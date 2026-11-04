Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai thanh niên lặn sâu 4m cứu nam sinh nghi nhảy cầu

Hoài Nam

TPO - Phát hiện nam sinh chới với rồi chìm xuống sông, hai người dân ở Hà Tĩnh đã không ngần ngại lao xuống nước, lặn sâu gần 4m tìm kiếm và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Khoảnh khắc hai người lao xuống sông cứu nam sinh. Clip: Kỳ Thượng

Sáng 4/11, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa có hai người tham gia cứu nam sinh nghi nhảy cầu tự tử. Hiện địa phương đang lên phương án tổ chức gặp mặt, biểu dương hai công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Cụ thể hai người tham gia cứu nạn là anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996) và anh Trần Đình Trọng (SN 1992), cùng trú tại xã Kỳ Thượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 cùng ngày, trên đường đi làm công trình, anh Hải phát hiện một chiếc xe đạp điện và đôi dép để lại trên cầu Rào Trổ, xã Kỳ Thượng (trước đây thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh cũ).

Lúc này anh Hải dừng lại, nhìn xuống sông thì phát hiện một nam sinh khoảng 13 tuổi đang chới với dưới nước.

img-7444.jpg
Hình ảnh anh Hải và anh Trọng cứu nam sinh.

Anh Hải lập tức hô hoán, kêu gọi mọi người cùng tham ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm sáng sớm, khu vực này ít người qua lại, một số người có mặt lại không biết bơi. Không chần chừ, anh Hải chạy xuống chân cầu, bơi gần 30m để tiếp cận nạn nhân.

Song khi đến nơi, nam sinh dần chìm xuống nước. Do nước sông đục, người đàn ông phải hai lần lặn xuống độ sâu gần 4m mới tìm thấy nạn nhân và đưa lên mặt nước.

Tại thời điểm này, anh Trần Đình Trọng cũng nhanh chóng kịp bơi tới hỗ trợ. Cả hai phối hợp đưa nam sinh vào bờ an toàn.

"Tôi có lặn xuống để mò nhưng không được. May mắn anh Trọng đã lặn xuống tìm được nạn nhân. Quá trình diễn ra trong khoảng 5 phút. Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân còn khá tỉnh táo", anh Nguyễn Xuân Hải kể.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng cho biết địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm, kịp thời cứu người của anh Hải và anh Trọng.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Hai người dân lặn sâu 4m cứu nam sinh nghi nhảy cầu #thanh niên #cứu người #hai thanh niên cứu người đuối nước

Cùng chuyên mục

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

TPO - Từng được xếp vào lớp Toán và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn học này, Đoàn Lê Anh Đức lại quyết định theo đuổi đam mê Lịch sử. Sau 6 năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, nam sinh đã chạm tay đến vòng nguyệt quế bằng kiến thức, chiến thuật và sự tự tin vào thế mạnh của bản thân.

Sinh viên Đà Nẵng đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Sinh viên Đà Nẵng đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

TPO - Trong 35 đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học TP. Đà Nẵng năm 2026 có nhiều nghiên cứu giàu tính ứng dụng, được doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ triển khai và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Đặt hàng, giao bài toán từ thực tiễn cho thanh niên

Đặt hàng, giao bài toán từ thực tiễn cho thanh niên

TPO - Hãy “đặt hàng”, giao bài toán thật cho thanh niên, tạo môi trường thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để người trẻ biến ý tưởng thành sản phẩm, giải bài toán từ nhu cầu thực tế của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

TPO - Từ tranh luận về cách thí sinh thể hiện cảm xúc tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, câu chuyện về những chuẩn mực ứng xử mà người trẻ phải đối diện trên mạng xã hội tiếp tục được đặt ra. Khi mỗi biểu cảm đều có thể trở thành căn cứ để đánh giá tính cách, bản lĩnh.

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu

TPO - Trước biến động giá xăng dầu cùng thực trạng tiền điện nhà trọ luôn “neo” ở mức cao, sinh viên và những người trẻ mới đi làm tại Hà Nội đang phải căng mình giải bài toán chi tiêu. Tự nấu ăn, săn hàng giảm giá, làm thêm kín lịch hay hạn chế về quê là cách họ xoay xở để bám trụ nơi đô thành.

Hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, nghiên cứu gắn với nhóm công nghệ chiến lược

Hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, nghiên cứu gắn với nhóm công nghệ chiến lược

TPO - Theo anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội, sinh viên là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tạo dựng môi trường, hệ sinh thái hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển ý tưởng, hiện thực hóa sáng kiến, nhất là những nghiên cứu gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số.

Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số

TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nữ sinh 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

TPO - Đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) bất ngờ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác lên màu xanh áo lính để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

TPO - Là nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho, Sa Rơ chọn cách vận động người dân thay đổi từ nhận thức, bắt đầu bằng việc khuyến khích học tập và tiếp cận tri thức. Với chị, chỉ khi có sách và kiến thức, người dân mới có thể thay đổi suy nghĩ, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe