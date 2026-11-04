Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mở cổng đăng ký dự liên hoan toàn quốc thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực 2026

Gia Linh

TPO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức mở cổng đăng ký tham dự Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026. Dự kiến, 100 gương mặt tiêu biểu sẽ được tôn vinh

Với chủ đề Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI, Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 hướng tới phát hiện, biểu dương và kết nối những người trẻ dùng sức sáng tạo, tri thức và tầm ảnh hưởng để lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

tp_nghesi9-9225.jpg
tp_nghesi7-883.jpg
tp_nghesi18-6667.jpg
Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11. Ảnh: Người nổi tiếng, KOL dự chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên.

Đối tượng tham gia liên hoan là công dân Việt Nam từ 16-35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2026), đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài, trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa các sản phẩm, kênh nội dung số tích cực. Ứng viên có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo nội dung.

Các ứng viên cần có sản phẩm mang giá trị tích cực, được cộng đồng ghi nhận thông qua lượng người theo dõi, lượt xem, mức độ tương tác và hiệu ứng xã hội. Ứng viên phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; không có sản phẩm, phát ngôn vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục và không trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật, điều tra hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý

Hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức đề cử từ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số hoặc cá nhân tự ứng cử. Mỗi tập thể được giới thiệu tối đa 5 cá nhân.

Ứng viên có thể đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng trên cổng trực tuyến. Sau khi rà soát hồ sơ và xác minh việc chấp hành pháp luật, hội đồng xét chọn sẽ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định danh sách tôn vinh. Cổng đăng ký tham dự liên hoan chính thức mở từ ngày 3/11. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11.

anh-man-hinh-2026-11-03-luc.jpg
anh-man-hinh-2026-11-03-luc-5915.jpg
Cổng đăng ký tham dự liên hoan chính thức mở từ ngày 3/11 và tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11.

Điểm nhấn của liên hoan là dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc, thuộc 8 nhóm lĩnh vực: lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Lễ tôn vinh 100 thanh niên tiêu biểu và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TPHCM. Bên cạnh lễ tôn vinh, liên hoan còn có Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026 tại Hà Nội; hai phiên chuyên đề Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI, Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực; hành trình Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản và Không gian trải nghiệm Kinh tế sáng tạo tại TPHCM trong hai ngày 28-29/11.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

· Cổng đăng ký trực tuyến: https://kol.doanthanhnien.vn

· Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10/11/2026.

· Đối tượng: Công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi, đáp ứng tiêu chuẩn theo Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

· Hình thức: Đề cử thông qua cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân tự ứng cử.

Xem thêm

#Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026 #sáng tạo nội dung số #Trung ương Đoàn #thanh niên sáng tạo #kinh tế sáng tạo #AI #sáng tạo #đăng ký #tôn vinh

Cùng chuyên mục

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu

TPO - Trước biến động giá xăng dầu cùng thực trạng tiền điện nhà trọ luôn “neo” ở mức cao, sinh viên và những người trẻ mới đi làm tại Hà Nội đang phải căng mình giải bài toán chi tiêu. Tự nấu ăn, săn hàng giảm giá, làm thêm kín lịch hay hạn chế về quê là cách họ xoay xở để bám trụ nơi đô thành.

Hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, nghiên cứu gắn với nhóm công nghệ chiến lược

Hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển ý tưởng, nghiên cứu gắn với nhóm công nghệ chiến lược

TPO - Theo anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội, sinh viên là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tạo dựng môi trường, hệ sinh thái hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển ý tưởng, hiện thực hóa sáng kiến, nhất là những nghiên cứu gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số.

Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số

TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nữ sinh 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

TPO - Đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) bất ngờ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác lên màu xanh áo lính để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

TPO - Là nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho, Sa Rơ chọn cách vận động người dân thay đổi từ nhận thức, bắt đầu bằng việc khuyến khích học tập và tiếp cận tri thức. Với chị, chỉ khi có sách và kiến thức, người dân mới có thể thay đổi suy nghĩ, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Cô giáo chủ nhiệm tiết lộ điều đặc biệt về quán quân Olympia Đoàn Lê Anh Đức

Cô giáo chủ nhiệm tiết lộ điều đặc biệt về quán quân Olympia Đoàn Lê Anh Đức

TPO - Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, nhà trường mà còn là món quà đặc biệt dành tặng cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Lan. Phía sau hình ảnh một nhà leo núi tự tin trên sóng truyền hình là cậu học trò hồn nhiên, sống tình cảm và đã âm thầm rèn luyện kỹ năng bấm chuông từ năm lớp 10.

‘Bẫy’ thu nhập 5 triệu với sinh viên làm thêm

‘Bẫy’ thu nhập 5 triệu với sinh viên làm thêm

TPO - Trước áp lực chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đi làm thêm trở thành lựa chọn của đại đa số sinh viên. Tuy nhiên, ôm đồm công việc đang khiến không ít bạn trẻ sa vào cái bẫy đánh đổi kết quả học tập.

Vinh danh những nhà vô địch cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc 2026

Vinh danh những nhà vô địch cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc 2026

TPO - Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các đơn vị xuất sắc, gồm giải Nhất toàn đoàn cho Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, giải Nhì toàn đoàn cho Thành Đoàn Đồng Nai, giải Ba toàn đoàn cho Tỉnh Đoàn Nghệ An. Cùng với đó, ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba ở 4 bảng thi cho các đội thi, thí sinh xuất sắc.

Điểm cầu Hà Nội vỡ òa khi Anh Đức vô địch Olympia

Điểm cầu Hà Nội vỡ òa khi Anh Đức vô địch Olympia

TPO - Hàng nghìn người có mặt tại Bảo tàng Hà Nội vỡ òa niềm vui khi Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Chiến thắng của nam sinh đưa điểm cầu Thủ đô vào không khí ăn mừng cuồng nhiệt.

Hành trình 6 năm nuôi ước mơ đến ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Hành trình 6 năm nuôi ước mơ đến ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Không giành vòng nguyệt quế ngay trong lần đầu xuất hiện, Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) bước vào hành trình Olympia 26 bằng tấm vé điểm nhì cao nhất ở trận tuần. Từ vị trí người về nhì, nam sinh liên tiếp bứt phá ở trận tháng, trận quý và khép lại hành trình bằng ngôi vô địch với 240 điểm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe