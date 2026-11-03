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Giới trẻ

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Xét chọn 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026

Xuân Tùng

TPO - Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 tổ chức họp xét chọn các cá nhân tiêu biểu. Trong số 159 hồ sơ đề cử, có 100 hồ sơ đạt tiêu chuẩn theo quy chế.

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, chủ trì cuộc họp.

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Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương nhằm ghi nhận, biểu dương nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội, từ đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đến ngày 26/10, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 560 hồ sơ đăng ký.

Qua vòng xét chọn cấp tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc, có 159 hồ sơ được đề nghị xét giải thưởng cấp Trung ương, đến từ 38/40 đơn vị, gồm 33/34 tỉnh, thành Đoàn và 5/6 Đoàn trực thuộc.

Các hồ sơ được đề nghị xét chọn thuộc nhiều loại hình giáo dục và cấp học. Trong đó, giáo dục mầm non có 20 hồ sơ, tiểu học 25 hồ sơ, THCS 22 hồ sơ, THPT 21 hồ sơ; giáo dục nghề nghiệp 20 hồ sơ ở các cấp sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; giáo dục đại học có 51 hồ sơ.

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Tính đến ngày 26/10, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 560 hồ sơ đăng ký. Ảnh: Xuân Tùng

Qua quá trình rà soát, đánh giá theo các tiêu chuẩn của quy chế giải thưởng, 100 hồ sơ đạt đủ 3 tiêu chuẩn; có 59 hồ sơ chưa đạt (33 hồ sơ đạt 2 tiêu chuẩn, 18 hồ sơ đạt 1 tiêu chuẩn và 8 hồ sơ không đạt tiêu chuẩn nào).

Có 35/38 đơn vị có hồ sơ đạt tiêu chuẩn; 3 đơn vị chưa có hồ sơ đạt là Điện Biên, Lai Châu và Phú Thọ.

Về cơ cấu, trong số 100 nhà giáo đạt tiêu chuẩn có 52 nữ, 48 nam; 10 gương dân tộc thiểu số. Có 17 nhà giáo dưới 30 tuổi, 83 nhà giáo từ 30 - 35 tuổi.

Đáng chú ý, 80% số nhà giáo đạt tiêu chuẩn đang đảm nhiệm các chức vụ trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội, cụ thể: 46 cán bộ Đoàn thuộc Đoàn trường; 34 cán bộ Đoàn thuộc Đoàn cơ sở; 10 tổng phụ trách Đội.

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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì phiên họp. Ảnh: Xuân Tùng

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận, xem xét và thông qua kết quả 100 nhà giáo đạt đủ tiêu chuẩn theo quy chế; thống nhất biên bản họp xét và danh sách các cá nhân được đề nghị trao giải.

Sau hội nghị, bộ phận thường trực tiếp tục rà soát kỹ lưỡng danh sách 100 gương được xét chọn; hoàn thiện báo cáo, trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành quyết định trao tặng giải thưởng theo thẩm quyền.

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#Nhà giáo trẻ tiêu biểu #Giải thưởng 2026 #Trung ương Đoàn #xét chọn nhà giáo #nhà giáo trẻ

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