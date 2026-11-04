Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

TPO - Trước khi nhảy cầu sông Ông Đốc (Cà Mau) tử vong, nam thanh niên 18 tuổi được cho đã buồn vì vừa chia tay người yêu. Trên mạng xã hội, người này để lại dòng trạng thái “Vĩnh biệt mọi người, em mệt rồi”.