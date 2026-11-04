Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Viện KSND Tối cao kêu gọi 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đầu thú

Hoàng An

TPO - 5 bị can trong vụ án liên quan Ngân hàng SCB được Viện KSND Tối cao kêu gọi ra đầu thú, để thực hiện quyền bào chữa và hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 4/11, Viện KSND Tối cao phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan ra đầu thú.

Các bị can gồm: Đinh Văn Thành (55 tuổi, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB); Nguyễn Thị Thu Sương (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Chiêm Minh Dũng (53 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Cần Thơ); Nguyễn Lâm Anh Vũ (57 tuổi, cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) và Khổng Minh Thế (47 tuổi, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB).

Viện KSND Tối cao cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 5 bị can trên về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Được biết, cả 5 bị can đều từng bị xét xử trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.

screen-shot-2026-11-04-at-153106.png
Bị can Đinh Văn Thành (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB)

Theo bản án sơ thẩm ngày 11/4/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Đinh Văn Thành 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Nguyễn Thị Thu Sương và Chiêm Minh Dũng mỗi người bị tuyên phạt 17 năm tù; Nguyễn Lâm Anh Vũ lĩnh 13 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Riêng Khổng Minh Thế bị tuyên phạt 6 năm tù tại phiên sơ thẩm. Đến tháng 12/2024, tòa phúc thẩm giảm hình phạt đối với bị cáo này xuống còn 5 năm tù.

Theo thông báo, Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng và Nguyễn Lâm Anh Vũ bị truy nã toàn quốc từ ngày 29/10/2023. Khổng Minh Thế bị truy nã theo quyết định ngày 31/3/2026.

Viện KSND Tối cao đề nghị các bị can đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất để đầu thú, được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, các bị can sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định.

Xem thêm

#SCB #Lãnh đạo SCB #ngân hàng SCB #Kêu gọi lãnh đạo SCB đầu thú

Cùng chuyên mục

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

'Dựa hơi' bí thư tỉnh, cựu Phó giám đốc 'tác động' xin giấy phép, bỏ túi 6 tỷ đồng

TPO - Nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin xuất khẩu quặng sắt, cựu Phó giám đốc một công ty dịch vụ du lịch đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Vịnh (thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai), rồi tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Công Thương, để giúp doanh nghiệp được xuất khẩu quặng ra nước ngoài.

Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip bắt ghen ở TPHCM

Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip bắt ghen ở TPHCM

TPO - Ngày 4/11, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đưa ra khuyến cáo liên quan đến các đoạn clip ghi lại vụ mâu thuẫn tình cảm, bắt ghen được cho là xảy ra tại xã Tân An Hội, TP.HCM. Theo đó, hành vi phát tán dữ liệu cá nhân nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ clip bắt ghen người tên ‘Mai' trên ô tô: Chủ tịch xã nói ’họ không phải vợ chồng’, làm rõ hành vi phát tán

Vụ clip bắt ghen người tên ‘Mai' trên ô tô: Chủ tịch xã nói ’họ không phải vợ chồng’, làm rõ hành vi phát tán

TPO - Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ hành vi có dấu hiệu xâm phạm hình ảnh cá nhân cũng như những dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, nhất là khi clip bắt ghen nhắc đến người tên 'Mai' trên ô tô được phát tán lên mạng xã hội. Công an xã đã mời những người liên quan làm việc.

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh

TPO - Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước, để điều tra về cùng hành vi vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe