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Pháp luật

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Giúp Mr Pips rửa tiền, Shark Bình bị đề nghị phạt 9 - 10 năm tù

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc rửa tiền hơn 319 tỷ đồng cho "cỗ máy" lừa đảo do Mr Pips cầm đầu, Shark Bình bị Viện Kiểm sát đề nghị Tòa xử phạt 9 - 10 năm tù, hai cấp dưới của ông cùng bị đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sáng 4/11, đại diện VKSND Hà Nội trình bày bản luận tội, đề nghị hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Shark Bình) mức án từ 9 - 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Cùng tội, hai cấp dưới của Shark Bình là bị cáo Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987) bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX đánh giá, Shark Bình, Nam và Tâm biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips là lừa đảo nhưng vì lợi nhuận các bị cáo che giấu và "hợp thức hóa" các văn bản nhằm đối phó với cơ quan điều tra.

Hành vi của Shark Bình đã xâm phạm đến hoạt động kinh tế, quyền quản lý tiền tệ của Nhà nước. Góp phần giúp cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, gây bức xúc dư luận.

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Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị cảnh sát dẫn giải đến tòa.

Tại tòa, Shark Bình thừa nhận hành vi phạm tội, khai không quen Mr Pips chỉ đến khi bị khởi tố mới biết. "Bị cáo dám làm dám chịu,... số bị cáo đi tù rồi", Shark Bình nói. Trả lời luật sư, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam vì hai người làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi.

Hai nữ thuộc hạ của Shark Bình 'vẽ đường' cho Mr Pips

Theo Viện Kiểm sát, năm 2018, Công ty Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Mr Pips) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp nhưng Shark Bình từ chối. Đến năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Shark Bình lúc này đồng ý với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền. Mr Pips đồng ý mức giá này vì chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch của mình, qua đó nhận tiền đầu tư của bị hại.

Tới đầu năm 2021, khi khối lượng tiền “bẩn” chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp nhưng không được Shark Bình chấp nhận. Đổi lại, Shark Bình cũng trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.

Viện Kiểm sát cho rằng, dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự, vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch..., Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp Mr Pips để “báo tin”.

Ngoài ra, Shark Bình cũng chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền. Điều kiện bắt buộc của các dữ liệu rút tiền giả này là phải có số tiền phù hợp số tiền mà bị hại đã nạp vào sàn.

Khi Mr Pips chuẩn bị xong dữ liệu ví giả và số liệu giao dịch rút tiền tương ứng, thông tin được chuyển lại và Tâm cùng Nguyễn Thị Nam soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an. Shark Bình là người cuối cùng duyệt công văn trả lời, đối phó với cơ quan công an.

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#Shark Bình #Nguyễn Hòa Bình #Shark Bình bị đề nghị án #Shark Bình bị phạt tù #Mr Pips

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