Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Phát hiện bé trai sơ sinh trong giỏ xách trước nhà dân ở Nha Trang
TPO - Một bé trai sơ sinh khoảng 4-5 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ xách trước nhà dân, tại một con hẻm ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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TPO - Một bé trai sơ sinh khoảng 4-5 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ xách trước nhà dân, tại một con hẻm ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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