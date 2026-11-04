Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lập công ty 'ma' dựng dự án đầu tư giả, lừa hơn 100 tỷ đồng qua app LB-Pro

Nguyễn Thành

TPO - Câu kết với người nước ngoài, các đối tượng lập hàng loạt công ty “ma”, dựng vỏ bọc đầu tư tài chính, chứng khoán để dụ nhà đầu tư chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, nhóm này chuyển tiền sang USDT rồi tẩu tán ra ví điện tử ở nước ngoài.

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố các đối tượng liên quan về tội “Rửa tiền” trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng giả mạo LB-Pro, với số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

2aoborabzyghswajob3h4aqaaysm5kbwwwikgmvg-8946.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng trong đường dây.

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh câu kết với các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây lừa đảo bằng cách lập hàng loạt công ty “ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án trên ứng dụng LB-Pro, tạo vỏ bọc hoạt động đầu tư chứng khoán, tài chính và thương mại điện tử hợp pháp để dụ dỗ người dân chuyển tiền.

Thủ đoạn đáng chú ý của nhóm này là sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp và dự án đầu tư để tạo lòng tin, sau đó nhanh chóng tẩu tán tiền của nhà đầu tư. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, chuyển đổi từ Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho việc truy vết.

2aoborabzzvws0jolmzbwnhbmafoovnjtla2ow7k-6568.jpg
Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Để vận hành đường dây, Tuấn Anh móc nối với một số đối tượng trong nước, thành lập và quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ tiếp nhận, luân chuyển tiền. Riêng từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, nhóm này đã sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng để mua USDT và chuyển cho các đối tượng nước ngoài.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu hơn 100 tỷ đồng, trong đó các bị hại tại Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Sau quá trình xác lập chuyên án, lực lượng công an triển khai 7 tổ công tác đồng loạt đấu tranh, xác minh tại Đà Nẵng và TP Huế. Đến nay, Phan Tuấn Anh cùng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội danh liên quan; riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một ô tô, một máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Xem thêm

#Ứng dụng LB-Pro #Lừa đảo đầu tư #Rửa tiền #Tiền điện tử USDT #Công an TP Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Cảnh sát dầm mưa suốt đêm truy bắt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2

Cảnh sát dầm mưa suốt đêm truy bắt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2

TPO - Giữa đêm tối và mưa lớn, lực lượng chức năng tiếp tục vây ráp truy tìm Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2. Trên hệ thống loa phát thanh, UBND xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) liên tục phát thông báo, cảnh báo đối tượng có khả năng đang lẩn trốn trong khu dân cư hoặc khu vực rừng keo giáp ranh với thôn Suối Thơm.

Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt

Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt

TPO - Sau 13 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tại tỉnh Khánh Hòa. Các phạm nhân lần lượt bị phát hiện tại những khu vực cách trại giam khoảng 10-25km, riêng đối tượng bị bắt gần nhất vào ngày 3/11 ở vị trí cách trại khoảng 6,8 km.

Tham ô 79,2 tỷ đồng, nữ đại gia Chu Thị Thành bị đề nghị 16-18 năm tù

Tham ô 79,2 tỷ đồng, nữ đại gia Chu Thị Thành bị đề nghị 16-18 năm tù

TPO - Với cáo buộc tham ô và mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền 100 tỷ đồng, bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị đề nghị tổng mức án 16 - 18 năm tù, còn bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVoil Vũng Áng) tham ô 89 tỷ đồng, bị đề nghị mức phạt tù chung thân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe