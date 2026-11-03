Hoa hậu Việt Nam giữ chuẩn mực riêng giữa thời kỳ bùng nổ cuộc thi nhan sắc

Đại biểu, khách mời tham dự họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026:
Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTTDL
Ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam
Ông Vũ Văn Chúc - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Hà Nội
Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng
Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức
Nhà báo Trần Thị Thu Hà – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Ông Hoàng Thọ Ninh – Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Nhà báo Lê Xuân Sơn – nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Thành viên Ban cố vấn
Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024
Trần Ngọc Châu Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024
Nguyễn Thị Vân Nhi - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024
Báo Điện tử Chính phủ đặt câu hỏi:
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức trên sân khấu ngoài trời, gần biển, trong khi điều kiện thời tiết có thể diễn biến khó lường. Ban tổ chức đã chuẩn bị những phương án dự phòng như thế nào để bảo đảm đêm chung kết diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch vào tối thứ Bảy tuần này?
Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026:
- Đêm chung kết được tổ chức trên sân khấu ngoài trời, sát biển nên Ban tổ chức và ê-kíp phải tính đến những yếu tố khách quan, khó lường từ thời tiết như mưa, gió hay các sự cố kỹ thuật có thể phát sinh.
Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện trước khi triển khai, đồng thời chuẩn bị sẵn những kịch bản dự phòng để ứng phó với các tình huống bất thường. Trong trường hợp thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình và buộc phải điều chỉnh, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, tuân thủ các phương án đã thống nhất và quyết định của hội đồng thẩm định.
Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi vẫn mong nhận được sự ủng hộ của thời tiết để đêm chung kết diễn ra thuận lợi, an toàn và thành công tốt đẹp.
Báo VnExpress hỏi:
- Chỉ còn ít ngày nữa, Hà Trúc Linh sẽ khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 và trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nhìn lại một năm qua, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Đâu là những dấu mốc, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình đương nhiệm mà bạn sẽ luôn trân trọng?
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trả lời:
- Thời gian gần đây, Trúc Linh có khá nhiều cảm xúc đan xen khi nghĩ đến việc sắp thực hiện final walk và kết thúc nhiệm kỳ. Đó không phải là sự hồi hộp khi chuẩn bị bước vào một cuộc thi mới, mà là cảm giác vừa buồn, vừa vui, vừa lo lắng khi nghĩ đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nói những lời cuối cùng với tư cách Hoa hậu Việt Nam.
Những ngày qua, Linh dành khá nhiều thời gian suy nghĩ về hành trình của mình, cố gắng tìm những lời lẽ phù hợp để gửi đến khán giả và những người đã luôn đồng hành trong suốt nhiệm kỳ.
Nhắc lại mùa giải năm 2024, đó là một năm có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Lần đầu tiên Linh chứng kiến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam phải dời lịch vì ảnh hưởng của bão lũ. Năm đó, Việt Nam trải qua nhiều đợt thiên tai, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Linh buồn, nhưng không phải vì lý do cá nhân mà bởi lo lắng cho sự an toàn của mọi người.
Việc tổ chức một đêm chung kết trên sân khấu lớn đòi hỏi sự chuẩn bị của cả một đội ngũ đông đảo. Trong thời điểm bão lũ, nhiều người đã phải âm thầm làm việc để bảo vệ sân khấu, thu dọn thiết bị, giàn giáo và khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho chương trình. Khi ấy, các thí sinh ở trong nơi lưu trú nhưng luôn cảm thấy lo lắng cho những người đang làm việc bên ngoài.
Một kỷ niệm khác mà Linh nhớ mãi là buổi tập luyện trước đêm chung kết tại một ngôi trường ở Huế. Khi đó, các thí sinh chưa có cơ hội tổng duyệt trên sân khấu chính thức mà phải tự vẽ sân khấu bằng phấn trên nền sân trường để tập luyện. Mọi người cùng ăn uống, sinh hoạt và tập đi tập lại tại đó, gợi nhớ những buổi tập văn nghệ thời tiểu học. Đó là trải nghiệm rất thú vị, khiến Linh vừa hoài niệm tuổi thơ, vừa có thêm những kỷ niệm đáng nhớ với các chị em.
Mùa giải của Linh còn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác. Các thí sinh được đi qua nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, tham gia các hoạt động và ghi hình ngoại cảnh. Có những buổi phỏng vấn, làm việc kéo dài đến sáng, thậm chí thí sinh chỉ có khoảng một tiếng để ngủ. Linh từng ngủ quên, phải vội vàng mang theo tài liệu lên xe để tranh thủ ôn lại.
Hành trình ấy tuy vất vả nhưng mang lại cho Linh nhiều bài học và trải nghiệm quý giá. Linh có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và đời sống ở những vùng đất mình từng đi qua. Đặc biệt, cuộc thi giúp Linh có thêm những người bạn, người chị thân thiết. Sau khi kết thúc cuộc thi, mọi người vẫn luôn ở bên cạnh, động viên và an ủi nhau.
Linh nghĩ đó cũng là một trong những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam mang lại cho thí sinh: tạo ra môi trường để các cô gái gặp gỡ, gắn bó và xây dựng tình cảm chị em. Điều này phù hợp với tinh thần nhân ái, sẻ chia mà cuộc thi hướng tới.
Vì vậy, mỗi khi nhớ lại hành trình năm 2024, Linh luôn cảm thấy tự hào và trân trọng những trải nghiệm mình đã có.
Phóng viên báo Công lý hỏi:
Hoa hậu Việt Nam từ lâu được công chúng biết đến là cuộc thi mang thương hiệu của Báo Tiền Phong. Tuy nhiên, từ năm 2024, cuộc thi có sự tham gia của Hoàng Thành Media với vai trò nhà đầu tư, đồng tổ chức và sản xuất. Xin đại diện công ty chia sẻ rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của Hoàng Thành Media trong việc tổ chức cuộc thi sắc đẹp có quy mô và tầm vóc quốc gia này?
Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026:
- Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi do Báo Tiền Phong kiến tạo, nắm giữ bản quyền và xây dựng thương hiệu trong gần nửa thế kỷ qua. Điều này đã được khẳng định rõ trong các thông cáo, họp báo và những thông tin chính thức về cuộc thi.
Trong khi đó, Hoàng Thành Media tham gia với vai trò đơn vị đầu tư, đồng tổ chức và trực tiếp sản xuất các hoạt động của cuộc thi. Chúng tôi tham gia vào nhiều khâu triển khai, từ công tác tài trợ, truyền thông, quản lý thí sinh, sản xuất chương trình đến tổ chức sự kiện.
Trong quá trình phối hợp, Hoàng Thành Media và Báo Tiền Phong có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, chặt chẽ trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, cùng hướng tới hiệu quả và chất lượng công việc.
Tôi cho rằng sự kết hợp giữa uy tín, thương hiệu Hoa hậu Việt Nam của Báo Tiền Phong với năng lực đầu tư và tổ chức chuyên nghiệp của Hoàng Thành Media góp phần giúp cuộc thi tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Qua mùa giải năm 2026, khán giả có thể nhận thấy quy mô, tầm vóc, nội dung và chất lượng cuộc thi được nâng lên so với các mùa trước. Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng ở tất cả khâu, từ đó gia tăng sức ảnh hưởng và sức lan tỏa của Hoa hậu Việt Nam trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội cũng như đối với cộng đồng người hâm mộ.
Phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đặt câu hỏi dành cho Hoa hậu Hà Trúc Linh và Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026:
- Hà Trúc Linh là một trong số ít Hoa hậu Việt Nam chưa tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ. Vậy Hoa hậu Hà Trúc Linh suy nghĩ thế nào về việc chưa có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế?
- Định hướng, kế hoạch đưa các Hoa hậu Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế sau khi đăng quang trong thời gian tới của Ban tổ chức là gì?
Hoa hậu Hà Trúc Linh:
- Tôi luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và coi đây là niềm vinh dự lớn đối với bản thân.
Nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đó sẽ là điều may mắn, giúp tôi quảng bá vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, việc tham gia hay không tham gia đấu trường quốc tế không làm thay đổi giá trị cốt lõi của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.
Hà Trúc Linh nhấn mạnh người đăng quang Hoa hậu Việt Nam không chỉ mang trên mình một danh hiệu cao quý mà còn có trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Trong suốt nhiệm kỳ, hoa hậu cần không ngừng hoàn thiện bản thân, phát huy bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến mà cuộc thi đề cao.
Việc quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam không nhất thiết phải diễn ra trên sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hoa hậu Việt Nam còn có thể xuất hiện tại các diễn đàn văn hóa, học thuật và những hoạt động khác để giới thiệu vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc của phụ nữ Việt Nam.
Đề cập đến việc chưa có cơ hội tham gia cuộc thi quốc tế, đây còn là vấn đề cơ duyên. Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng tham gia, nhưng nếu chưa thể thực hiện, tôi cũng không xem đó là sự thiệt thòi đối với bản thân.
Trong suốt nhiệm kỳ, tôi luôn cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi và hoàn thiện bản thân để thực hiện trách nhiệm của một Hoa hậu Việt Nam.
Hành trình phát triển bản thân sẽ không dừng lại khi nhiệm kỳ kết thúc. Tôi mong muốn tiếp tục nỗ lực, sống xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mà Báo Tiền Phong và Công ty Hoàng Thành Media đã trao cho.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi:
- Khi được trao vương miện, hoa hậu đồng thời nhận một sứ mệnh và trách nhiệm lớn. Trong thời gian qua, Hà Trúc Linh đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình dù có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử các kỳ Hoa hậu Việt Nam.
Về việc tham gia các cuộc thi quốc tế, nếu có cơ hội phù hợp, Ban tổ chức sẽ nỗ lực tạo điều kiện để các người đẹp đại diện Việt Nam tranh tài tại những đấu trường nhan sắc quốc tế.
Với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Ban giám khảo gồm những chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, nghệ thuật đến giáo dục, khoa học và các hoạt động xã hội.
Trong đó có NSƯT, Đại tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh và tuyển chọn diễn viên. Bên cạnh đó là các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và những gương mặt có kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau.
Sự đa dạng về chuyên môn của Ban giám khảo giúp việc đánh giá thí sinh được thực hiện trên nhiều phương diện, thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình.
Quá trình chấm thi được thực hiện dựa trên những tiêu chí và cơ chế rõ ràng, đề cao sự công tâm, khách quan và đồng thuận. Mỗi thí sinh đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi Ban giám khảo đưa ra quyết định.
Ngoài Ban giám khảo chính thức, Ban tổ chức còn có sự hỗ trợ của cố vấn giàu kinh nghiệm.
“Việc đánh giá thí sinh không chỉ diễn ra trong một ngày hay tại một thời điểm trên sân khấu. Thông qua quá trình theo dõi, đồng hành và quan sát thí sinh trong các hoạt động, Ban giám khảo có thêm thông tin để đưa ra nhận định toàn diện hơn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Lựa chọn 25 gương mặt từ 53 thí sinh vòng chung khảo là quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên, cuộc thi vẫn phải thực hiện việc sàng lọc theo thể lệ, đồng thời nỗ lực cao nhất để bảo đảm sự công tâm, khách quan và minh bạch đối với tất cả thí sinh.
Báo Điện tử Chính phủ đặt câu hỏi:
- Trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, đâu là những giá trị và bản sắc riêng mà Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức kiên định gìn giữ và phát huy qua nhiều thập kỷ?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi:
- Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức. Tôi cho rằng đây là xu hướng tích cực của xã hội. Khi các cuộc thi trở thành sân chơi dành cho giới trẻ và người hâm mộ, càng có nhiều sân chơi thì càng mở ra nhiều cơ hội để các bạn tham gia.
Với Hoa hậu Việt Nam, trong suốt ba tháng qua, chúng tôi luôn kiên định, thậm chí có thể nói là khá bảo thủ với những giá trị cốt lõi của mình. Trước hết là tiêu chí về nhan sắc. Chúng tôi luôn đề cao vẻ đẹp nguyên bản của người con gái Việt Nam, không có sự can thiệp từ bên ngoài làm thay đổi diện mạo tự nhiên.
Đã có những ý kiến đề nghị Ban tổ chức nới lỏng tiêu chí này vì cho rằng yêu cầu quá khắt khe có thể khiến thí sinh e ngại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm của mình.
Thực tế, Hoa hậu Việt Nam luôn thu hút số lượng thí sinh đông đảo. Riêng năm nay, cuộc thi nhận được khoảng 400 hồ sơ đăng ký, cho thấy các bạn trẻ vẫn quan tâm và sẵn sàng thử sức với những tiêu chí đó.
Giá trị cốt lõi thứ hai là chiều sâu văn hóa. Vẻ đẹp của con người không chỉ được đánh giá qua những chỉ số hay cảm nhận bên ngoài, mà còn nằm ở chiều sâu tình cảm, sự rung động trước cái đẹp, cách ứng xử với những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Chúng tôi tin rằng chính những tiêu chí khắt khe ấy đã tạo nên sự khác biệt và bản sắc riêng của Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh việc gìn giữ các giá trị truyền thống, cuộc thi vẫn bổ sung những nội dung mới để phù hợp với xu hướng thời đại, nguyện vọng và sở thích của giới trẻ.
Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập là quan điểm xuyên suốt của Hoa hậu Việt Nam. Đó cũng là nền tảng để cuộc thi tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những sân chơi nhan sắc lâu đời và uy tín tại Việt Nam.
Phóng viên đặt câu hỏi:
- Đêm chung kết dự kiến có 7.000 khán giả. Vậy làm thế nào để chương trình thực sự đặc sắc, có tính điện ảnh, chứ không đơn thuần là một đêm thi hoa hậu với các người đẹp lần lượt xuất hiện trên sân khấu, giống như một buổi trình diễn thời trang?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - trả lời:
- Một cuộc thi hoa hậu đòi hỏi sự nghiêm túc, chỉn chu và chính xác trong từng phần thi. Trong khi đó, một chương trình nghệ thuật cần sự mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt và giàu cảm xúc. Việc kết hợp hài hòa hai yếu tố này là yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng kịch bản đêm chung kết.
Ban tổ chức đã tính toán kỹ từng tiết mục, hình ảnh trình chiếu, âm thanh và ánh sáng nhằm tạo nên không gian nghệ thuật hấp dẫn. Mục tiêu là để khán giả không chỉ theo dõi các phần thi mà còn được hòa mình vào không khí của một chương trình biểu diễn có âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc.
Điểm khác biệt của đêm chung kết chính là 25 thí sinh. Sau khoảng 3 tháng rèn luyện, các cô gái đã trưởng thành, tự tin hơn khi xuất hiện trên sân khấu. Họ sẽ là trung tâm của chương trình, được ví như những bông hoa rực rỡ nhất.
Đây cũng là yếu tố tạo nên nét riêng của chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 so với những chương trình biểu diễn nghệ thuật thông thường.
Báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi:
- Sau hàng chục năm tổ chức Hoa hậu Việt Nam, Ban tổ chức đã có một kho câu hỏi ứng xử qua nhiều mùa giải. Vậy việc phát động cuộc thi sáng tạo câu hỏi ứng xử năm nay có phải xuất phát từ khó khăn trong việc tìm kiếm ý tưởng mới? Ban tổ chức kỳ vọng những câu hỏi được gửi về sẽ tập trung vào chủ đề, nội dung nào để vừa có tính thời sự, vừa đủ chiều sâu và thử thách trí tuệ của thí sinh?”
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - trả lời:
Tôi nghĩ năng lực của mỗi cá nhân đều có giới hạn, nhưng trí tuệ và sức sáng tạo của cộng đồng, của toàn xã hội là vô hạn. Vì vậy, không có lý do gì Ban tổ chức không tạo ra những sân chơi để tìm kiếm, khai thác trí tuệ từ những người xung quanh.
Ban tổ chức chỉ có một số thành viên, trong khi ngoài kia là hàng trăm triệu người. Đó có thể là những người thầy, những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Họ không có cơ hội trở thành thành viên Ban tổ chức hay Ban giám khảo, nhưng hoàn toàn có thể đóng góp bằng cách đặt ra những câu hỏi để Ban tổ chức tham khảo và sử dụng.
Nếu các bạn từng xem chương trình Ai là triệu phú hay Hãy chọn giá đúng, hẳn sẽ biết người chơi luôn có những sự trợ giúp từ khán giả trường quay, trong đó có ý kiến của người thân và khán giả. Khi gặp câu hỏi khó, họ có thể nhờ đến những sự trợ giúp này.
Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn tiếp nhận những câu hỏi do khán giả, những người yêu mến cuộc thi gửi đến. Đó vừa là tình cảm, trách nhiệm, vừa thể hiện kỳ vọng và mong muốn của cộng đồng đối với các thí sinh.
Hơn hết, chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi để khán giả và cộng đồng người hâm mộ có cơ hội tương tác, gián tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi, thậm chí trở thành những giám khảo gián tiếp.
Chúng tôi luôn coi sự đóng góp của cộng đồng là một phần rất quan trọng trong phần thi ứng xử và tiếp tục phát huy điều đó, để xây dựng ngân hàng câu hỏi ngày càng phong phú, sinh động và hấp dẫn.
Phóng viên báo Xây dựng đặt câu hỏi:
- Lý do gì khiến Ban tổ chức lựa chọn Hải Phòng làm địa điểm tổ chức vòng chung khảo và chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026? Ngoài yếu tố sân khấu đẹp, địa điểm đẹp để các thí sinh tỏa sáng, còn có những yếu tố nào khác dẫn đến quyết định này?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi:
- Đây là cuộc thi mang quy mô quốc gia. Trong 19 kỳ tổ chức trước đó, Ban tổ chức thường lựa chọn những địa phương có điều kiện tốt về cơ sở vật chất, hạ tầng, truyền thông và các yếu tố phục vụ cuộc thi.
Việc lựa chọn địa điểm phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu, từ sân khấu, cơ sở lưu trú đến không gian tổ chức các hoạt động dành cho thí sinh. Bên cạnh điều kiện tổ chức, Ban tổ chức cũng cân nhắc những giá trị mà cuộc thi có thể mang lại cho địa phương đăng cai.
TP Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử, truyền thống và cảnh quan thiên nhiên. Đây cũng là địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, có khát vọng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với tinh thần và định hướng của Hoa hậu Việt Nam.
Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết trong số 25 thí sinh vào chung kết năm nay có 4 đại diện đến từ Hải Phòng. TP Hải Phòng cũng là vùng đất có những con người năng động, sáng tạo, yêu cái đẹp, văn hóa và nghệ thuật. Những yếu tố này góp phần khiến Ban tổ chức quyết định lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến của kỳ thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 20.
Tại họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Vân Hà bày tỏ niềm tự hào khi nhìn lại ba tháng tham gia cuộc thi. Cô cho rằng quyết định dự thi ở tuổi 18 giúp bản thân trưởng thành, tự tin và có thêm hành trang cho tương lai. Ngoài các kỹ năng catwalk, ứng xử, phong thái, những hoạt động trải nghiệm giúp Vân Hà tích lũy kiến thức, hiểu thêm về văn hóa và đời sống.
Là thí sinh chủ nhà Hải Phòng, Vân Hà vừa tự hào, vừa cảm thấy áp lực trước sự kỳ vọng, cổ vũ của người dân quê hương.
“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong ba tháng qua, em tin mình đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ và tỏa sáng. Đây cũng là cơ hội em quảng bá Hải Phòng tới các thí sinh đến từ mọi miền Tổ quốc”, cô nói.
Nguyễn Thị Hoa cho biết cô thay đổi nhiều sau thời gian học tập, rèn luyện ở nhà chung và tin người thân sẽ bất ngờ trước sự trưởng thành của mình.
“Chúng em đang nỗ lực tập luyện để có thể mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Lúc này, em rất hồi hộp để bước lên sân khấu, trình diễn trước hàng nghìn khán giả tại Hải Phòng”, Hoa chia sẻ.
Với Nguyễn Thị Kim Châu, ba tháng tại Hoa hậu Việt Nam là một học kỳ đáng giá, giúp cô học hỏi và tự tin hơn. Bên cạnh kiến thức, trải nghiệm văn hóa và hoạt động thiện nguyện, cô trân trọng tình bạn có được ở nhà chung.
“Chúng em có những người bạn tốt, xem nhau như một gia đình. Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam về hành trình ý nghĩa vừa qua”, Kim Châu nói.
Lưu Phương Anh tiết lộ điều cô chờ đợi nhất tại họp báo là thời khắc công bố vương miện và quyền trượng. Thí sinh chủ nhà cho biết đã sẵn sàng bước lên sân khấu, nỗ lực chạm tới danh hiệu cao nhất.
Khoảng 100 người thân, bạn bè dự kiến tới cổ vũ Phương Anh trong đêm chung kết. Cô còn nhận được tin nhắn động viên từ nhiều người dân Đồ Sơn chưa từng quen biết, có thêm động lực trước đêm thi quyết định.
Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu tại họp báo:
Chỉ còn 4 ngày nữa, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Đồi Rồng. Đây không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đã qua mà còn là dấu mốc quan trọng đối với cuộc thi.
Khi Hoàng Thành Media đồng hành, chúng tôi hiểu rất rõ đây là một thương hiệu lớn, cần được tiếp tục phát triển, có thêm sự đầu tư, cách làm mới và những năng lực tổ chức tương xứng.
Trước đây, từ năm 2016, Hoàng Thành Media đã có những đóng góp trong công tác sản xuất và dàn dựng. Lần này, chúng tôi trực tiếp tham gia đầu tư, kết nối các đối tác, tổ chức sản xuất và đồng hành xuyên suốt từ vòng sơ khảo, các hoạt động của thí sinh, công tác truyền thông, những chương trình đồng hành cho đến đêm chung khảo và công tác chuẩn bị cho đêm chung kết.
Đặc biệt, trong giai đoạn nhà chung năm nay, chúng tôi đã kết nối, đưa các thí sinh đến với nhiều vùng đất và đặc biệt là TP Hải Phòng, để các thí sinh được tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa, tham gia các hoạt động.
Chúng tôi trân trọng sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo các tỉnh, thành, trong đó có đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của địa phương, cũng như tình cảm mà các địa phương dành cho thí sinh.
Qua những chuyến đi, những trải nghiệm ấy, các cô gái đã có thêm hiểu biết, suy nghĩ và tình yêu đối với quê hương, đất nước.
Ngày 10/10, trước đêm chung khảo tại Đồi Rồng, Hải Phòng, Ban tổ chức rất trân trọng khi lãnh đạo TP Hải Phòng đã trực tiếp khảo sát công tác chuẩn bị cho đêm chung khảo, kiểm tra sân khấu.
Sự quan tâm ấy là nguồn động viên rất lớn, đồng thời cũng nhắc nhở tinh thần và trách nhiệm của những người làm công tác tổ chức. Đây không chỉ là sự kiện về vẻ đẹp, về nghệ thuật mà còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, có tầm vóc và uy tín.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng Hoàng Thành Media không chỉ góp phần làm nên đêm chung kết. Chúng tôi đang dành tâm sức, nguồn lực và trách nhiệm để cùng Báo Tiền Phong tạo dựng một diện mạo mới, nâng cao uy tín và sức sống lâu dài cho Hoa hậu Việt Nam.
Xin trân trọng cảm ơn Báo Tiền Phong, lãnh đạo và nhân dân các địa phương, đặc biệt là TP Hải Phòng. Cảm ơn các đối tác, các nhà tài trợ, các cộng sự của Hoàng Thành Media và những ê-kíp đã bền bỉ ở phía sau sân khấu.
Chúng tôi tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình để đêm chung kết ngày 7/11 xứng đáng với kỳ vọng của công chúng.
Và với các thí sinh, tôi muốn gửi những lời tốt đẹp nhất tới 25 cô gái xuất sắc đã bước vào vòng chung kết. Các em hãy tự tin và sẵn sàng tỏa sáng.
Chiến thắng không chỉ dành cho một người mà những giá trị từ hành trình này dành cho tất cả các em.
Điều quan trọng không chỉ là các em đạt được kết quả gì trong cuộc thi, mà còn là các em trưởng thành như thế nào, sẽ sống ra sao và đóng góp được gì cho cộng đồng. Danh hiệu có thể gắn với một cuộc thi, nhưng nhân cách, trí tuệ và sự cống hiến mới là những giá trị làm nên con người.
Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng:
- Thành phố vui mừng khi tiếp tục được lựa chọn đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh đất Cảng và khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.
Lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và y tế được xây dựng cụ thể. Những đơn vị liên quan sẵn sàng hỗ trợ 24/24 giờ, kịp thời xử lý nhu cầu phát sinh. Vòng chung kết có quy mô và yêu cầu cao hơn vòng trước, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên.
Với không gian phát triển rộng mở cùng nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú sau hợp nhất, Hải Phòng kỳ vọng cuộc thi góp phần giới thiệu một thành phố năng động, phóng khoáng, giàu chiều sâu lịch sử.
Những chuyến dâng hương tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, tham quan di tích, trải nghiệm cảnh quan địa phương của thí sinh cũng là dịp đưa hình ảnh Hải Phòng đến gần hơn với công chúng, lan tỏa thông điệp du lịch xanh, phát triển bền vững.
Đại diện Sở khẳng định tiếp tục làm đầu mối kết nối, phối hợp cùng các sở, ngành và ban tổ chức đến khi cuộc thi khép lại, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho vòng chung kết.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc họp báo:
6 tháng trước, tại Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngày hôm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở lại Thủ đô Hà Nội. Đây là dấu ấn rất đẹp giữa những ngày thu Hà Nội.
Năm nay, với chủ đề Miền hương sắc, chúng tôi muốn gửi tới các thí sinh, tới đông đảo độc giả và những người hâm mộ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong suốt 40 năm qua một thông điệp: Miền hương sắc không phải là một miền cụ thể, một nơi chốn, mà đó là miền của chiều sâu văn hóa, miền của những rung động từ trái tim.
Chính vì vậy, cuộc thi năm nay đã tạo điều kiện hết sức để các bạn được trải nghiệm. Mỗi người có vẻ đẹp, sắc màu riêng và chúng tôi cũng cảm nhận được rất nhiều hương sắc.
Hôm nay, 25 thí sinh của chúng ta đã trải qua một hành trình 3 tháng ở nhà chung, 6 tháng kể từ ngày đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Các bạn đã rất xuất sắc vượt qua đêm chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng cách đây gần một tháng.
Nếu những ngày đầu, các bạn còn rất bỡ ngỡ khi đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi thì hôm nay, như quý vị đại biểu đã thấy, các bạn đã có những bước chân rất tự tin trên sân khấu, dưới ánh sáng, dưới rất nhiều ánh đèn và ống kính của các anh chị nhà báo. Các bạn đã rất tự tin, trên gương mặt đã rạng ngời và toát lên một niềm lạc quan.
Đây là những điều kiện quan trọng để chúng tôi tự tin nói rằng công tác chuẩn bị cho đêm chung kết đã sẵn sàng. Đêm chung kết sắp tới được tổ chức tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Sau 38 năm và 20 kỳ thi, lần đầu Hoa hậu Việt Nam đặt chân đến thành phố Hải Phòng, một vùng đất có truyền thống rất đáng tự hào, có rất nhiều danh thắng. Cuộc thi đến với miền di sản, với vịnh Lan Hạ, Vườn quốc gia Cát Bà và dừng chân tỏa sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, một khu du lịch rất đẹp, rất hiện đại, hàng đầu khu vực các tỉnh phía Bắc.
Chúng ta đến với TP Hải Phòng, với những con người hết sức thân thiện, hiếu khách, rất anh hùng trong quá khứ, trong lịch sử. Ngày hôm nay, những con người Hải Phòng tiếp tục thể hiện khát vọng vươn xa, vươn ra biển, chinh phục và trở thành một thành phố năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm.
Khát vọng đó phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, mang sức trẻ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, tạo ra những nguồn lực tinh thần rất mạnh mẽ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của TP Hải Phòng.
Đêm chung kết tới đây sẽ được tổ chức tại Quảng trường Danh Vọng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Ý tưởng của Tổng đạo diễn khi xây dựng sân khấu đêm chung kết là "Dệt miền thanh xuân", lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dệt lụa trong quá khứ và đến ngày nay, thể hiện những nét đẹp, những hương sắc của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.
Cuộc thi đã đi qua nhiều bước để chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành của mỗi thí sinh ngày hôm nay.
Kể từ ngày phát động hoạt động tiếp nhận câu hỏi tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng cách đây khoảng ba tuần, Ban tổ chức đã đón nhận trên 4.000 câu hỏi.
Hơn 4.000 câu hỏi của độc giả, của những người yêu cuộc thi này đã gửi đến Ban tổ chức để chúng tôi sử dụng ngân hàng câu hỏi đó cho đêm chung kết, cụ thể là phần thi ứng xử.
Đây là sự tương tác, tham gia trách nhiệm của cộng đồng, của những người yêu quý cuộc thi.
Đó chính là chất xám và trí tuệ tập thể, giúp Ban tổ chức có thêm những bộ câu hỏi thực sự hay, hấp dẫn, kịch tính để dành cho đêm chung kết, dành cho những bạn được bốc thăm trả lời các câu hỏi đó.
Chỉ vài ngày nữa thôi, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ chọn ra Top 10, Top 5 và Top 3. Đặc biệt, vương miện của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ chọn được chủ nhân.
Tuy nhiên, cuộc thi cũng chỉ là một chặng đường. Phía trước các bạn còn rất nhiều mục tiêu, rất nhiều thử thách. Tôi mong rằng dù kết quả thế nào, các bạn vẫn luôn nỗ lực, coi hành trình Hoa hậu Việt Nam là một nguồn lực, một thứ tài sản quý giá để chúng ta tự tin bước tiếp, vượt qua khó khăn, chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.
Từ trái qua phải lần lượt là Lưu Phương Anh, Vũ Thị Khánh Vi và Nguyễn Thục Uyên Nhi, những thí sinh sớm nhất bước ra thảm đỏ ở họp báo Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 và thu hút trọn ánh nhìn.
Uyên Nhi (thứ 3 từ trái sang) chia sẻ: "Chúng tôi chờ đợi và háo hức vì buổi họp báo này. Không chỉ cá nhân tôi, các thí sinh đều hy vọng sẽ nắm được nhiều thông tin quan trọng thông qua buổi họp báo. Đây chính là tiền đề để top 25 chuẩn bị chỉn chu và tốt nhất cho chung kết".
Sáng 3/11, tại khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, hé lộ vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng thời chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại TP Hải Phòng.
Vương miện luôn là một trong những biểu tượng được quan tâm tại các mùa Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ dành cho người đẹp giành ngôi vị cao nhất, vương miện còn gắn với hình ảnh và thông điệp mà cuộc thi muốn truyền tải. Vì vậy, màn công bố thiết kế vương miện được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn của buổi họp báo.
Những thông tin về vương miện và đêm chung kết được công bố tại họp báo ngày 3/11 tiếp tục hoàn thiện bức tranh về chặng thi quan trọng nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026, trước khi 25 thí sinh bước vào cuộc tranh tài quyết định để tìm ra người đăng quang ngôi vị cao nhất.
Ngay sau đêm chung khảo toàn quốc, 25 thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nhất.
Sau thời gian rèn giũa các kỹ năng vũ đạo, hùng biện, tham gia các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế, các thí sinh ngày một trưởng thành, sẵn sàng bước vào những phần thi bùng nổ trong đêm chung kết.
Đêm chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.