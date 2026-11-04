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Đàn voi rừng 6 con xuất hiện gần khu dân cư, phá lán trại công nhân

Ngọc Tú

TPO - Một đàn voi rừng gồm 6 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực nông trường cao su ở xã Anh Sơn (Nghệ An), phá hỏng lán trại, lật tung giường phản và lấy đi một số thực phẩm của công nhân.

Video voi rừng về khu vực lán trại công nhân ở bản Vều 2 (xã Anh Sơn, Nghệ An).

Sáng 4/11, ông Lê Tuấn Anh - Trưởng bản Vều 2 (xã Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, một đàn voi rừng gồm 6 con vừa xuất hiện tại khu vực gần khu dân cư để tìm kiếm thức ăn, gây hư hỏng tài sản của công nhân nông trường.

Theo ông Tuấn Anh, khoảng 20h ngày 2/11, các công nhân đang ở nông trường cao su, chè ở bản Vều 2 thì bất ngờ phát hiện đàn voi rừng xuất hiện. Lo ngại đàn voi tiến vào phá hoại tài sản, các công nhân tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên, sau đó đàn voi quay trở lại, phá hỏng 2 gian lán trại nơi công nhân ăn ở và làm việc.

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Voi về khu vực nông trường cao su phá hỏng nhiều vật dụng.

“Đàn voi vào lán phá, lật tung giường phản của công nhân rồi lấy đi muối và một số thức ăn để bên trong”, một cán bộ Ban quản lý bản Vều 2 nói.

Sau khi phá lán trại, đàn voi vẫn quanh quẩn tại khu vực, chưa di chuyển trở lại rừng. Trước tình hình này, chính quyền xã Anh Sơn đã cử cán bộ phối hợp với lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng và đại diện bản Vều 2 kiểm tra hiện trường, theo dõi hoạt động của đàn voi nhằm chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân.

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Lán trại của công nhân bị đàn voi phá hư hỏng.

“Sáng nay, chúng tôi đang lên kiểm tra khu vực lán trại bị voi phá, đồng thời xác định vị trí đàn voi đang trú ngụ để có phương án theo dõi, xử lý phù hợp”, ông Lê Tuấn Anh cho biết.

Được biết, khu vực núi thuộc bản Vều 2 là nơi có đàn voi rừng sinh sống từ nhiều năm nay. Hằng năm, đàn voi thường rời khu vực rừng sâu, tiến về gần khu dân cư và nông trường để tìm kiếm thức ăn.

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Nhiều tài sản bên trong lán bị voi lục tung để tìm kiếm thức ăn.

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#Nghệ An #voi rừng #môi trường #thiên nhiên #voi về phá #voi về khu dân cư #voi về gần dân cư #người dân

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