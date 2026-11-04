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Pháp luật

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Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh

Văn Quân

TPO - Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước, để điều tra về cùng hành vi vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ vào năm 2020.

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Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước, để điều tra về cùng hành vi.

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, đồng thời xác minh hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất chưa đủ điều kiện tại dự án.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân đã thanh toán tiền cho Công ty TNHH Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng các thửa đất khi đủ điều kiện.

Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ có tổng diện tích gần 46ha, quy mô dự kiến khoảng 1.500 căn nhà ở và biệt thự, tọa lạc tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước trước đây (nay là xã Bình Tân, TP Đồng Nai).

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Ông Huỳnh Anh Minh khi còn đương chức Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ

Năm 2022, sau quá trình thanh tra, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định thu hồi dự án do có sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc dự án bị thu hồi khiến quyền lợi của nhiều khách hàng rơi vào tình trạng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH Mỹ Lệ chậm hoàn trả tiền đặt cọc cho khách hàng, dẫn đến phát sinh khiếu nại, tranh chấp kéo dài nhiều năm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đầu năm 2025, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 – 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Bình Phước đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Sau thời gian hợp nhất tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, ông Minh nghỉ hưu.

Ông Huỳnh Anh Minh sinh năm 1966, tại tỉnh Bình Phước. Từ tháng 12/2015 đến nay, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Trước đó, ông từng là Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản…

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#Đồng Nai #Bình Phước #Huỳnh Anh Minh #ông Huỳnh Anh Minh #Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ

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