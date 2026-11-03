Tuổi trẻ Ninh Bình, Thanh Hóa mang yêu thương đến vùng biên

TPO - Tỉnh Đoàn Ninh Bình ký kết nghĩa với 7 xã biên giới Thanh Hóa, trao tặng nhiều công trình dân sinh, an sinh xã hội với tổng kinh phí hàng tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng biên.

Chiều 2/11, tại xã Sơn Điện, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2026, đồng thời ký kết nghĩa giữa Tỉnh Đoàn Ninh Bình với 7 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Các địa phương của tỉnh Thanh Hóa tham gia ký kết lần này gồm: Sơn Điện, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Mường Mìn và Tam Chung. Đây là hoạt động nhằm tăng cường phối hợp, kết nối và huy động các nguồn lực chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi khu vực biên giới giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Đảng ủy xã Sơn Điện tại lễ ký kết nghĩa.

Tại xã Sơn Điện, tổng giá trị các phần việc, quà tặng được trao dịp này là 520 triệu đồng. Trong đó, 200 triệu đồng dành cho công trình “Thắp sáng đường biên”; 100 triệu đồng xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình ông Hà Văn Đợi (bản Tân Nhài); 80 triệu đồng đầu tư sân chơi thiếu nhi tại Nhà văn hóa khu Ban, bản Bun và 70 triệu đồng xây dựng tuyến đường hoa phong linh tại bản Ngàm.

Ngoài ra, người dân bản Bun (xã Sơn Điện) còn được trao xi măng trị giá 50 triệu đồng để làm 1,5km đường giao thông nội đồng. Hai mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Cũng tại sự kiện, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao các phần quà, nguồn lực đồng hành cho 5 xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Yên Khương và Mường Lý. Tổng nguồn lực đồng hành trong chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2026 là 2,8 tỷ đồng.

Nhiều công trình dân sinh, an sinh xã hội với tổng kinh phí hàng tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng biên Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ hoạt động, các đại biểu đã khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” tại bản Tân Nhài; khánh thành hệ thống đèn chiếu sáng đường biên; bàn giao sân chơi thiếu nhi tại bản Bun và tuyến đường hoa ở bản du lịch cộng đồng bản Ngàm.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện Trịnh Vinh Lực cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Đoàn hai tỉnh và các đơn vị đồng hành. Đồng thời khẳng định địa phương sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình, góp phần phục vụ đời sống người dân và tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần cụ thể hóa Đề án Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030” do Trung ương Đoàn triển khai; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong kết nối nguồn lực, chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng các địa phương vùng biên.