VPBank Private tiếp nối hành trình lan tỏa tinh hoa âm nhạc cổ điển thế giới với The Horizon of Vienna 2026

Đồng hành cùng The Vienna Concert 2026 với chủ đề The Horizon of Vienna, diễn ra tối 7/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, VPBank Private mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội thưởng thức những kiệt tác âm nhạc hàn lâm thế giới trong không gian nghệ thuật đẳng cấp.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vượt thời gian của âm nhạc Vienna, The Horizon of Vienna mở ra cuộc đối thoại nghệ thuật giữa di sản kinh điển và tinh thần sáng tạo đương đại. Tiếp nối hành trình ba năm đồng hành cùng The Vienna Concert, VPBank Private tiếp tục mang đến cho khách hàng cơ hội thưởng thức những kiệt tác âm nhạc thế giới trong không gian nghệ thuật tinh tuyển, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa vượt thời gian và kết nối cộng đồng qua ngôn ngữ âm nhạc.

The Horizon of Vienna: Cuộc gặp gỡ giữa di sản âm nhạc và những tài hoa đương đại

Tâm điểm của The Horizon of Vienna 2026 là sự trở lại của Wiener KammerOrchester (Vienna Chamber Orchestra) - Dàn nhạc Thính phòng Vienna, một trong những đại diện tiêu biểu của truyền thống âm nhạc Áo. Thành lập năm 1946, Vienna Chamber Orchestra là một trong những dàn nhạc thính phòng danh tiếng của Áo, ghi dấu ấn qua hành trình 80 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ và nhạc trưởng hàng đầu thế giới. Trong lịch sử hoạt động, dàn nhạc từng hợp tác với những tên tuổi lớn như Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Daniel Barenboim và Philippe Entremont, đồng thời thường xuyên biểu diễn tại các không gian âm nhạc danh tiếng như Vienna Konzerthaus và Musikverein.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Vienna Chamber Orchestra trở lại Việt Nam, tiếp tục kết nối khán giả trong nước với truyền thống âm nhạc cổ điển Vienna thông qua những chương trình biểu diễn được dàn dựng công phu.

Dàn nhạc thính phòng Vienna nổi tiếng với nhiều chuyến lưu diễn lớn.

Đồng hành cùng dàn nhạc trong vai trò nhạc trưởng là Alma Deutscher - nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano và violin người Anh, được quốc tế biết đến như một tài năng âm nhạc đặc biệt của thế hệ mới. Bắt đầu sáng tác từ năm 6 tuổi, Alma gây tiếng vang với opera Cinderella, được công diễn tại Vienna năm 2016 dưới sự bảo trợ của nhạc trưởng huyền thoại Zubin Mehta. Cô từng chỉ huy London Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic và Vienna Radio Symphony Orchestra, đồng thời có màn ra mắt tại Carnegie Hall với chương trình gồm các sáng tác của chính mình.

Nhạc trưởng Alma Deutscher - nhà soạn nhạc Gen Z trứ danh người Anh, thần đồng âm nhạc đã từng chinh phục các sân khấu đỉnh cao Âu - Mỹ.

Sân khấu còn có sự góp mặt của Adrian Eröd, giọng Baritone hàng đầu nước Áo, mang danh hiệu danh dự Austrian Kammersänger. Là thành viên Vienna State Opera từ năm 2001, ông đã đảm nhận hơn 25 vai diễn chính và từng biểu diễn tại những nhà hát opera hàng đầu thế giới như Teatro alla Scala, Opéra de Paris và Teatro Real Madrid.

Hoàn thiện bức tranh nghệ thuật là Nadezhda Karyazina - giọng Mezzo-Soprano quốc tế, chủ nhân giải thưởng Herbert von Karajan Prize 2025. Cô từng gây tiếng vang tại Salzburg Easter Festival, biểu diễn cùng Vienna Philharmonic dưới sự chỉ huy của Gustavo Dudamel tại Salzburg Festival và xuất hiện trên nhiều sân khấu danh tiếng như Royal Opera House Covent Garden, Bavarian State Opera và Zurich Opera.

Sự hội tụ của Vienna Chamber Orchestra cùng ba nghệ sĩ quốc tế tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật đặc biệt giữa chiều sâu di sản và sức sáng tạo đương đại. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của The Horizon of Vienna 2026: nơi những giá trị kinh điển được tiếp nối, làm mới và thăng hoa qua tài năng của các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời tôn vinh tinh thần thịnh vượng trường tồn – những giá trị được vun đắp qua thời gian và trao truyền qua các thế hệ.

VPBank Private và hành trình kiến tạo hành trình trải nghiệm nghệ thuật tinh hoa dành cho khách hàng

Trong hành trình đồng hành cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, VPBank luôn chú trọng đưa tinh hoa âm nhạc thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam. The Vienna Concert là một trong những chương trình tiêu biểu cho định hướng này, quy tụ các dàn nhạc và nghệ sĩ danh tiếng đến từ Áo, mang đến cơ hội thưởng thức trực tiếp những tác phẩm kinh điển của âm nhạc châu Âu.

Năm 2025, The Vienna Concert – The Spirit of Vienna ghi dấu với chuỗi hòa nhạc quy tụ 45 nghệ sĩ đến từ Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic. Nổi bật trong đó là đêm diễn The Spirit of Vienna, với sự góp mặt của La Philharmonica – nhóm hòa tấu gồm sáu nữ nghệ sĩ của Vienna Philharmonic. Sự kết hợp giữa các nhạc cụ bộ dây và bộ gỗ, cùng những kiệt tác của Mozart, Haydn, Beethoven và các giai điệu valse, polka mang đậm dấu ấn Vienna, đã tái hiện vẻ đẹp thanh lịch, giàu bản sắc của di sản âm nhạc cổ điển châu Âu.

The Spirit of Vienna 2025 mang đậm tinh thần Vienna - “trái tim của âm nhạc châu Âu”.

Tiếp nối định hướng ấy, năm 2026, VPBank Private mang đến cho khách hàng Private và Diamond Elite cơ hội thưởng thức The Vienna Concert với chủ đề The Horizon of Vienna. Nếu The Spirit of Vienna tôn vinh vẻ đẹp kinh điển qua những giai điệu bất hủ, thì The Horizon of Vienna mở ra cuộc đối thoại giữa di sản và tinh thần đương đại, giữa những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ và sức sáng tạo không ngừng của nghệ thuật hôm nay. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng trẻ Alma Deutscher, cùng những màn trình diễn đầy cảm xúc của các nghệ sĩ opera quốc tế, những giai điệu kinh điển được thổi bừng sức sống mới, tiếp nối tinh hoa nghệ thuật và tôn vinh tinh thần thịnh vượng trường tồn qua các thế hệ.

Theo đại diện của VPBank Private, việc đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật được tuyển chọn và đầu tư công phu như The Vienna Concert là một phần trong triết lý kiến tạo thịnh vượng toàn diện, nơi tri thức, văn hóa và gu thưởng thức góp phần định hình phong cách sống, làm giàu chiều sâu trải nghiệm của mỗi cá nhân. Qua đó, ngân hàng mong muốn góp phần đưa tinh hoa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với công chúng, đồng thời làm phong phú đời sống văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Như dòng chảy di sản nối dài giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, The Horizon of Vienna gửi gắm cam kết của VPBank Private trong việc đồng hành cùng Quý khách hàng vun đắp, gìn giữ và tiếp nối những giá trị thịnh vượng qua nhiều thế hệ.