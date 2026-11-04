Mở cổng đăng ký dự liên hoan toàn quốc thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực 2026

TPO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức mở cổng đăng ký tham dự Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026. Dự kiến, 100 gương mặt tiêu biểu sẽ được tôn vinh

Với chủ đề Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI, Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 hướng tới phát hiện, biểu dương và kết nối những người trẻ dùng sức sáng tạo, tri thức và tầm ảnh hưởng để lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11. Ảnh: Người nổi tiếng, KOL dự chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên.

Đối tượng tham gia liên hoan là công dân Việt Nam từ 16-35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2026), đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài, trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa các sản phẩm, kênh nội dung số tích cực. Ứng viên có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo nội dung.

Các ứng viên cần có sản phẩm mang giá trị tích cực, được cộng đồng ghi nhận thông qua lượng người theo dõi, lượt xem, mức độ tương tác và hiệu ứng xã hội. Ứng viên phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; không có sản phẩm, phát ngôn vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục và không trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật, điều tra hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý

Hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức đề cử từ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số hoặc cá nhân tự ứng cử. Mỗi tập thể được giới thiệu tối đa 5 cá nhân.

Ứng viên có thể đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng trên cổng trực tuyến. Sau khi rà soát hồ sơ và xác minh việc chấp hành pháp luật, hội đồng xét chọn sẽ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định danh sách tôn vinh. Cổng đăng ký tham dự liên hoan chính thức mở từ ngày 3/11. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11.

Cổng đăng ký tham dự liên hoan chính thức mở từ ngày 3/11 và tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11.

Điểm nhấn của liên hoan là dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc, thuộc 8 nhóm lĩnh vực: lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Lễ tôn vinh 100 thanh niên tiêu biểu và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TPHCM. Bên cạnh lễ tôn vinh, liên hoan còn có Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026 tại Hà Nội; hai phiên chuyên đề Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI, Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực; hành trình Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản và Không gian trải nghiệm Kinh tế sáng tạo tại TPHCM trong hai ngày 28-29/11.