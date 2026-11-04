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Pháp luật

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Mang kiếm Nhật, dao phóng lợn đi gây sự với người đi đường, 12 đối tượng bị khởi tố

Viết Hà

TPO - Rủ rê tụ tập, mang theo kiếm Nhật và dao phóng lợn đi tìm người gây sự, nhóm đối tượng đã tấn công, khiến một người bị thương và đập phá phương tiện của nạn nhân.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can liên quan để điều tra về tội: “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

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Nhóm đối tượng mang dao phóng lợn, kiếm tấn công người đi đường.

Trong số 12 bị can, có 1 bị can bị khởi tố về 3 tội danh, 1 bị can bị khởi tố về 2 tội danh và 10 bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với 1 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác đối với các bị can còn lại.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 18/6/2026, N.V.H (SN 2010, trú tại xã Bình Nguyên) đã rủ rê 18 thanh thiếu niên khác tụ tập, cùng điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, mang theo 2 dao phóng lợn và 2 kiếm Nhật nhằm tìm người đi đường để gây sự.

Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng đã sử dụng kiếm và dao phóng lợn tấn công, gây thương tích cho anh N.V.Q (SN 2007, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đập phá phương tiện của anh Q.

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Lực lượng Công an thi hành quyết định khởi tố 12 bị can.

Hành vi của nhóm thanh thiếu niên không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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