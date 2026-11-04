Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng về thông tin sẽ đánh Iran cuối tuần này

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ hiện chưa có kế hoạch tấn công Iran trong thời gian trước mắt, đồng thời bác bỏ những đồn đoán rằng ông đang chuẩn bị leo thang xung đột với đối thủ này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times (FT) ngày 3/11, Tổng thống Mỹ cho thấy ông hài lòng với tình trạng hiện nay với Iran, dù vẫn thể hiện sẵn sàng tiếp tục chiến tranh nếu cần thiết.

“Có vẻ chúng tôi đang đạt được mọi thứ mình muốn”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Khi được hỏi về những phát biểu ngụ ý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra vào cuối tuần này, ông Trump nói: “Tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để hành động nếu cần, nhưng có thể chẳng có lý do gì để làm vậy”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ trước khi các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đóng cửa trong cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc bầu cử năm nay bị chi phối bởi nỗi lo của cử tri về lạm phát và giá nhiên liệu tăng vọt vì cuộc chiến của Mỹ/Israel với Iran.

Ngày 2/11, Mỹ không kích Iran các mục tiêu trên đảo Qeshm của Iran, ở khu vực thuộc eo biển Hormuz. Washington gọi đây là hành động phòng vệ, nhằm bảo vệ các tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Ông Trump tuyên bố giá năng lượng sẽ giảm mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông nói với FT rằng hiện lượng dầu đi qua eo biển Hormuz còn nhiều hơn trước chiến tranh, trong khi lệnh phong tỏa các cảng do Mỹ thực hiện đang bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

“Đó là một tình huống tuyệt vời”, ông Trump nói.

Ông cho rằng Mỹ hiện nay không thực sự có chiến tranh với Iran.

“Chúng ta không thực sự ở trong một cuộc chiến, bởi vì chúng ta đã dùng máy bay ném bom B-2 tấn công họ và xóa sổ năng lực hạt nhân của họ. Sau đó, chúng ta lại tấn công họ, chiến dịch Epic Fury… Nhưng nếu nghĩ kỹ, chúng ta đã không thực sự có chiến tranh với họ trong một thời gian dài, 6 tháng, có lẽ còn lâu hơn”, ông nói.

“Tôi không cho rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến giống như ở Ukraine, hay những cuộc chiến như Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ông sẽ không tiết lộ trước bất kỳ kế hoạch tấn công nào, nhưng cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran về số uranium làm giàu mà nước này đang sở hữu - khoảng 454 kg mà ông gọi là “bụi hạt nhân” - vẫn đang diễn ra.

“Dù nó đang nằm dưới hàng trăm tấn đá, tôi vẫn không hài lòng khi nó ở đó. Đó là một trong những vấn đề chúng tôi đang thảo luận với họ. Nhưng các bạn biết đấy, chúng tôi đang có những cuộc trao đổi và sẽ xem mọi chuyện diễn biến thế nào”, ông Trump nói.

Hy vọng về khả năng đạt được đột phá trong đàm phán Mỹ - Iran giúp giá dầu giảm trong những ngày gần đây. Dầu Brent đã giảm hơn 10 USD/thùng, xuống còn khoảng 104 USD.

Tuy nhiên, ngày 3/11, giá xăng trung bình tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục mới, cao hơn bất kỳ thời điểm nào dưới các chính quyền trước đây.

Cách nói khá dè dặt của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với mới nhất cho thấy sự chú ý của nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã tạm thời chuyển hướng khỏi vai trò tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Ông vẫn trả lời các câu hỏi về Iran, nhưng muốn tập trung hơn vào điều mà ông tin rằng sẽ giúp đảng Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy đảng Dân chủ có khả năng giành chiến thắng và có thể kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ.

Đảng Cộng hòa đặt hy vọng vào việc ông Trump có thể huy động đông đảo cử tri ủng hộ phong trào MAGA đi bỏ phiếu, để có thể bảo vệ quyền kiểm soát Quốc hội.

Tuy nhiên, ngày 2/11, ông Trump đã có một trong những bài phát biểu kết thúc chiến dịch tranh cử kỳ lạ nhất trong lịch sử, trong đó ông ca ngợi công trình cải tạo hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln.

“Buổi vận động tranh cử nào của tôi cũng đều thành công vang dội. Các sự kiện đều chật kín người. Có hàng nghìn, hàng nghìn người đứng bên ngoài những nhà thi đấu lớn mà thậm chí không thể vào trong”, ông nói.

Nếu sự lạc quan của ông Trump về triển vọng của đảng Cộng hòa không đúng thực tế, lập trường của ông về cuộc đối đầu với Iran có thể thay đổi đột ngột, như từng xảy ra nhiều lần trước đây.

Ông Trump cũng bày tỏ lạc quan rằng tiến trình đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang đạt được tiến triển.

“Tôi nghĩ cả hai bên đều đang ở thời điểm để nói rằng: ‘Hãy tiến tới một thỏa thuận’”, ông nói.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán Ukraine không chia sẻ sự lạc quan này.