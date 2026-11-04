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Pháp luật

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Chế ‘hầm bí mật’ dưới sàn xe để chở gỗ lậu qua biên giới

Hoàng Nam

TPO - Hơn 6,5 m³ gỗ giáng hương không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc được giấu trong hầm bí mật dưới sàn xe sơ mi rơ moóc, vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị).

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 4/11 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1992) và Trần Thanh Hải (SN 1993), cùng trú phường Nam Đông Hà, về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

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Chế "Hầm bí mật" dưới sàn xe để chở gỗ lậu.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay, lực lượng liên ngành phát hiện ô tô đầu kéo biển số 74H-011.38, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 74R-003.88, nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện do Trần Thanh Hải điều khiển, đi cùng là Nguyễn Văn Nam, người quản lý phương tiện. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tiến hành khám phương tiện theo thủ tục hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên dưới sàn thùng xe sơ mi rơ moóc có hầm chứa bí mật. Bên trong cất giấu 45 thanh gỗ giáng hương, tổng khối lượng 6,588 m³, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

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Tang vật của vụ án.

Bước đầu, Nam khai nhận gặp một người không rõ nhân thân, lai lịch tại Lào và nhận vận chuyển thuê số gỗ trên về Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng. Sau đó, Nam bàn bạc với Hải để thực hiện. Khi phương tiện nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.

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#gỗ giáng hương #gỗ lậu #hầm bí mật #Cửa khẩu La Lay #Quảng Trị #vận chuyển

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