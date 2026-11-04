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Giải trí

Hyun Bin và Son Ye Jin gây sốt

Tú Oanh

TPO - Vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành tâm điểm tại sự kiện của giải Rồng Xanh ngày 3/11 nhờ màn đối đáp hài hước, cũng như chia sẻ về công việc và gia đình.

Chiều 3/11, Hyun Bin và Son Ye Jin cùng tham dự sự kiện in dấu tay thuộc khuôn khổ giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 tại Seoul, Hàn Quốc. Cặp sao thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên nhau sau khi cùng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại mùa giải năm ngoái.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xứng đôi, hai diễn viên còn khiến khán giả thích thú với những màn trêu chọc tự nhiên, hé lộ cuộc sống hôn nhân phía sau ánh hào quang.

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Hyun Bin và Son Ye Jin cùng nhau tham dự sự kiện công khai.

Son Ye Jin thừa nhận vất vả hơn chồng

Một trong những khoảnh khắc gây cười tại sự kiện xuất phát từ câu chuyện Hyun Bin hóa thân thành nhà hoạt động độc lập Ahn Jung Geun trong phim Harbin.

Nam diễn viên cho biết quá trình quay phim rất nặng nề vì anh phải suy ngẫm về sự hy sinh của nhân vật lịch sử khi mới 30 tuổi. Đặc biệt, cảnh nhân vật bước lên bục hành hình được thực hiện vào cuối đợt quay khiến nhiều cảm xúc dồn nén cùng lúc, làm anh mất thời gian dài để cân bằng trở lại.

Khi được hỏi Hyun Bin có tỏ ra mệt mỏi trong thời gian quay phim hay không, Son Ye Jin bất ngờ trả lời: “Lúc đó, tôi vừa sinh con chưa được bao lâu nên người vất vả hơn là tôi”.

Câu nói thẳng thắn khiến khán phòng bật cười. Nữ diễn viên sau đó giải thích chồng cô thực sự sụt cân nhiều vì vai diễn, còn thường xuyên phải ra nước ngoài quay phim. Mỗi lần Hyun Bin trở về Hàn Quốc, cô đều nhận thấy anh mệt mỏi. Tuy nhiên, thời điểm ấy, cô cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chăm con nhỏ.

Son Ye Jin cho rằng những trải nghiệm đó giúp cả hai trưởng thành hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình. Cô nhìn lại quãng thời gian ấy như một chặng đường để vợ chồng cùng học cách trở thành những diễn viên và cha mẹ chín chắn hơn.

Con trai chưa hiểu được công việc của bố mẹ

Tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, Hyun Bin và Son Ye Jin cùng được vinh danh ở hai hạng mục diễn xuất chính. Đây là cột mốc đặc biệt với cặp sao, bởi họ trở thành vợ chồng đầu tiên cùng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng này.

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Hyun Bin và Son Ye Jin chia sẻ về việc làm nên lịch sử tại giải Rồng Xanh.

Nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ, Hyun Bin cho biết hai người đã chúc mừng nhau sau khi nhận giải. Do buổi lễ kết thúc muộn, con trai họ không xem được trực tiếp. Đến ngày hôm sau, cậu bé mới nhìn thấy giải thưởng và nói lời chúc mừng bố mẹ.

Son Ye Jin kể hai vợ chồng đã ôm nhau ăn mừng, vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước điều tưởng chừng như một giấc mơ.

Son Ye Jin bật cười nói: “Con trai chúng tôi vẫn còn nhỏ nên có thể chưa hiểu được chuyện này. Nhưng tôi hy vọng theo thời gian, con sẽ nhìn nhận khoảnh khắc ấy theo cách khác. Có thể bây giờ con chưa thực sự ngưỡng mộ bố mẹ, nhưng tôi nghĩ đến lúc đó, con sẽ tự hào về chúng tôi”.

Son Ye Jin muốn đóng cảnh cãi vã với chồng

Hyun Bin và Son Ye Jin từng hợp tác trong phim điện ảnh The Negotiation và bộ phim truyền hình đình đám Hạ cánh nơi anh. Khi được hỏi muốn thử sức với thể loại nào nếu tái hợp trên màn ảnh, hai người đưa ra những lựa chọn khác nhau.

Hyun Bin cho rằng họ nên tránh lặp lại những thể loại và đề tài từng thực hiện. Nam diễn viên gợi ý một tác phẩm có màu sắc như Mr. & Mrs. Smith, kết hợp hành động và tình cảm, sẽ là lựa chọn thú vị.

Son Ye Jin lại muốn thử sức với câu chuyện gần gũi hơn với đời sống hôn nhân. Cô chia sẻ mong muốn diễn những cảnh vợ chồng tranh cãi dữ dội, chân thực đến mức giống phim tài liệu. Nữ diễn viên khẳng định nếu có cơ hội hợp tác lần nữa, cô sẵn lòng đóng cùng chồng trong bất kỳ thể loại nào.

Màn đối đáp trở nên thú vị hơn khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi về khả năng mỗi người đóng phim tình cảm với bạn diễn khác.

Son Ye Jin vui vẻ đáp rằng cô sẵn lòng nếu được mời. Tuy nhiên, khi nhắc đến khả năng Hyun Bin đóng phim tình cảm với nữ diễn viên khác, cô lại tỏ ra lưỡng lự: “Chuyện đó thì tôi phải suy nghĩ thêm”.

Hyun Bin lập tức tiếp lời: “Nếu cô ấy không cho tôi đóng phim tình cảm, kết quả cũng đã rõ rồi”.

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Son Ye Jin tỏ ra vị thế "nóc nhà".

Hyun Bin cũng chia sẻ kế cuối năm muốn dành thời gian bên gia đình. Khi biết Hyun Bin đón năm mới bên Son Ye Jin, Park Ji Hyun - thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Rồng xanh năm 2025 - bày tỏ sự ghen tị.

Son Ye Jin lập tức đáp lại: “Cứ thử đi rồi biết có thực sự đáng ghen tị đến thế không. Hạnh phúc lắm, nhưng cũng vất vả lắm”.

Màn tương tác qua lại giữa Hyun Bin và Son Ye Jin khiến khán giả bật cười, đồng thời cho thấy sự ăn ý của hai vợ chồng ngoài đời.

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