Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Tổng thống Trump nói sẽ liên tục phủ quyết nếu thua đảng Dân chủ

TPO - Trả lời phỏng vấn CBS trong Ngày Bầu cử, Tổng thống Donald Trump cho biết quyền phủ quyết của ông có thể buộc đảng Dân chủ phải đạt được các thỏa thuận lưỡng đảng với Nhà Trắng, trong trường hợp họ giành được lợi thế tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Xét về mặt lịch sử, khi bạn thực hiện quyền phủ quyết trong vài tháng, họ sẽ phải tìm đến và nói rằng: Chúng ta cần phải đạt được một thỏa thuận”, ông Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CBS.

Những phát biểu này cho thấy khả năng xảy ra xung đột giữa Nhà Trắng và Quốc hội nếu đảng Dân chủ giành được thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông có thể mở rộng việc sử dụng quyền hành pháp nếu đảng Dân chủ tìm cách kiềm chế ông thông qua Quốc hội.

Tổng thống nói với CBS rằng trong những tuần gần đây, ông đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa trên khắp cả nước. Ông lập luận rằng các hoạt động vận động tranh cử của mình đã giúp biến tình thế vốn được dự báo là một “làn sóng xanh” - chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ - trở thành một cuộc đua cạnh tranh hơn.

Trước đó một ngày, ông Trump cũng đưa ra quan điểm tương tự trong một cuộc phỏng vấn với Miranda Devine trên chương trình podcast “Pod Force One” của tờ New York Post.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt kết quả rất tốt, nhưng nếu chúng ta không thắng, tôi sẽ phủ quyết mọi thứ. Tôi sẽ liên tục phủ quyết, rồi cuối cùng họ cũng sẽ phải tìm đến và chúng ta có thể sẽ đạt được vài thỏa thuận, dù kết quả sẽ không được như ý muốn”, ông Trump nói.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ liên tục được dự đoán giành chiến thắng ở các bang chiến trường trong cuộc đua vào Thượng viện.

Cùng lúc đó, một số nguồn tin từ đảng Cộng hòa tham gia vào các cuộc đua tại Hạ viện đang tỏ ra lo ngại khi những kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ có thể sẽ có một đêm thắng lợi.

Tổng thống Trump đã trò chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Trong đó, ông Johnson nói rằng “đang cảm thấy tự tin” về chiến thắng của đảng Cộng hòa.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, ông Trump đã tập trung cùng các cố vấn chính trị và các thành viên trong Nội các tại Phòng Đông của Nhà Trắng để theo dõi kết quả bầu cử.

Trước đó trong buổi tối cùng ngày, ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng trên mạng xã hội Truth Social về kênh Fox News, cho rằng đài này dành “quá nhiều thời gian” để đưa tin về đảng Dân chủ.

Khoản đặt cược gần 1 triệu đô vào chiến thắng của đảng Dân chủ

Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa vào tối 3/11, một người đã đặt cược hơn 951.000 USD trên nền tảng Polymarket rằng đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Tại thời điểm đặt cược, tỷ lệ trên Polymarket cho thấy đảng Dân chủ có 95% cơ hội giành Hạ viện. Điều này đồng nghĩa với việc khoản đặt cược trên chỉ mang lại lợi nhuận ròng khoảng 48.000 USD.

Thương vụ đặt cược khổng lồ này đã được Betting Intelligence - đơn vị chuyên theo dõi các thị trường dự đoán - phát hiện và lưu ý.

Dan Zimmerman - giám đốc tình báo của nhóm này - cho biết: “Điều đáng chú ý nhất là khoản đặt cược này được thực hiện chỉ trong vòng 60 giây sau khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa”.

Tổng cộng đã có hơn 1,4 tỷ USD được giao dịch trên các thị trường dự đoán liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, thông qua các nền tảng như Polymarket, Kalshi và những trang web tương tự.

Cơn sốt dự đoán này đã làm thay đổi văn hóa chính trị Mỹ, khi các nhân viên chiến dịch tranh cử và các nhà tài trợ trở nên bị ám ảnh bởi các tỷ lệ cược.

Các cơ quan quản lý liên bang đã cam kết sẽ mạnh tay trấn áp hành vi giao dịch dựa trên thông tin nội gián liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.