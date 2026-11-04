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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Nội

Trường Phong

TPO - Chiều 4/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng (đợt 7/11), tại Đảng bộ TP Hà Nội.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó có 29 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 45 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi lễ, 31 đảng viên lão thành đón nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Với những đảng viên không thể dự lễ vì lý do sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy phân công lãnh đạo thành phố và các xã, phường trao Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đảng viên lão thành.

Nhắc lại ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào giải phóng dân tộc và con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng lý tưởng cộng sản đã hun đúc nên nhiều thế hệ chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản.

Tấm Huy hiệu trên ngực áo các đảng viên là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt trước dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, đây là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao đóng góp to lớn của các đảng viên, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, thân nhân của các đảng viên - những hậu phương thủy chung, bền bỉ đã gánh vác, chia sẻ gian khó để các đảng viên trọn vẹn lời thề phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bài học của những chiến sĩ cộng sản dày dạn kinh nghiệm càng thôi thúc chúng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết khác đi vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy và chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước từ nay đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, các đảng viên lão thành dù tuổi cao sẽ tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đảng viên chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước…

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#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Huy hiệu Đảng #Trao tặng Huy hiệu Đảng #Đảng bộ thành phố Hà Nội

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