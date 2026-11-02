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Hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, nghiên cứu gắn với nhóm công nghệ chiến lược

Xuân Tùng

TPO - Theo anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội, sinh viên là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tạo dựng môi trường, hệ sinh thái hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển ý tưởng, hiện thực hóa sáng kiến, nhất là những nghiên cứu gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Chiều 2/11, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2025 - 2026.

Trong năm học 2025 - 2026, công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” được triển khai trên 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng và tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Nổi bật, trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các sân chơi như Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII năm 2026, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng... tiếp tục tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

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Anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN và anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: P.Linh

Hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước được chú trọng thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển ý tưởng kinh doanh và các sân chơi sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô.

Tại Hội nghị, đã trao khen thưởng của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN, Thành Đoàn – Hội SVVN thành phố Hà Nội cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2025 – 2026.

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Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc nhận khen thưởng tại chương trình. Ảnh: P.Linh
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Khuyến khích nhóm nghiên cứu, câu lạc bộ khoa học

Trong năm học 2026 – 2027, anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN thành phố Hà Nội nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn, Hội khối trường học và các cấp bộ Đoàn phụ trách khối trường học tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, có đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, nhất là trên không gian số; nâng cao chất lượng phong trào Thanh niên tình nguyện, phát huy tri thức và chuyên môn của thanh niên khối trường học trong tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong học sinh, sinh viên, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng và tính thực chất của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”…

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Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.Linh

Anh Hưng nhấn mạnh, sinh viên là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tạo dựng môi trường, hệ sinh thái hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển ý tưởng, hiện thực hóa sáng kiến, nhất là những nghiên cứu gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Trên cơ sở thế mạnh của từng nhà trường, cần khuyến khích hình thành nhóm nghiên cứu, câu lạc bộ khoa học, không gian sáng tạo; kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu để hỗ trợ phát triển, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm. Xây dựng sự liên thông từ trung học phổ thông đến đại học, giúp học sinh, sinh viên được phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng lực liên tục, lâu dài.

- Trong năm học vừa qua, phong trào tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô được triển khai rộng khắp. Riêng Chiến dịch TNTN Mùa Hè Xanh năm 2026 thu hút 8.663 tình nguyện viên, thành lập 239 đội hình tại 21 tỉnh, thành phố, trong đó có 20 đội hình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại 13 xã, phường biên giới miền Bắc và miền Trung.

- Hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tri thức: Hà Nội có 207 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 15 giải quốc tế và 7 huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế năm 2026; 11 dự án của học sinh đạt giải cấp quốc gia.

- Toàn khối đã có 3.652 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

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#Thành Đoàn Hà Nội #sinh viên nghiên cứu #công nghệ chiến lược #đổi mới sáng tạo #Hội Sinh viên Việt Nam #phong trào thanh niên

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