phải dời lịch vì ảnh hưởng của bão lũ. Năm đó, Việt Nam trải qua nhiều đợt thiên tai, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Linh buồn, nhưng không phải vì lý do cá nhân mà bởi lo lắng cho sự an toàn của mọi người.

Việc tổ chức một đêm chung kết trên sân khấu lớn đòi hỏi sự chuẩn bị của cả một đội ngũ đông đảo. Trong thời điểm bão lũ, nhiều người đã phải âm thầm làm việc để bảo vệ sân khấu, thu dọn thiết bị, giàn giáo và khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho chương trình. Khi ấy, các thí sinh ở trong nơi lưu trú nhưng luôn cảm thấy lo lắng cho những người đang làm việc bên ngoài.

Một kỷ niệm khác mà Linh nhớ mãi là buổi tập luyện trước đêm chung kết tại một ngôi trường ở Huế. Khi đó, các thí sinh chưa có cơ hội tổng duyệt trên sân khấu chính thức mà phải tự vẽ sân khấu bằng phấn trên nền sân trường để tập luyện. Mọi người cùng ăn uống, sinh hoạt và tập đi tập lại tại đó, gợi nhớ những buổi tập văn nghệ thời tiểu học. Đó là trải nghiệm rất thú vị, khiến Linh vừa hoài niệm tuổi thơ, vừa có thêm những kỷ niệm đáng nhớ với các chị em.

Mùa giải của Linh còn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác. Các thí sinh được đi qua nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, tham gia các hoạt động và ghi hình ngoại cảnh. Có những buổi phỏng vấn, làm việc kéo dài đến sáng, thậm chí thí sinh chỉ có khoảng một tiếng để ngủ. Linh từng ngủ quên, phải vội vàng mang theo tài liệu lên xe để tranh thủ ôn lại.

Hành trình ấy tuy vất vả nhưng mang lại cho Linh nhiều bài học và trải nghiệm quý giá. Linh có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và đời sống ở những vùng đất mình từng đi qua. Đặc biệt, cuộc thi giúp Linh có thêm những người bạn, người chị thân thiết. Sau khi kết thúc cuộc thi, mọi người vẫn luôn ở bên cạnh, động viên và an ủi nhau.

Linh nghĩ đó cũng là một trong những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam mang lại cho thí sinh: tạo ra môi trường để các cô gái gặp gỡ, gắn bó và xây dựng tình cảm chị em. Điều này phù hợp với tinh thần nhân ái, sẻ chia mà cuộc thi hướng tới.

Vì vậy, mỗi khi nhớ lại hành trình năm 2024, Linh luôn cảm thấy tự hào và trân trọng những trải nghiệm mình đã có.