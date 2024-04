Bắt quả tang hai ô tô vận chuyển gỗ lậu về thành phố

TPO - Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ đội Biên phòng TT-Huế) chủ trì, phối hợp cơ quan quản lý thị trường, công an phường, Hạt Kiểm lâm TP. Huế kiểm tra, phát hiện quả tang 2 ô tô vận chuyển lượng lớn gỗ hộp không rõ nguồn gốc xuất xứ, khi lưu thông tại địa bàn phường Thuận An, Huế.