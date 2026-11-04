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Giải cứu tài xế trong cabin xe tải bẹp dúm

Viết Hà

TPO - Đang lùi xe trên tuyến đường liên bản ở Sơn La, một tài xế bất ngờ gặp nạn, bị mắc kẹt trong cabin biến dạng. Lực lượng chức năng phải huy động phương tiện chuyên dụng giải cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Công an tỉnh Sơn La thông tin, khoảng 8h30 ngày 3/11, tại tuyến đường liên bản thuộc bản Pàn, xã Nậm Ty xảy ra vụ tai nạn lật xe tải trong quá trình lùi xe.

Vụ tai nạn khiến xe tải bị biến dạng, tài xế là anh Lường Văn Thoan (35 tuổi, trú tại xã Nậm Ty) mắc kẹt bên trong cabin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Nậm Ty khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn ban đầu.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 6 nhanh chóng điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

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Xe tải gặp nạn.
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Nạn nhân được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa ra khỏi cabin xe gặp nạn.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận cabin, tổ chức đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau đó, nạn nhân được phối hợp đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương cột sống.

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